Claptone anuncia ‘Fantast’, su segundo álbum de estudio

Claptone, el artista enmascarado predilecto del circuito house, ha anunciado la llegada de su segundo trabajo en largo. Titulado Fantast, el álbum compuesto por 13 tracks deja ver el universo más profundo y vívido del artista alemán, logrando una narrativa sonora plagada de colores diversos y texturas atmosféricas.

En el mismo, se contará con la colaboración de artistas como la banda norteamericana Clap Your Hands Say Yeah; Kele Okereke, de la banda británica Bloc Party, Zola Blood, Tender, entre otros. Different Recordings lanzará Fantast el 8 de junio. Mientras tanto, pueden calmar las ansias viendo el video promocional y escuchando «In The Night», el primer sencillo del álbum.

