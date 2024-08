El mejor cóctel del verano: igualdad, libertad y amor

Por primera vez en la historia cada día nos parece menos extraño despertarnos con noticias de festivales que cancelan actuaciones de artistas por hacer declaraciones homófobas o por subir chistes machistas a su cuenta de Instagram.

Nos parece normal que un grupo como Brockhampton haga un comunicado explicando que ha expulsado de la boyband a uno de sus miembros fundadores debido a que varias mujeres le acusaron de conducta sexual inapropiada; y que además, por esto, cancelen el resto de sus conciertos por Estados Unidos.

También, la semana pasada nos enteramos de que Scarlett Johansson ha decidido respetuosamente retirarse de la película “Rub & Tug”, para la que le propusieron el papel de hombre transgénero, debido a la polémica generada en torno a dejar espacio en las grandes esferas a minorías infrarrepresentadas. Scarlett anunció su baja con estas palabras: ”Nuestra comprensión cultural de las personas transgénero continúa avanzando y he aprendido mucho de esta comunidad desde que hice mis primeras declaraciones y me di cuenta de que era insensible. Tengo gran admiración y amor por la comunidad trans y agradezco que la conversación sobre la inclusión en Hollywood continúe”.

Nuestra generación está generando un enorme cambio social gracias a la tecnología, el arte y la conversación perenne y global que existe en internet



Todos estos nuevos valores y actitudes están trastocando la tranquilidad de más de una persona que dormía apacible en los laureles. La sección de comentarios de todas estas noticias suele estar atestada de gente que ve estos actos como linchamientos o poscensura; gente que, he de añadir, estaba ya acostumbrada a soltar sus discursos de odio sin recibir represalias porque otros no tan privilegiados no tuvieron libertad para expresarse y que sus palabras tuvieran igual repercusión.

En definitiva, haya detractores o seguidores del movimiento, lo que está claro es que nuestra generación está generando un enorme cambio social gracias a la tecnología, el arte y la conversación perenne y global que existe en internet.

Este cambio no surge por arte de magia, nos adaptamos y crecemos sobre las bases que anteriores activistas dejaron ahí para nosotros, pero es cierto que la visibilidad que adquieren nuestros mensajes gracias a las redes sociales no tiene precedentes. Que dichos mensajes sociales influyen a nuestro entorno y calan en nuestra comunidad gracias a la normalización de este activismo, que se materializa en toda la gente que se ha sumado a denunciar injusticias o apoyar diversas causas.

En Absolut están siempre atentos a la realidad y actualidad y por eso se han pasado todo lo que llevamos de 2018 en eventos animando a su extenso público a proclamar sus creencias más firmes, siempre que entren en las líneas del respeto y la libertad individual, y a que contagien este mensaje a todos sus amigos.

En enero, los comienzos de esta dinámica en Absolut consistieron en crear un nuevo festival en Madrid, el Absolut Manifesto. Tres noches en las que cada jornada, mediante el arte, la creatividad y la música, se reivindicaron los valores que acompañaban el evento: Free Love, True Equality y Responsible Future.

Se invitó a artistas y colectivos visuales y musicales que con su trabajo ayudan a extender estas ideas como la de amor —y sobre todo sexualidad— libre, porque el colectivo LGTB+ no solo merece respeto cuando su objetivo es casarse. También artistas que fomentan un trato igualitario real; ya sea por motivos de sexo, género, raza o capacidades; y que pretenden acabar con las fobias que imperan en nuestra sociedad entre mentes retrógradas. Y el último día, se puso el foco en la importancia del futuro que estamos construyendo para nuestro planeta y para concienciar sobre la responsabilidad de nuestros actos sobre este.

Nunca nada es suficiente cuando se trata de mezclar la fiesta y la divulgación de un mensaje justo y concienciado. Por eso, desde Absolut pensaron en colmar nuestro verano de espacios para defender el amor, el respeto, la igualdad y la la libertad durante tres de los festivales más vanguardistas que se celebran en España.

En primer lugar, a principios de junio, Absolut Manifesto estuvo presente en el recién nacido festival Paraíso, en Madrid. En este evento convivían música, creatividad, arte y sostenibilidad. Había stands de maquillaje y peluquería creativos, de máquinas recreativas y videojuegos… y el Absolut Manifesto Headquarters, la sede de Absolut en todos los festivales a los que acudió en la que los asistentes pueden interactuar con el imaginario que defiende Absolut. Así, pudieron proyectar sobre sí mensajes como “Pluma”, “Fight like a girl”, “Be whatever you want” o “Love makes us equal”.

Una semana después trasladaban el Absolut Manifesto Headquarters a uno de los festivales más importantes y atrevidos de nuestro país, el festival Sónar de Barcelona. En el veinticinco aniversario del evento, Absolut no quiso quedarse rezagado y preparó varios planes para el Sónar de Día y el Sónar de Noche. El más destacable fue la presentación del Sónar Calling GJ273b Control Room by Absolut, un espacio en el que el público pudo descubrir cómo se realizó el proyecto artístico y científico del viaje espacial hasta el exoplaneta Luyten’s Star b enviando una muestra de la mejor música electrónica contemporánea por una distancia de doce y medio años luz.

Este mes de julio Absolut se estrenó en el Basoa, celebrado en Bilbao. Un festival dentro del BBK LIVE, escondido en el bosque del monte Kobetas y centrado en la música electrónica. Una experiencia mágica entre la naturaleza donde se potencian estas ideas de libertad, de conexión con el planeta y con la humanidad y, sobre todo, de amor para con los demás y con uno mismo.

Para cerrar esta impresionante colección de festivales, Absolut también estará en DGTL los días 10 y 11 de agosto en el Parc del Fòrum de Barcelona. Se completará así un ciclo en el que se ha conseguido crear espacios seguros para quienes sufren esa desigualdad y violencia gracias al sentimiento de pertenencia y de liberación. Gracias a estos actos conseguiremos cambiar del todo las conciencias de los que todavía se resisten a adaptarse a los nuevos valores, pero mientras tanto disfrutaremos bebiendo y bailando los que ya defendemos hasta la muerte eso de Free Love, True Equality y Responsible Future.