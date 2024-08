63.000 euros en figuras Funko Pop!: las colecciones más grandes de España

El tema de los Funko Pop! se nos ha ido de las manos. Mientras tú decides si la mejor figurita para regalar a tu amigo en su cumpleaños es la de Rick y Morty o la de Daenerys de Juego de tronos, una serie de personas en España —y en el mundo— lleva años construyendo unas colecciones faraónicas de figuras cabezonas que cuestan verdaderas fortunas.

Porque si eres una de esas personas que tiene unas 10 figuras y ya te dicen tus amigos que eres un flipado, agárrate porque tras intercambiar emails y conversaciones por Facebook e Instagram, he contactado con cuatro de los mayores coleccionistas del país, donde destacan el que tiene la colección más valiosa y el que tiene el mayor número de Funko Pop! de España.

Una adicción que no para de ganar feligreses. Te contamos las tipologías de figuras, cómo evitar falsificaciones o a saber cómo es posible que unas figuras de 10 € alcancen precios astronómicos como 11.000 euros terráqueos, pero todo a su debido tiempo.

Diego Montes es uno de los grandes artífices del coleccionismo de Funko Pop! en España. Foto vía Diego Montes

Las mejores colecciones de España

Después de hablar con muchos tiendas y aficionados, he encontrado a la persona que tiene la colección más valiosa del país. Aunque me ha pedido no desvelar su nombre, su nick en Instagram es @funkipoper o Bleras, el pseudónimo con el que le citaré.

La primera pregunta es obvia: ¿Cómo sabes que tienes la colección más valiosa? “Es la pregunta del millón. Para saber la cantidad aproximada en dólares se utiliza la web Pop Price Guide (PPG), donde te creas tu perfil e introduces las figuras que tienes. Allí sale el precio estipulado en función de las ventas registradas en eBay. Para saber el valor de mi colección, solo tienes que sumar”.

Bleras tiene la colección más valiosa de España y la segunda de Europa. Foto vía Bleras

Contabilizando figuras Pop! de vinilo, Bleras tiene 562 cajas de figuras —muchas de ellas tienen dos o tres muñecos—, y la colección asciende a 63.636 €. Aún así, me dice que Welsh Funko, el primero de Europa, tiene una colección de 90.000 € aproximadamente, aunque me comenta que las estadounidenses están a otro nivel y ellos ni se acercan al Top5 mundial.

Bleras tiene 562 cajas de figuras —muchas de ellas tienen dos o tres muñecos—, y la colección asciende a 63.636 €

“En España”, comenta Bleras, “en cuanto a cantidad creo que Diego Montes es el que más tiene”. Diego es más conocido como Funko Pop Wave y es uno de los responsables del fenómeno Funko en nuestro país por su ya nombrado blog. Él, aunque tiene más de 700 figuras, está muy lejos de Bleras con un valor aproximado de 18.000 €. Le siguen Daniel González, de Funko Pop Hunter Spain, con 310 piezas y un valor de unos 9.000 € y Enrique Peral, de Funko Pop España y que colecciona 500 piezas valoradas en 5.700 € aproximadamente.

Freddy Funko es la mascota de la franquicia y sus figuras cuestan pequeñas fortunas por su gran exclusividad. Foto vía Bleras

Es posible que haya coleccionistas más pros, pero me he encontrado con tipos que no han querido salir porque tienen recelo a que salgan sus valiosas colecciones en un medio de comunicación. Ces’t la vie.

Tipologías según su valor

Daniel González comenzó a coleccionarlas en 2013 en el Salón del Manga de Barcelona después de que le sonaran tras verlas en Los Ángeles ese mismo verano: “No cogí ninguna y mira que ahora tendría piezas que cuestan una verdadera fortuna, pero en ese momento no eran populares y no había ni un 0,1 por ciento de la fiebre que ahora hay con ellas”.

Efectivamente. La gran mayoría de las que cuestan cientos o miles de euros —más adelante hablaremos de los altísimos precios— acumulan valor por estar hoy en día descatalogadas —lo que se denomina grial—, tiradas exclusivas en eventos privados o localizaciones concretas, customizaciones o prototipos.

Los Chase son esas figuras que tienen pequeñas modificaciones y se encuentran en proporción 1:6. Foto vía Enrique Peral

Quizás el caso más común con un valor más alto de los 10 o 15 €, son las figuras denominadas Chase. En cada lote de 6 figuras que llega a una tienda, 1 de ellas es Chase, que son el mismo muñeco, pero con alguna particularidad, como algún detalle de otro color, alguna textura diferente o una pequeña particularidad que le añade valor. Al principio, le proporción en vez de ser 1:6 era de 1:36, pero como había tenderos que vendían directamente mucho más caro el Chase, la empresa decidió normalizar aumentar la proporción. Algo que quiere denunciar Diego Montes:

“Muchas tiendas los vendan a precio diferente que una figura normal. La idea de Funko Pop! es encontrarlas al azar en las estanterías, pero como las tiendas saben que la gente las busca, las venden 3 o 4 veces más caras con una respuesta tipo: ‘Para que me las compren y las revendan más caras en Wallapop, ya las vendo yo directamente más caras’. Así está la cosa por desgracia”, concluye el coleccionista de Funko Pop Wave.

“En mi colección hay varias rarezas, como un Indiana Jones que sólo se vendió en los parques de atracciones Disney de EE. UU.»

Después hay series ultra exclusivas, como las que me comenta Enrique Peral: “En mi colección hay varias rarezas. Por poner un par de ejemplos, tengo un Indiana Jones que sólo se vendió en los parques de atracciones Disney de EE. UU. y un Conan O’Brien vestido de Cazafantasmas que se repartió durante la emisión de su programa en la Comic Con de San Diego de 2016”. Como estos casos hay cientos. Un panorama idóneo para el coleccionismo.

“Luego también hay que tener en cuenta los Protos —prototipos—. Hay unos 10 en todo el mundo de cada modelo lo que hace tengan un valor bastante alto”, explica Bleras.

Esta vitrina de Diego Montes conglomera la colección de figuras de Stan Lee, una de ellas firmada por el propio creador de Spider-Man, los X-Men o Hulk, entre otros. Foto vía Diego Montes

Pero la exclusividad determina el precio. Diego Montes, por ejemplo, cuneta con una figura de Stan Lee firmada por el creador de la franquicia Marvel. Este tipo de Funko, como es obvio, aumenta el precio considerablemente, del mismo modo que algunos artistas customizan las figuras, de los cuales destacan Adrian Müller y Funko Boss.

Para terminar con las características que aumentan valor, Enrique Peral me explica que “en relación a las cajas, si se abren o se pierden las figuras pierden valor”.

Las figuras más caras

Desde que comenzaran su comercialización en 2011, el valor ha aumentado hasta que una figura de 10 € cueste 2.000 € Es lo que pasó con el Vegeta del planeta Arlia, valorada en 1.790 €, la versión payaso de Dumbo, valorada en 4.060 € o, rompiendo todos los récords habidos y por haber, el personaje de La naranja mecánica, en su versión glow in the dark, limitado a 12 piezas. Las únicas dos ventas registradas en eBay han sido de 10.575 € y 11.063 €. Sí, hasta aquí llega la fiebre Pop!



Estas figuras de La naranja mecánica son las más caras del mundo. Foto vía Instagram

Bleras cuenta con muchas que superan los 1.000 €, como la mascota de Funko Pop!, la llamada Freddy, disfrazada de Batman que solo se pudo conseguir si asistías a la fiesta privada de la Comic Con de San Diego de 2013 o el malo de La amenaza fantasma, Darth Maul en su versión holográfica. Solo entre estas dos, suman más de 2.800 €.

Aunque el caso de Bleras se va por el altísimo nivel de su colección, Enrique aspira a encontrar la Bestia de los X-Men flocada —textura de peluche—, Daniel quiere a Hawkman en su versión comic y Diego confía en encontrar algún prototipo.

Evitar falsificaciones

Vivimos en tiempo de internet y las falsificaciones están a la orden del día. Los grupos de Facebook, con su plataforma de Marketplace, y Wallapop, son las plataformas preferidas para la compra-venta de figuras, aunque es muy habitual la práctica de trueque. Por ejemplo, publicas la figura que tú quieres intercambiar por la que buscas. Así, muy a la Edad Media.

Enrique Peral explica que el presidente de Funko, Brian Mariotti, muestra las novedades en un evento exclusivo en la Comic Con de San Diego con concursos y regalos de figuras extralimitadas. Foto vía Enrique Peral

En cuanto a las falsificaciones, Enrique Peral esgrime los puntos a seguir para evitar un fake: “Cuando un Pop! es falso, se suelen dar una serie de casos a la vez: ausencia de nº de serie, material endeble, trabajo de pintura deficiente o cajas impresas con impresoras domésticas. Solo con detectar uno de estos fallos, no significa que sea falso”.

“A su vez, siempre hay que fijarse en las puntuaciones de los vendedores, pagar por PayPal como bienes y servicios siempre, y comprar a aquellos que suben fotos reales de sus piezas, y no lo que se llama glam shot —fotos descargadas de catálogos de tiendas online—”. El propio Enrique, lo explica muy bien en este vídeo de su canal de YouTube. Además, los Funko más buscados serán los más falsificados. Todos me instan a evitar comprar en páginas chinas del tipo Aliexpress.

Estas son algunas de las colecciones más importantes de España, coleccionistas acérrimos que han llevado al extremo su afición con habitaciones llenas de muñecos cabezones. Ya sabes, cuidado si te juntas con más de 10 figuras en tu estantería porque quizás lo que comienza como un hobby termina como una “adicción”.