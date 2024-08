El colegio que unió fuerzas con el grafitero DJ Lu para hablar de líderes sociales

Artículo publicado por VICE Colombia.

Con el proyecto “Todos somos líderes”, 26 estudiantes del colegio Instituto Nazareno Modelia se unieron al grafitero bogotano DJ Lu para crear un mural con los rostros de líderes sociales asesinados. La actividad buscaba sacar a los estudiantes de la academia para permitirles conocer a profundidad la situación actual de los defensores de derechos en el país.



A ritmo del reggae que salía de los altavoces de DJ Lu los estudiantes se probaron en técnicas de graffiti para plantear una preocupación que ha estado rondando por sus aulas a lo largo del año. De acuerdo con Nicolás Ortíz, su profesor de ciencias políticas y económicas, ciencias sociales, y filosofía, y encargado de la actividad, esta fue un iniciativa de los estudiantes que respondía a los temas que estudiaban en relación con las violaciones a los derechos humanos.

Estudiantes del colegio Instituto Nazareno Modelia junto con el profesor Nicolás Ortíz (de negro) y el artista DJ Lu (centro). | Foto cortesía de Santiago García.

“Durante todo el año hemos visto la temática de Derechos Humanos, y yo ya había llevado un invitado líder social y defensor de derechos que en el momento estaba siendo amenazado. A los estudiantes les interesó mucho el tema y quedaron preguntándose ‘Y acá, ¿qué podemos hacer?’”, me dijo Ortíz.

Lo que comenzó como un proyecto de sensibilización estudiantil terminó convirtiéndose en una muestra artística en el espacio público que, en últimas, no es más que un clamor de parte de los jóvenes: “Sentimos que este, aunque no se vea mucho, aunque tal vez no es a gran escala, es nuestro granito de arena para decir que a pesar de que el Gobierno nos esté ignorando, nosotros hacemos más fuerte esa súplica de los líderes sociales que aún están vivos y los familiares de los asesinados, para que se escuche más, que llegue a más personas”, dijo Lesly, una estudiante de 16 años.

Desde la firma del Acuerdo de Paz se ha documentado el asesinato de 136 líderes sociales en el país, de los cuales, según un informe de Indepaz, Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria, 124 han ocurrido este año. Un escenario desolador que en “tiempos de paz” sigue sin alcanzar la atención mediática deseada.

DJ Lu y los estudiantes. Foto por: Santiago García

“Hemos visto la situación de los líderes en noticias, uno que otro profesor lo ha mencionado, pero es algo que se ha vulnerado demasiado y de lo que todos se han quedado callados”, añadió Lesly. A pesar de que las cátedras de paz en las instituciones educativas nacionales se convirtieron en decreto, para Lesly y los demás estudiantes está será quizás una oportunidad única de manifestar artísticamente dentro de un ámbito escolar esas preocupaciones crecientes sobre el asesinato de líderes.

“Nunca había visto nada sobre el tema. Por eso creo que estamos haciendo esto, porque hasta en los colegios no se está viendo la realidad de lo que está pasando, de personas que están dado literalmente su vida por hacer bien las cosas”, me contó Joshua, otro estudiante de 17 años.

Fue ese desconocimiento de la situación de los líderes dentro del contexto escolar el que también impulsó al profesor Ortíz, quien buscó por dos meses un muro en las cercanías al colegio que sirviera como lienzo. “Mientras buscaba el muro, la mayoría de personas a las que les preguntaba se negaban, más aún cuando les decía que íbamos a retratar rostros de los líderes, decían que eso les podría complicar la vida ahí”, dijo.

La “impotencia”, como la llama Ortíz, de sus estudiantes de grado 11, llegó un momento oportuno en el que luego de terminar el colegio y presentar el ICFES “no quieren hacer nada y toca buscar algo que los incentive a seguir trabajando, en este caso fue el arte, los chicos realmente querían que se viera nuestro trabajo y cuando vi el trabajo de DJ Lu, dije ‘tiene que ser este man’”, concluyó.

Ese arte de DJ Lu, subversivo, transgresor, y callejero, lleva desde principio de año invadiendo algunas calles de la ciudad con retratos de líderes asesinados. “Me parece maravilloso que se generen esos vínculos a través del arte en la calle, que exceden el gremio de uno. Cuando el proyecto cogió forma me entusiasmé, porque en últimas lo que me interesa a mí es pintar en la calle y el mensaje es el mismo que estaba tratando, también soy docente y entiendo la satisfacción de crear vínculos y entregar conocimiento, más en una actividad fuera del ámbito académico”, me dijo DJ Lu cuando le pregunté por el proyecto.

Y es que para él y para Ortíz el arte del graffiti es uno de los que resulta más atractivo para los jóvenes: “a través del arte estamos expresando una inconformidad, un anhelo, el arte es una forma de difundir el mensaje, y este es un lugar donde transita la gente y con las imágenes a las personas se les pueden quedar más las cosas”, agregó Joshua.

DJ Lu formando parte del proyecto “Todos somos líderes”. | Foto cortesía de Santiago García.

La experticia y veteranía de DJ Lu en el arte callejero se combinaron con las técnicas primarias de los estudiantes que, atentos a los movimientos del artista, copiaban sus manías para completar la mitad del muro. En total fueron 15 líderes retratados con el encabezado “Todos somos líderes”, una exhortación a cualquier transeúnte que al difundir el mensaje se convierta en líder también.

Entre los rostros se encuentran el de Emilsen Manyoma, lideresa de Derechos Humanos del Bajo Calima; María Efigenia Vásquez, comunicadora del Consejo Regional Indígena del Cauca; Aulio Forastero, gobernador indígena del resguardo Catru; y Hernán Bedoya, líder reclamante de tierras. Todas las historias, conocidas por los estudiantes visibilizan el asesinato de líderes en ese mural de la Avenida Boyacá con 64 que antes solo se rayaba con insignias de barras bravas.

“Con la tragedia creciente de los asesinatos masivos de los líderes sociales es tan solo oportuno empezar a ponerlos en el espacio público”, concluyó DJ Lu: “no es un tema fácil de visibilizar y sé que mucha gente preferiría verlos invisibles”.