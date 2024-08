Coco Loko, el chocolate inhalable para drogarte

Hace algunas semanas el senador Charles Schumer mandó una carta a la FDA pidiendo que la agencia investigara a Coco Loko, un polvo de «chocolate inhalable». Según el senador este producto está siendo comercializado como una droga y genera serias preocupaciones por las consecuencias a la salud que podría generar.



En una declaración de prensa publicada por la oficina del senador, Schumer dijo que «La tarea de la FDA estaba clara: este producto sospechoso no tiene valor nutrimental. Se vende como chocolate, pero es falso, se trata de un poderoso estimulante. Lo comercializan como una droga; le dicen a los usuarios que lo consuman como una droga: por inhalación. Es evidente que la FDA necesita despertar y realizar una investigación formal sobre Coco Loko antes de que dañe a nuestros jóvenes».

Publicitado como «cacao crudo inhalable», Coco Loko es cacao en polvo con cafeína que supuestamente proporciona a los usuarios un rush de endorfinas y serotoninas. El creador de Coco Loko, Nick Anderson (29), dice que aspirar el polvo hará que los usuarios experimenten «una sensación parecida a tomar una bebida energética; sentirán cierta euforia pero también motivación para hacer las cosas».

Coco Loko se fabrica y vende a través de la empresa Legal Lean Co ubicada en Florida, misma que casualmente vende una versión libre de drogas de jarabe de codeína, conocida como «lean». El sitio web de Legal Lean dice que Coco Loko ofrece a los usuarios un «estímulo para que puedan bailar toda la noche sin sufrir una sobredosis o accidentes».

Anderson dijo al Washington Post que se le ocurrió la idea de crear Coco Loko después de escuchar que existía la «tendencia de inhalar chocolate» en Europa y decidió intentarlo él mismo. El chocolate belga inhalable ha estado en el mercado desde 2008. «Al principio pensé que era una estafa. Luego lo probé y pensé que había visto el futuro». Si bien Anderson admite que el producto no ha sido aprobado por la FDA y se fabrica sin consultas médicas profesionales, cree que Coco Loko es completamente seguro.

El senador Schumer no piensa comprarlo. El político escribió a la FDA, «No puedo imaginar a ningún padre que en verdad piense que es buena idea que sus hijos aspiren estimulantes». Incluso Schumer dijo que, «Este producto es como la cocaína para niños».

MUNCHIES contactó a Legal Lean en busca de un comentario, pero aún no recibe respuesta. Antes de la carta de Schumer dirigida a la FDA, Anderson asistió a Good Morning America de la ABC y declaró que no estaba preocupado por la publicidad negativa. «En realidad no tenemos publicidad negativa, así que estamos bien».

Un vocero de la FDA le dijo a MUNCHIES: «La FDA no está preparada para publicar un veredicto sobre la jurisdicción de la FDA sobre este producto. En busca de esa decisión, la FDA necesitará evaluar el etiquetado del producto, los datos de mercado y/o cualquier otra información relacionada con el uso concebido del producto».

La buena noticia es que ahora los adictos al chocolate podrán actuar como adictos tradicionales e inhalar su droga favorita por la nariz. Eso sí, no te recomendamos meter cosas extrañas en la nariz, mucho menos aspirar el chocolates o cualquier otro alimento.