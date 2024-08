La clave del diseño perfecto

Durante los últimos meses hemos celebrado junto con Mazda en Mazda Space el ciclo #MazdaCreators HUMAN HARDWARE, inspirado en el concepto Drive Together, coche y conductor en perfecta armonía. Para concluir con la serie de artículos y vídeos que hemos dedicado a este ciclo, hemos entrevistado a Kevin Rice, el jefe de diseño de Mazda para hablar sobre las cosas que hacen bueno un diseño y cómo lo trabajan ellos.

Hola Kevin, gracias por responder esta entrevista. Mi primera pregunta sería, ¿cuáles son las características de un buen diseño para ti?

Pureza, simplicidad y un carácter positivo. Todos los diseños icónicos, ya sea el Mini original, el Iphone original o el Mazda MX-5, combinan perfectamente estas tres características. Eso tiene que ver con el «look», pero un diseño también debe funcionar exactamente como sugiere lo que vemos. Solo entonces el diseño es «bueno», en mi opinión.

Videos by VICE

¿Cuál es el punto de partida del diseño de un nuevo automóvil?

Lo primero es definir lo que queremos lograr con el coche. ¿Cómo se va a utilizar? Tanto en un sentido funcional como emocional. Esto implica también entender la ingeniería del automóvil. Estas cosas deben decidirse antes de que comencemos a crear el aspecto del automóvil. Entonces, al menos en Mazda, empezamos a descubrir cómo las proporciones, las formas y los detalles nos traerán las «emociones» que queremos que las personas sientan cuando miren nuestros automóviles.

¿Cómo sabes cuándo has llegado a un buen diseño?

Eso es más difícil de lo que parece… Por supuesto, hay muchas cosas técnicas que debemos cumplir y el aspecto del automóvil debe mostrar claramente nuestra filosofía de diseño Kodo. Tenemos muchas maneras de juzgar esto a lo largo de toda la fase de diseño, pero a final de cuentas, el diseño debe tocarte el corazón… Eso se resume en que simplemente tú sientas que el diseño «está bien». A pesar de que muchas personas están involucradas en el diseño de un automóvil, es sorprendente cómo en un momento dado, la mayoría de las personas involucradas «sienten» al mismo tiempo que el diseño es correcto.

¿Qué buscas cuando creas un diseño?

Obviamente, busco crear algo que sea hermoso, simple y emocionalmente excitante, además siempre trato de descubrir algo que sea único y original… Algo nuevo, pero no que su carácter de nuevo sea su principal atractivo.

Una de las claves para ti, según he leído en otras entrevistas, es el lenguaje KODO. ¿Podrías hablarme un poco más de eso?

No es «una» de las claves, ¡es LA clave! Dirige todo lo que hacemos en Mazda Design. Significa «El alma del movimiento» y se trata de darle vida al automóvil a través de la habilidad artística de la mano humana. No vemos que el coche sea simplemente una máquina, debe tener alma propia.

En Mazda, el proceso de crear un coche comienza con los escultores, ¿quiénes son estas personas? ¿De dónde vienen?

Son artesanos altamente cualificados que se dedican a crear los modelos de nuestros diseños. Interpretan los dibujos de nuestros diseñadores y dan vida a esos dibujos en tres dimensiones. Son parte integral del proceso de diseño, pero en nuestra compañía son únicos porque realmente INICIAN el proceso de diseño con una escultura emocional que inspira a los diseñadores antes de que comiencen a dibujar. Ninguna otra compañía de automóviles hace esto, se forman dentro de Mazda.

También es importante la filosofía Jinba-Ittai, la conexión perfecta entre el automóvil y el conductor. Con esta filosofía, Mazda y Vice realizaron una serie de conferencias en Barcelona sobre la relación entre humanos y tecnología. Para una de las más interesantes, invitamos a Neil Harbisson, un hombre que se define a sí mismo como un cyborg y tiene una antena instalada en su cabeza. Como diseñador, ¿cómo ves esta integración íntima del hombre con la máquina? ¿Lo encuentras interesante? ¿Crees que estaremos tan integrados con la tecnología?

Por supuesto, la tecnología se convertirá en una parte mucho más íntima de los seres humanos. Ya en el campo de la medicina, los implantes artificiales están salvando vidas, por lo que se puede suponer que este enfoque se extenderá mucho más allá en el futuro. Sin embargo, lo que la integración directa de la tecnología en el cuerpo humano no puede hacer es crear un vínculo «emocional» entre el hombre y la máquina. Eso es en lo que nosotros estamos particularmente interesados.

Otro tema del que hablamos fue la futura colaboración entre hombres y robots, ¿cuál es tu visión sobre este tema? ¿Crees que pronto integraremos robots en nuestra vida cotidiana? ¿Crees que en los próximos años veremos algún tipo de coche robot?

Por supuesto, utilizaremos más robots… ¡Ya cortan la hierba de nuestro jardín y aspiran nuestros pisos! Sin embargo, hay unas altas probabilidades de que se hagan cargo de muchas más tareas importantes de nuestras vidas. Un coche robot es a lo que se refieren algunas personas cuando hablan de automóviles completamente «autónomos» en los que te sientas y lees el periódico o revisas las redes sociales en lugar de conducir. Esta tecnología ya está aquí. Sin embargo, las investigaciones muestran que, aunque las personas puedan tener un vehículo automático de este tipo, el 80% todavía dice que desea la opción de poder conducir el vehículo por su cuenta.

Nosotros tratamos de crear una experiencia placentera al «conducir» el automóvil. Nuestra filosofía es que queremos «ayudar» al conductor a obtener un placer más emocional cuando conduce, por lo que vemos esta nueva tecnología como una forma de «ayudar» al conductor, por ejemplo en lo relativo a seguridad, y no de «reemplazarlo».

¡Muchas gracias Kevin!