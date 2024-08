Estos son los mejores clubes gay en Colombia

Creados en un principio como centros de reunión para personas que comparten gustos, ideas o intereses, los cafés, clubes y bares han representado un papel fundamental para la especie humana en cuanto a socialización. Partidos políticos, clubes deportivos y movimientos sociales, por ejemplo, han nacido de una reunión de individuos que comparten ideas, gustos o aficiones.

En la década de 1940 existió un grupo de hombres a quienes se les conoce como «Los Felipitos». Ellos, bogotanos y de clase alta, tenían algo en común: eran homosexuales. En una sociedad conservadora como lo era la Bogotá de los cuarenta, «Los Felipitos» organizaban reuniones clandestinas en bares donde podían expresar su sexualidad y tenían contraseñas para identificarse entre ellos, para luego volver a la vida pública sin levantar sospechas.

En la actualidad la clandestinidad no es algo necesario para las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI, y se supone que no se debe discriminar ni vulnerar los derechos de las personas de esta comunidad. Sin embargo, no es un secreto que en Colombia hay algunos establecimientos como bares, centros comerciales y hasta colegios en donde se les discrimina. Para nadie tampoco es un secreto que esto no debería ser así, bajo ningún motivo.

Afortunadamente existe la fiesta. Sí, el baile, la música a todo volumen, los amigos y la liberación que se da cuando todo lo anterior se junta, cuando esta mezcla democratizadora se cocina y nadie, sin importar diferencias físicas, ideológicas o de gustos, resulta siendo más que el otro. Esta dinámica social también ha jugado un rol fundamental en la consolidación y el fortalecimiento de movimientos sociales, en crear comunidades y hacer que todos los presentes se sientan bienvenidos, sientan que son parte de algo. Tal vez sea por todo esto que la rumba gay se haya destacado durante décadas por ser la mejor de todas: porque está fundada en la libertad y todos están bienvenidos.

Pensando en la importancia de poder departir en un espacio inclusivo en el que las personas, sin importar sus preferencias sexuales o de identidad de género, puedan disfrutar de sus noches y sus fines de semana, pensamos esta guía de clubes en Colombia donde los que integran la comunidad LGBTI puedan asistir sin ningún tipo de discriminación, donde se les recibe y acepta en su diversidad y donde tendrán la certeza de que ninguno de sus derechos serán vulnerados.

Indagando sobre estos lugares me encontré con que, en efecto, a lo largo del país hay sitios especializados en la rumba gay, que son muy queridos y frecuentados por el público. Sin embargo, también me encontré con que en ciertas ciudades la tolerancia y la apertura mental han aumentado, siendo cada vez menos (aunque sigue habiendo una cantidad significativa) la apertura de lugares exclusivamente para público gay. Y esto es bonito, en últimas porque es muestra de que cada vez son más delgadas las divisiones y clasificaciones sociales que se le imponen a algo tan libre e inclusivo como la fiesta y la cultura electrónica. Es por esto que en la lista a continuación no solo encontrarán clubes que se autodenominan como gays, sino aquellos que son inclusivos, que no discriminan y donde, independientemente de la curaduría musical, tú y tu pareja podrán bailar toda la noche en un ambiente respetuoso.

Bogotá

Theatron

Theatron ostenta el título del club gay más grande de América Latina. En casi diez mil metros cuadrados se reúnen 13 ambientes de rumba para todos los gustos, barra libre en tragos nacionales hasta las dos de la mañana, shows de Drag, bailarines, eventos con DJs internacionales, lanzamientos musicales, entre muchas otras cosas. Theatron es tal vez el sitio que mejor encarna la diversidad en la capital, ustedes pidan que allá encontrarán.

Dirección: Cll 58 # 10-32

Teléfono: 2356879

El Mozo

Aunque es un sitio en el que puedes bailar ya entrada la noche, también puedes disfrutar de un par de cocteles sentado mientras parchas con tus amigos. También hacen shows de Drag Queens y baile GoGo. El Mozo abre de miércoles a sábado desde las 5:00 p.m. en la terraza exterior en la que te puedes sentar a tomar una cerveza y conversar. A las 9:00p.m. se abren los dos ambientes del club: la terraza electrónica y el main room con una programación crossover. Ambas van hasta las 3:00 a.m.

Dirección: Cll 85 # 12-51

Teléfono: 6183441

Gay Friendly

En cuanto a lugares gay friendly los más recomendados fueron Baum (Calle 33 No. 6-24, teléfono: 316 4943799), Video Club (Calle 64 #13-09, teléfono: 4747000) y Asilo (Caracas #40-43), los dos primeros dedicados a la música electrónica y el último con una programación más variada, que incluye desde punk hasta new wave, pasando por rock and roll y salsa, todos estos géneros divididos por noches temáticas.

Medellín

Viva Auditorium



Viva es uno de los sitios de rumba con mayor capacidad en la ciudad, aproximadamente 1500 personas que se pueden repartir en dos ambientes, uno dedicado a la electrónica y sonidos urbanos y el otro a la música más popular y crossover. Abren viernes y sábado desde las 10:00 p.m.

Dirección: Calle 51 # 73 – 100 Local 106

Teléfono: (034) 2307943

Industry Club

Esta discoteca está ubicada en el Barrio Colombia y abrió sus puertas al público a finales de 2015. Acá conviven dos ambientes musicales: crossover y electrónica, además de variedad de eventos y fiestas pensadas para la comunidad. Abren desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. y los viernes son de barra libre.

Dirección: Calle 26 A # 43F – 72 (Barrio Colombia)

Teléfono: 316 6384028

Purple!

De jueves a sábado Purple! anima sus noches con GoGo Dancers y barra libre hasta la media noche. Acá la música es bien variada: desde R&B, hasta hip hop, pasando por géneros urbanos y electro house, como dicen sus flyers. Atienden de jueves a sábado de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

Dirección: Calle 10A # 36-29

Teléfono: (034) 4125179

Gay Friendly

Los recomendados para este listado en Medellín fueron Calle 9+1 (Carrera 40 #10-25, teléfono: 313 7538392) y Salón Amador ( Carrera 36 # 10-38, teléfono: 321 8720517). De nuevo: son clubes en los que la programación electrónica es protagonista.

Cali

Queens

En el norte de la ciudad está Queens, el primer bar gay friendly de la ciudad. Tiene dos salas: una en la que reina la música electrónica con géneros como el deep house, house, progresssive, tech house y techno. La segunda sala es open format y suena todo tipo de música, desde géneros latinos y caribeños, R&B, hip hop, los hits del momento, música urbana, fusión y reggaeton. Este club se destaca por manejar una estética muy agradable, además de organizar eventos temáticos y fiestas que cobijan muy bien a todo tipo de público.

Dirección: Av 9AN #15N-07

Teléfono: 319 2309924

Maryland

Este club ubicado en Menga es uno de los favoritos, y al estar en esta locación tiene permiso de ir hasta las seis de la mañana. El ambiente es crossover y tienen una política de barra libre, otro de sus atractivos.

Dirección: Carrera 40 # 11 81 Acopi (Frente al parque del amor)

Teléfono: 315 5849163

Motions

Este es uno de los clubes más populares en Cali, pues está dentro de la ciudad y tiene un permiso especial para ir hasta el amanecer, así que cuando la fiesta se está acabando en otras partes de la ciudad, en Motions apenas está comenzando. Ambientado con música electrónica, Motions es el sitio perfecto para ir a bailar hasta que el cuerpo aguante.

Dirección: Calle 15 norte # 3N-45

Teléfono: 321 7731950

Bucaramanga

Déjà Vu City

Durante los seis años que lleva abierta esta discoteca, se ha destacado por organizar buenas fiestas que reúnen a una gran cantidad de gente en un ambiente propicio para bailar toda la noche. Shows de baile, barra libre y una buena selección musical, predominantemente música electrónica, hacen de Déjà Vu el sitio perfecto para bailar en la Ciudad de los Parques.

Dirección: Carrera 33 # 33-30

Teléfono: 300 5265776

Divino

Divino cuenta con dos ambientes distribuidos en dos pisos, el primero dedicado a la música electrónica. El segundo piso es música variadita y también hay una terraza para fumadores. En el lugar hay días de cover 2×1 y barra libre, además de fiestas con drag queens y GoGo dancers. En resumen, en Divino siempre hay baile, mucho, mucho baile. Abren de viernes a domingo de 9:00 p.m. a 6:00 a.m.

Dirección: Cra 34 Nro 51-118 Cabecera Del Llano

Teléfono: 300 6130591

Gay Friendly:

En Bucaramanga el recomendado es Diamonds (Calle 52 No 34-12, teléfono: 316 3590704). Esta es otra de las discotecas reconocidas de la ciudad en donde la música electrónica retumba se cobija a todo tipo de público, así que, aunque no sea un sitio exclusivamente gay, no discrimina a ninguna persona.

Cartagena

Le petit

Abierto en 2009, en el hotel que llevaba su mismo nombre, Le Petit es el único club en Cartagena dedicado exclusivamente al público LGBTI. Aunque en la actualidad ya no prestan servicio de hospedaje, Le Petit abre sus puertas los siete días de la semana para todo aquél que quiera pegarse una buena bailada. Tienen tres ambientes: crossover en la sala principal, música electrónica en el patio, y un segundo piso con la mejor selección del crossover latino.

En las horas en las que no hay fiesta, funcionan como cafetería, pero cuando cae la noche, Le Petit es un sitio en el que se puede bailar de corrido: la rumba acá va hasta las seis de la mañana.

Dirección: Calle del Candilejo # 32-34

Teléfono: (035) 664 3643

Gay Friendly:

Cuando la fiesta se acaba en Le Petit, sigue en Morros 54 (Anillo vial KM 4 (vía al mar) sector La Boquilla, teléfono: (035) 664 3642). Acá la música que manda la parada es la electrónica. Morros abre sus puertas a las tres de la mañana y cierra doce horas después. Tienen un convenio en el que quien llegue con manilla de Le Petit, puede entrar gratis al remate. Como anuncian en sus redes sociales, es el sitio de la rumba infinita: «a partir de los viernes a las nueve de la noche y terminando el lunes a la hora que quieras».

