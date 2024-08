Hablamos con Cock Destroyer, estrella porno e icono gay

2018 ha sido un año extraño, ¿a que sí? Todo es un puto desastre. Bueno, no todo: justo cuando se cerraba el telón del espectáculo del horror, llega una estrella del porno para alegrarnos el día. La artista para adultos Rebecca More fue el caballero de reluciente armadura de 2018, o, para ser más exactos, de reluciente brillo de labios y ropa de PVC ajustada.

Durante los últimos diez años ha sido estrella del porno y trabajadora sexual, pero hace poco More alcanzó el estrellato en la redes sociales de una forma totalmente improbable. Subió un vídeo a Twitter y se convirtió en un meme. En el vídeo, que puedes ver a continuación, More y su compañera artística Sophie Anderson se autodenominan cock destroyers (destrozapollas) mientras se sujetan los pechos y les dicen a sus seguidores (presumiblemente hombres heteros) lo que quieren hacer con sus pollas.

En otro vídeo viral, More aparece practicando sexo duro con un hombre mientras grita: “¡Se supone que hoy es domingo, día de descanso, pero no para mí!”. Sabemos de lo que hablas, cari.

Un vídeo más, en el que podemos ver a More envuelta en una suntuosa tela roja y los labios pintados a juego, pestañeando ante la cámara y bromeando con que “es demasiado cara” para ti. En otro, acompañada de nuevo por su compañera cock destroyer Sophie Anderson, bromea con cobrar una “pequeña cuota” a sus seguidores. Y así podría seguir eternamente.

Desde que se hizo viral, More se ha ganado el estatus de icono gay en Twitter. Aunque estaría dispuesto a enfrentarme a muerte con cualquiera que no esté de acuerdo, no hace falta que me creáis a mí. “Las cock destroyers son ya iconos LGBT+”, tuiteó un usuario. “¿Cuándo van a empezar las cock destroyers a actuar en clubes gais?”, preguntó otro.

Una persona capturó el aparente absurdo de que una mujer heterosexual y estrella del porno relativamente desconocida se convirtiera de la noche a la mañana en un icono gay en el siguiente tuit: “Cómo han conseguido los gais convertir a estas dos cock destroyers, cuyo público debían ser hombres heteros cachondos, en iconos gais dfkjglfjgdf”. Desde su repentina fama, a More incluso le ha llegado fan art de gais de Arizona.

El recién adquirido estatus de musa gay de More no debería pillar a nadie por sorpresa. “Los memes porno” como More, que combinan contenido explícito con situaciones cotidianas o noticias conocidas, se engloban en la tradición de subvertir las normas sociales y de cuestionar los tabúes tan propia de la cultura gay. Para los hombres homosexuales, sus vídeos transmiten un aura, especialmente en los relativo al sexo, que les resulta cómoda y familiar. Sus estilismos y el maquillaje, a menudo inspirados en artistas drag a los que adora, la convierten en la musa perfecta. Para los que crecieron al margen de los convencionalismos heterosexuales, su determinación y su sexualidad descarada, a menudo rayanas en los teatral, resultan inspiradoras. A todos nos gustaría ponernos en su piel un día, solo por la confianza que desprende.

Aunque los seguidores de More la han visto pasearse por Berlín esta semana con botas altas y ajustadas hasta los muslos, en realidad vive a caballo entre Windsor y Londres. A raíz de su fama viral, concerté una cita con la mujer del momento en el Slut Hut, un club en el que desempeña la mayor parte de su trabajo. ¿Qué opina de su nuevo estatus como icono gay? ¿Qué la convierte en una auténtica cock destroyer?

VICE: ¿Siempre has tenido este estilo tan glamuroso?

Rebecca More: Si pienso en hace diez años, siempre me ha gustado arreglarme. A mi pareja le encanta el glamur y me anima. Me gustan las reacciones que provoco en hombres y mujeres, me encanta llamar la atención, ¡por mucho que cueste creerlo! Me gusta ser llamativa. Cuanto más dinero gano, más puedo invertir en ello. No hay nada que me excite más que comprar zapatos nuevos. No me interesan los Louboutin, quiero botas y tacones que digan a gritos “¡Fóllame!”.

¿Qué te parece haberte convertido en un icono gay?

Es halagador. No imaginaba que fuera a tener seguidores homosexuales. ¡Es el mejor cumplido del mundo! Toda mujer quiere que los hombres gais la admiren. Siempre me ha gustado el porno gay y lo que me atrae es que no puedo conseguir al tío… ¡es la fantasía definitiva! Ahora la comunidad gay me está dando todo ese amor y es increíble.

¿Por qué crees que ha pasado?

Mis amigos creen que soy un hombre gay en el cuerpo de una mujer. Puedo ser bastante agresiva sexualmente, pero también delicada e inocente a veces. ¿Puede que sea eso?

¡Parece que has sacado el cock destroyer que todo hombre homosexual lleva dentro! ¿Cómo surgió el vídeo de las cock destroyers?

¡Me encanta que digas eso! Recuerdo que ese vídeo lo grabamos en una habitación de hotel y yo estaba muy emocionada. Me encanta usar palabras directas y sexuales, me parece de lo más liberador. Hice el vídeo y pensé: “¿Me he pasado?”. Así que se lo mandé a mi novio y me respondió: “¡Es una puta maravilla! ¡Muy divertido!”. Quiero pensar que ha conseguido que la gente se sienta más segura de sí misma.

¿Cuál es tu tipo de polla favorita para destrozar?

Tiene que ser gorda y bonita… todas nos hemos encontrado con una de esas a lo largo de nuestras vidas. Me gusta una polla gorda, de un tamaño decente. No tiene por qué ser enorme. Trabajo con muchas pollas grandes y suelo pensar: “No puedo estar así para siempre, son demasiado grandes”. Cuando veo la polla de alguno de los tíos con los que trabajo, pienso: “¡No podría meterme eso siempre!”. Mi novio es perfecto para mí.

¿Qué consejos darías a los cock destroyers para que hagan la mamada perfecta?

Como puedes imaginar, me siento cómoda en el terreno de la mamadas porque las he hecho cientos de veces. No hay casi ningún hombre al que no le guste que le escupan en la polla, así que es obligatorio que haya mucha saliva. Mantén contacto visual, coqueto y golfo, pero no de ese que te atraviesa el alma. Yo normalmente voy de menos a más: empiezo suave y con delicadeza y luego me convierto en una auténtica cock destroyer. Lágrimas en los ojos, arcadas y una mamada digna del porno.

¿Cuáles son tus memes favoritos que la gente ha hecho de ti?

Uno de mis favoritos es el vídeo de “Voy a cobrar una pequeña cuota”. Ese vídeo es muy divertido y genuino y eso es lo que me gusta. Pero también me gustan los memes de cock destroyer originales; lo que ha publicado la gente me hace llorar de la risa. Los tíos gais son mucho más divertidos. Las respuestas me tenían por los suelos. Los hombres heteros solo buscan ser groseros, pero los gais son muy graciosos. Puedo saber quién es gay por cómo responden a mis tuits, porque siempre son los más divertidos.

A juzgar por la gente que te sigue en las redes sociales, parece que te interesa mucho la cultura LGBTQ+.

Siempre veo RuPaul’s Drag Race con mis hijos. Yo no veo diferencias de sexualidad, simplemente veo, quiero y acepto a todo el mundo, sea cual sea su orientación sexual. Descubrí a RuPaul gracias a mis hijos y nos encanta. No tengo problemas con nada ni con nadie, nunca los he tenido y nunca los tendré. Soy una buena persona y mientras tú también lo seas, eso es lo único que me importa.

¿Qué es lo que más te gusta de ti misma?

Intento no juzgar. Todos lo hacemos a veces, pero yo soy amable con cualquiera que llame a mi puerta. No me supone ningún esfuerzo ser agradable.

¿Sientes que a veces te juzgan?

Claro que me juzgan, y no pasa nada. Mi familia sabe a qué me dedico y suele resultar divertido. Guardo mis conjuntos en el Slut Hut, pero me los envían a casa y es muy gracioso. A veces los recoge mi madre. No hablo mucho con mis hijos de porno, pero saben a lo que me dedico.

¿Cuándo te sientes más feliz?

¡Cuando me llegan los pedidos de ropa y consigo un gran estilismo! Pero fuera del trabajo, cuando estoy con mi familia.

Stormy Daniels hizo un discurso hace poco en el que decía que hace falta más educación sexual, que necesitamos conseguir que el sexo deje de ser un tabú. ¿Qué opinas al respecto?

Estoy completamente de acuerdo. Me he tenido que ganar la vida desde muy joven. Hay muchas cosas que necesitamos saber, incluso cosas básicas como la higiene. La educación sexual tiene que empezar en el colegio. La que yo tuve llegó demasiado tarde.

¿Cómo te mantienes segura, sexualmente hablando?

Me gusta mucho la clínica de salud sexual del 56 de la calle Dean, en el Soho. Es como un club social. Entro y abrazo a las enfermeras, es un lugar maravilloso. Voy cada dos semanas e incluso me han reñido por ir demasiado. Además, solo trabajo con unos pocos artistas selectos. Espero que ellos hagan lo mismo. Es muy importante. En la industria del porno, a veces hay un estigma respecto a trabajar con artistas gais. Había un actor que solía hacer porno gay y algunas chicas no querían trabajar con él. A mí eso no me importa, si me fío de ti, trabajaré contigo.

¿Crees que medicamentos como la PrEP deberían estar más ampliamente disponibles?

Yo personalmente no tomo PrEP, pero creo que debería estar más ampliamente disponible. Hay estudios que demuestran que reduce mucho el riesgo de infección y ¡es increíble! Fui a ver Bohemian Rapsody hace poco y se me parte el corazón al ver que no había nada parecido disponible en aquellos años, me pone muy triste. Pero es genial que hayamos llegado a un punto en el que el VIH no es una condena a muerte. Hace falta más acceso a condones. La gente tiene que dar un paso y romper los estigmas. Todos nos hemos confundido una noche, somos humanos.

¿Qué le depara el 2019 a Rebecca More?

Hay cosas muy emocionantes en el horizonte, pero no puedo hablar de ellas.

¿Llevamos todos un cock destroyer dentro?

Creo que todo el mundo tiene un cock destroyer en su interior. Consiste en dejarse llevar y ser sexualmente salvaje. Es un estado mental. No es para todos, pero no pasa nada, ¡aunque creo que necesitamos dejarnos llevar!

Gracias, Rebecca.

Esta entrevista se ha editado por cuestiones de brevedad.

