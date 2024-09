En Colombia matan a un líder social cada cinco días: mira este video

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

Este artículo fue publicado originalmente en ¡Pacifista!, la plataforma de contenidos para la generación de paz de VICE Colombia.

Videos by VICE

Cuando estábamos a punto de terminar este video, un nuevo líder social fue asesinado en Colombia. El miércoles 21 de junio, a las 9 de la noche, varios hombres encapuchados llegaron a la casa del dirigente sindical Manuel Fernando Vélez López, lo amordazaron y lo sacaron a la fuerza. Ante los ojos de varios familiares, se lo llevaron.

Un par de horas más tarde, apareció muerto en algún punto del municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca, al suroeste del país. Tenía la huella de un disparo en la cabeza, y aparentes signos de tortura. «El cadáver del profesor fue encontrado por campesinos de la vereda San Francisco, procediendo a informar a la Policía y al Ejército», le dijo el secretario de Gobierno de esta zona, Manuel Popó al periódico El Colombiano.

Los líderes sociales en el norte de Colombia son los nuevos objetivos de grupos violentos. Leer más aquí.

Dos semanas antes, otros encapuchados habían matado en su casa a Bernardo Cuero, un dirigente nacional que conocía como pocos la Ley de Víctimas y representaba a cientos de desplazados que ha dejado la guerra en Colombia. Sabíamos que, ante este hecho, no podíamos quedarnos callados.

Por eso imprimimos unos panfletos con el número 36, que es la cifra de líderes sociales asesinados desde que comenzó la implementación de los acuerdos de paz.

Los imprimimos y salimos a la calle, a repartir esos panfletos y a contarle a la gente de Bogotá, capital del país, que desde diciembre del año pasado, en Colombia matan a un líder social cada cinco días. Caminamos por el centro y el norte de la ciudad preguntándole a la gente por la cifra, por el panfleto, por la tragedia que significa el asesinato de los dirigentes campesinos e indígenas.

¿Por qué están matando a los líderes sociales en Urabá, Colombia? Leer más aquí.

Muchos recibieron el volante y lo observaron, medio asombrados y medio incrédulos. Otros pasaron de largo y no agarraron el papel. Los demás, casi todos, no sabían de qué estábamos hablando, quizás porque no entienden muy bien la importancia que tienen estos líderes para el país y para el posconflicto.

Ya no son 36, ahora van 37.

Sigue a VICE News en español en Twitter: @VICENewsES