Esta playlist reúne a la avanzada de la electrónica colombiana

Para nadie es un secreto que el escenario electrónico de Colombia atraviesa uno de sus momentos más prósperos. Más allá de la cantidad de festivales masivos que decoran el calendario año tras año, el país cafetero está viviendo una rica cosecha de productores, DJs y colectivos que potencian claramente el motor de una escena consolidada en el circuito sudamericano.

Merino, el DJ y productor del colectivo Move de Medellín, decidió plasmar esto en una playlist de Spotify titulada Colombian Sonic Explorers, en la que congregó 100 tracks producidos en su totalidad por artistas colombianos.

“Hace un tiempo tenía en mente hacer este playlist de música electrónica hecha únicamente por artistas colombianos. En el proceso me he dado cuenta que muchos de los artistas que están haciendo música no están en Spotify, así que hice lo que pude por hacerlo lo más amplio posible. Voy a estar actualizándolo regularmente”, posteó Merino en su página de Facebook.

La playlist de Colombian Sonic Explorers, que cuenta con trabajos de nombres como Adriana López, Lucrecia Dalt, Cute Heels, Retrograde Youth, Look Like y W.I.R.E., la puedes escuchar y seguir en el siguiente link:

