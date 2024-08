Clávate en “Niña Bien”, lo nuevo de Fntxy y Bobby Bass

Desde que Homegrown Entertainment tuvo a bien formar La Trampa, súper grupo formado por los súper héroes del trap mexa, el skrrttt no para de retumbar en pariseos refinados y salvajes del territorio nacionarc.

Mucho de ese mérito está detrás de un tipo que desde Tijuana traía su parte del guión bien aprendida, retomando el sonido de Atlanta para meterlo a su licuadora de Baja Cali flava, y hacer la triangulación final con ciudad capital. Y esta dieta rica en Auto-Tune está separada del boom bap, R&B y dancehall que se vendían como «trap». Es por higiene chavxs. Fntxy no tiene rato metido en el trap, no es siquiera uno de los pioneros del trend en México, pero definitivamente ha sentado las bases del género a partir de un sonido puro, impecablemente producido y que no pretende encontrar hilos negros, sino sólo robarte la receta de codeína.

Videos by VICE

Fana ha pasado el año generando bangers sólo o en compañía, y sin querer se acaba de sacar otro de la manga. «Niña Bien» es un nuevo track en el que lo acompaña –ese sí– uno de los pioneros del trap nacional, Bobby Bass Killa. En una jugada parecida a esa de Fntxy de replicarse los alias (Taxi Dee es su título como productor), Bobby ha decidido adoptar el de Cozy Cuz como su doppelganger raperil. A pesar de que ya había incursionado como MC en rolas previas, este resulta su bautizo bajo su nuevo a.k.a., y quien mejor que el Plebe Fantástico como padrino.

El track está producido por Bobby Bass y el video fue dirigido por Mecsa Sosa. Chécalo arriba.