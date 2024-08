Todo lo que deberías saber sobre la misteriosa cinta del ascensor de Trump

Puede resultar extraño que Tom Arnold esté buscando grabaciones nunca antes vistas del presidente haciendo cosas horribles, pero no lo es. En realidad es algo normal y resulta que también es una serie de VICELAND, TRUMP CONFIDENCIAL, que puedes ver todos los lunes a partir de las 23:30 en Canal Odisea. El episodio de este lunes trata sobre la misteriosa “cinta del ascensor”. ¿Qué es la cinta del ascensor? A continuación respondemos a esa y a otras tres de vuestras preguntas:

¿QUÉ ES LA CINTA DEL ASCENSOR?

Bueno, según este rumor, hay imágenes de Donald Trump haciendo “algo” en un ascensor de la Torre Trump. Nadie sabe (o al menos nadie ha demostrado) lo que hay en esta cinta o ni siquiera si existe. No fue hasta el pasado mes de mayo cuando uno de los principales medios estadounidenses hizo mención a esta cinta: el Daily Beast publicó un artículo que hablaba de ella, aunque en realidad lo que hizo fue aplicar la técnica catch and kill.

¿EN QUÉ CONSISTE LA TÉCNICA CATCH AND KILL?

La técnica catch and kill (del inglés, atrapar y matar), consiste en el proceso mediante el cual una publicación compra los derechos de una historia solo para que no vea la luz, generalmente como un favor para alguien. Hemos oído hablar mucho de esto en relación con los supuestos asuntos de Trump. Karen McDougal, exmodelo de Playboy, supuestamente firmó un “acuerdo sobre los derechos de su vida” con el National Enquirer por un artículo sobre su presunta aventura durante nueve meses con Trump, otorgándole al tabloide la propiedad exclusiva de la historia. Sin embargo, el Enquirer nunca publicó la historia, le aplicó la técnica catch and kill: fue “atrapada” y, efectivamente la “mataron” (bueno, al menos hasta que McDougal decidió contar su historia de todos modos). El problema es que David Pecker, editor de la empresa matriz del Enquirer, American Media, y Trump son viejos amigos y socios. ¿Otro amigo íntimo de Donald Trump? Harvey Levin, fundador y jefe de TMZ.

¿QUÉ TIENE QUE VER ‘TMZ’ CON TODO ESTO?

Según el Daily Beast, tras la filtración de la cinta de Access Hollywood en octubre de 2016, la línea informativa de TMZ recibió un correo electrónico de una abogada de marcas y derechos de autor de Los Ángeles llamada Melissa K. Dagodag, quien supuestamente dijo que representaba a un cliente que tenía otra impactante cinta de Trump en un ascensor de la Torre Trump. Al parecer, Levin actuó con rapidez para obtener la aprobación para comprar esta cinta que aún tenía que ver y organizó un encuentro con Dagodag esa misma noche para verla. Pero algo pasó y Dagodag y su supuesta cinta desaparecieron. El jefe del equipo jurídico de TMZ, Jason Beckerman, dijo que a la mañana siguiente Dagodag les dijo que la cinta ya no estaba a la venta, e insinuó que otra persona la había comprado. Pero al parecer, Levin simplemente les dijo a los empleados que Dagodag no había asistido a la reunión y que “tenían que dejarlo”. Según los empleados, también les dijo que llamó a los miembros de la campaña de Trump para alertarlos sobre el vídeo y que estos afirmaron que no había cámaras en los ascensores de la Torre Trump.

ENTONCES, ¿EXISTE LA CINTA?

No lo sabemos. Algunas personas han implicado al editor de AMI y del National Enquirer, David Pecker, en todo esto. Un exportavoz de AMI llamado Stu Zakim le dijo a la CNN: “AMI ha pagado en varias ocasiones por historias para sacarlas del mercado, es decir, para que nadie más pueda publicarlas, para proteger a los amigos de David. Trump es uno de sus amigos más cercanos, así que solo hay que atar cabos”. AMI, por su parte, ha negado rotundamente estas acusaciones.

Dylan Howard, el director de contenido de AMI, habló sobre las acusaciones en su podcast y dijo que muchos periodistas lo han llamado para preguntar sobre el rumor de que “alguien pagó 20 millones de dólares para sacar esta supuesta cinta del mercado”. Pero estaba convencido de que incluso si existiera una cinta de Trump en un ascensor, cosa que duda, no fue AMI quien la compró.

De todos modos, podrás averiguar más en TRUMP CONFIDENCIAL de VICELAND, todos los lunes desde las 23:30 en Canal Odisea.

