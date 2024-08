CLUBZ es nuestro artista de la semana

CLUBZ es una de las marcas más consistentes en el sonido de bajos profundos y pop electrónico que impera en buena parte de América Latina en diferentes estilos, actos muy diferentes entre sí y de prácticamente todos lados de la región. En el jabonoso panorama actual de la música independiente hecha en México, la propuesta del dúo de Monterrey ha sido un referente de vital importancia y terminarán de culminar su aportación con el estreno de su placa debut, Destellos, este próximo mes de septiembre.

Sobre el tema que acaban de estrenar y con el que bendicen nuestra playlist, la canción “Palmeras”, nos dijeron esto: “‘Palmeras’ es una metáfora inspirada en esos momentos que mantenemos los ojos cerrados, ocultos entre nuestras pestañas“. El video que acompaña al tema esta hecho en formato trailer de un thriller taquillero de los años 80 y puedes verlo aquí. Una potente linea de bajo, sintetizadores y melodías pegajosas en la línea típica del dúo. Dale play nuestra playlist y checa abajo las otras canciones que agregamos esta semana.

