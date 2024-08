‘Cock Hero’, como el ‘Guitar Hero’ pero con la polla

“Cock Hero” es un viejo amigo de los aficionados a la masturbación interactiva. Básicamente consisten en vídeos porno que imitan el funcionamiento básico del Guitar Hero pero sustituyendo la guitarra por la polla —normalmente siempre se hace referencia a eyaculaciones, no a orgasmos, así que van destinados, mayoritariamente, a un público masculino—. Siguiendo el ritmo del vídeo porno, el espectador tendrá que sincronizar sus sacudidas fálicas a distintas frecuencias e intensidades que irá proponiendo el mismo vídeo mediante unas representaciones gráficas muy intuitivas.

El origen de este género se remonta al ya lejano mes de febrero de 2009, donde en el portal Milovana —una comunidad online dedicada a la investigación, desarrollo y disfrute de nuevas formas interactivas de masturbarse mediante la tecnología— un usuario colgó el génesis de lo que sería el género “Cock Hero”. Podéis indagar sobre el origen de este formato en el artículo que le dedicaron nuestros compañeros de Motherboard en 2015.

Abajo, en verde, está el ritmo de sacudidas que debes seguir / Imagen vía Pornhub

El “Cock Hero” sería una variante del vídeo JOI (Jerk Off Instruction, en el que una persona —normalmente desnuda— te da instrucciones de cómo masturbarte), pero trasladado más drásticamente a la esfera de los videojuegos. Aun así, a diferencia de las aventuras gráficas eróticas (me viene a la cabeza Leisure Suit Larry) o los videojuegos explícitamente porno (como las ofensivamente sencillas aventuras gráficas hentai), el “Cock Hero” propone una nueva forma de interactuar con el porno y de gamificarlo. A diferencia de todos esos juegos, que cogen el contenido de las películas porno y lo trasladan a un entorno de jugabilidad, el “Cock Hero” parte del vídeo porno (la fuente original) para proponer encima de este un sistema de juego, como una especie de add-on al vídeo y, en definitiva, a la paja. Una diferencia importante es que los videojuegos eróticos insinúan la paja mientras que el “Cock Hero” la evidencia; uno puede o no puede masturbarse con una aventura gráfica erótica, pero si uno mira un vídeo porno interactivo, el objetivo definitivo siempre será correrse.

Y esto nos lleva a las reglas fundamentales del “Cock Hero”:

1) Mastúrbate todo el rato

2) Sigue el ritmo propuesto en todo momento

3) Córrete al final

Para el usuario el objetivo sería, evidentemente, poder aguantar toda esta ristra de ritmos y frecuencias y correrse al final del vídeo, convirtiéndose así en un “héroe de la polla”.

Algunos vídeos incluso tienen un sistema de puntos, experiencia, mejoras y castigos que vienen regidos por los fallos o éxitos del usuario, todo configurado a través de un sistema de control puramente personal y basado en la sinceridad con uno mismo, pues solo el que se masturba sabe los puntos que está ganando o perdiendo y cómo aplicarlos, no hay ningún sistema de puntos integrado en los vídeos porque, al fin y al cabo, son solo vídeos y la comunicación es unidireccional, el usuario no puede aportar datos al juego durante el desarrollo de la cinta, solo puede “mirar” y educar esta mirada para acordar un pacto tácito a lo largo del minutaje del film.



El caso es que ha sido ahora cuando Pornhub ha decidido prestar atención a este género y sacar a la luz unos cuantos datos sobre el asunto. La popularidad del formato no es demencial pero tampoco hay que subestimarla, pues actualmente se pueden encontrar más de 1000 vídeos tageados de esta forma entre los casi ocho millones de vídeos que tiene el portal. Durante 2018 se buscó más de 10 millones de veces este género y algunos de los vídeos han sido reproducidos millones de veces, una cifra nada envidiable para un vídeo en Pornhub, pues los más vistos habitualmente rondan el medio millón de views.

Para afirmar que este juego es cosa de tíos —o de personas con polla—, Pornhub nos informa que son los hombres los que tienen más del doble de probabilidades de ver estos vídeos. Y estos tipos se lo toman en serio porque normalmente los miran durante el doble de tiempo del que miran de media los otros vídeos de Pornhub.

Imagen vía Pornhub

España se encuentra en el undécimo puesto de los países que más consultan este género, siendo Finlandia el país que se lleva la medalla de oro, superándonos con más del doble de visitas.

Aun así, pese a ese boom inesperado que alcanzó en marzo de 2017 —justo con el lanzamiento del último Rock Band VR, el videojuego—, el interés por este tipo de masturbación interactiva ha decaído fuertemente, quizás por el desconocimiento generalizado de los usuarios —al fin y al cabo a muy poca gente se le ocurre buscar juntas las palabras “Cock” y “Hero” en Pornhub— o porque el formato ha llegado a un punto de estancamiento sin retorno en el que la novedad ya no es un reclamo suficiente como para atraer a nuevos clientes. Quien sabe, puede que vuelva su momento de gloria; personalmente, la idea de un “Guitar Hero” con polla nunca dejará de fascinarme.

