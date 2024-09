Cómo es realmente ir al club en silla de ruedas

Daniel Savage es un autoproclamado ratón de club con sede en Camberra y antiguamente DJ aficionado. También está en una silla de ruedas. Desde que un accidente a los 21 años lo dejó cuadripléjico ha tenido que modificar su estilo de vida nocturna, pero nunca consideró rendirse. No es de sorprender que la mayoría de los clubes no estén diseñados con consideraciones para la gente con discapacidad. De hecho, con la poca luz y los escalones, la mayoría de la gente tiene problemas para andar en el club tras un par de tragos. A eso agrega una silla de ruedas y se vuelve un sitio impenetrable—lo cual es muy ridículo. Después de todo, tener una discapacidad no significa que no quieras divertirte, sólo lo hace más difícil de lo que debería ser.

THUMP: Oye Dan, háblanos de tu rutina pre-juego

Daniel Savage: Antes de que mis compañeros y yo salgamos, descubro si vamos a visitar un nuevo club, si así es lo busco en Google y uso el Street view para ver si es accesible. Algunas veces uso fotos de Facebook para ver como es el lugar por dentro. También marco al club para preguntar algunas dudas. Cuando les pregunto primero si el club es accesible, normalmente responden que si. Pero si les pregunto «si tuvieras un carrito del súper dentro, ¿podrías moverlo de un lado a otro con facilidad?» es cuando se dan cuenta de lo difícil que realmente es. Entonces se acuerdan de todos los desniveles y escaleras, en realidad, no es un club accesible. Es frustrante que un club tenga rampas para los barriles de cerveza, pero no tengan una para las personas en silla de ruedas.

¿Tomas mucho en una noche?

Debo decidir si voy a tomar y cuánto mucho antes de salir, porque eso afecta que tan bueno soy andando con la silla y lo necesario que será un baño con facilidades [risas].

No había pensado en eso, ves clubes con rampas pero muy rara vez un baño para discapacitados.

Si hay uno, lo más posible es que lo usen para el staff o como bodega. Otras veces, parejas sin discapacidades los estarán usando para tener sexo o la gente mete ahí a sus compañeros cuando están vomitando. De cualquier modo, esos baños son un desastre. Eso es un problema porque la gente con discapacidades requiere un ambiente limpio porque pueden adquirir alguna infección urinaria.

¿Cuál es tu estrategia en esos casos, donde el baño está ocupado o ni siquiera existe uno?

Ya tengo el habito de checar si el club tiene un callejón con drenaje detrás. He sido capturado haciendo eso, los policías me han enfrentado como «¿Qué demonios estás haciendo?» Sólo debo decirles, «lo siento, no hay baño con facilidades.» De inmediato me dicen «está bien» y me dejan solo.

¿La gente se porta bien a tu alrededor?

En general la gente es buena. Una vez que entras al lugar, la gente quiere hacer todo lo posible para ayudarte tanto como sea posible. Se pueden emocionar de que alguien con una discapacidad salga de noche. Si ando en la silla alrededor de la ciudad, especialmente cuando era DJ, la gente chocaba mi mano conforme pasaba o me perseguían para saludarme. Muestra cómo percibimos las discapacidades en Australia: tenemos expectativas tan bajas que cualquier cosa por encima de ellas se considera asombroso.

¿Cómo es el final de tu noche?

Al final de la noche, hay un pequeño beneficio: Me hacen descuentos en los taxis. Pero es realmente necesario. Es difícil para mi atrapar un taxi, porque sólo puedo abordar algunos. Cuando salgo siempre tengo un plan de escape: saber el rango de los taxis, cuándo pasa el último tren, quedarme con un amigo, asegurarme que mi teléfono tenga suficiente batería y si es necesario, la ruta de vuelta a casa.

Entonces hay mucha planeación para poder salir de noche

Accesibilidad, saber si puedes pasar y si hay un baño adecuado. Son las tres cosas principales para planear. Los clubes fallan en al menos una la mayoría de las veces. Mucha discriminación pasiva.

¿Discriminación pasiva?

Es el termino que uso para la falta de accesibilidad a mi alrededor. No es que la gente este tratando de excluirnos, pero tampoco están haciendo un esfuerzo por remover las barreras que tienen el mismo efecto. La gente no se da cuenta que hay enormes beneficios económicos al hacer las cosas accesibles. En la comunidad de discapacitados compartimos nuestras experiencias, cuando encontramos un buen club le contamos a la gente y llevamos a nuestros amigos.

¿Qué tiene que cambiar para hacer las cosas más fáciles de tu lado?

De momento la gente no está haciendo nada. Los clubes te pueden acomodar esa noche, pero no harán nada para cambiar en el futuro. Los lugares más pequeños no pueden pagar para hacer algo por si solos así que tampoco te puedes molestar con ellos. Sería genial si hubiera un fondo por parte del gobierno para ayudar a pagar estas modificaciones en los clubes. Si tuviéramos una legislación para que los clubes tuvieran información sobre su accesibilidad en línea, eso sería ya un gran paso. No sólo ayudaría a la gente con discapacidades, haría que la gente que dirige esos lugares considerará pequeños cambios.

¿Qué tal a gran escala?

Debemos cambiar la forma en que vemos la discapacidad, como sociedad. Australia actualmente es muy mala en cuanto a discapacidades. De todos los países de la OECD, Australia tiene uno de los índices más altos de desempleo para gente con discapacidad. Lo mismo para la gente viviendo debajo de la línea de pobreza. De verdad, desearía que hubiera una visión mayor alrededor de la gente con discapacidades para que tomen parte de la sociedad. Sería un gran paso tenerlo para que el discurso público se vuelva más positivo y más normalizado.

Siento que nos enfocamos en las partes negativas, ¿Hay ventajas que vengan al tener una silla de ruedas en el club?

Puede terminar peleas de inmediato, si me pongo en medio nadie quiere enfrentarse a mi. Una vez, aún estaba en el hospital y fui a Melbourne a ver a Diplo con mi amiga—está obsesionada con él. Tras la fiesta fuimos al backstage, fui con mi silla a hablar con el guardia y le dije «oye, discúlpame por molestarte, pero acabo de salir del hospital y ella es mi hermana. Es la primera vez que me lleva a una fiesta y realmente ama a Diplo.» Y el guardia fue por Diplo y él salió y se tomó fotos con nosotros y firmó un autógrafo para «mi hermana». Te puedes salir con la tuya en cosas similares, pero creo que la gente se da cuenta. La mayoría de la gente en silla de ruedas está comenzando a salir, así que no podrás seguir saliéndote con la tuya por mucho tiempo.

