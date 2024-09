Al cine de Hollywood le hace falta diversidad

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

Aunque Hollywood se ha caracterizado muchas veces por ser un bastión liberal, la diversidad no se refleja del todo en los personajes de sus películas, ni en los equipos de realización, según revela un nuevo estudio.

Profesores de la Universidad Annenberg de Periodismo y Comunicación, en el sur de California, examinaron 800 películas que se produjeron entre 2007 y 2015, aunque omitieron el 2011. De 32.205 personajes en esas cintas, sólo 31,4 por ciento de los actores con diálogos fueron mujeres, 26,3 pertenecían a alguna minoría racial y 2,4 tenían alguna discapacidad. Menos de 1 por ciento de los actores abiertamente gay tuvo una participación.

«De las 100 películas más populares del 2015, 49 incluían a una persona asiática, pero sin diálogo o sin nombre, y 17 de ellas no tenían un personaje negro», asegura el reporte. «De manera similar, 45 películas no incluían al menos un personaje con una discapacidad y 82 cintas no mostraban personajes gay, bisexual o transexual».

El tema de la representación en Hollywood ocupó los encabezados recientemente gracias a un personaje transexual dedicado a la prostitución interpretado por Matt Boomer, en la cinta titulada Anything, el cual desató comentarios sobre por qué no es un actor transexual quien lo interpreta. El productor, Mark Ruffalo, publicó en su cuenta de Twitter a manera de respuesta: «A la comunidad Trans. Los escucho. Es desgarrador para ustedes verse en este dolor. Me alegra que tengamos esta conversación. Es la hora».

La investigación realizada por la universidad encontró que las cosas están incluso peor detrás de cámaras. De las más de 800 cintas analizadas, sólo 5,5 por ciento de los directores era negro y 2,8 por ciento asiático; 4 por ciento eran mujeres, pero ninguna mujer de color apareció.

«Las voces que se levantan y los llamados hacia un cambio son importantes, pero también lo son las soluciones prácticas y estratégicas basadas en la investigación», afirma la coautora del estudio Katherine Piper. El momento de discusión debe ser aprovechado para crear un cambio, dijo.

