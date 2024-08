‘Colores’ de Señor Kino: buen groove playero para sacudirse el maldito calor

La primera vez que escuché ‘Colores’ no pude prestarle mucha atención a las letras porque de trancazo, con apenas haber reproducido dos tracks, me teletransportó a ese espacio ahora empolvado donde están mis CD’s olvidados y al que yo llamaba “mi cuarto”: cuatro paredes que en la adolescencia me resguardaron de los adultos aburridos mientras yo soñaba, brincaba sobre la cama con una guitarra invisible y me imaginaba a miles de fans gritando a la orilla de mi cama.



‘Colores’ me hizo recordar que yo no lo logré, pero los morros de Señor Kino sí. Estos chavitos de Hermosillo la rompieron con todo en velocidad luz. Luego de decidirse a formar una banda en el 2014, el proyecto de Karl y Carolina sumó a Ramses, Sofia, Erubiel y Felipe García como productor. Sacaron un par de sencillos acompañados de buenos videos a la DIY para calentar el terreno a ‘Limonada Rosa’, LP que salió el año pasado. Ya con el material afuera, su música hizo el trabajo, comenzaron a repartir amor entre sus crecientes fans y ahora están a dos semanas de tocar en Coachella.

Pero antes de irse de viaje a Indio, California armados de una buena cantidad de salsa sonora para ponerle a las papas de McDonalds, el quinteto de Hermosillo le regaló a Noisey la premiere de ‘Colores’, el nuevo disco de la banda que viene a restregarte en la jeta que no se necesita estar “grandecito” para hacer buena música para echar desmadre.

Como en el material anterior, en ‘Colores’ hay muchos riffs de guitarras y vibras playeras, pero es notable el esfuerzo que hicieron los de Señor Kino por salir de su zona de comfort para entregarnos más material buena onda, lejos de pretensiones y con buen groove para sacudirse este maldito calor.

Hablé con Sofia, Karl, Carolina, Ramses y Erubiel sobre los retos que representó para ellos este nuevo material, los tracks melancólicos en Colores, a quién se mueren por ver en Coachella y la historia oculta en la portada de su nuevo disco.

NOISEY: El track de “Verano y Playa” suena mucho a su sonido en Limonada Rosa, incluso se siente como si le estuvieran haciendo en tributo a Los Blenders, una banda que sé les gusta mucho. ¿Lo pensaron así?

Karl: “Verano y Playa” fue la primera canción que hicimos, como en el 2014/2015. Carolina y yo íbamos en secundaria y en ese entonces gustaban mucho Los Blenders, entonces supongo que sí. Pero igual sentimos que esta versión en ‘Colores’ tiene un sonido más influenciado por nosotros mismos y las bandas que de Hermosillo o la música que escuchamos actualmente. Pero a los Blenders lqm. Incluimos un par de rolitas que no habíamos grabado: “Verano y Playa”, “Sonámbulo” y “No Puedo vivir”. El resto de ‘Colores’ son composiciones recientes.

El primer sencillo que soltaron titulado “Portal de colores” anunciaba un disco bastante melancólico, pero con excepción de ese track y “Nada”, es perfecto para una noche de reventón. ¿Por qué decidieron sacar el track más triste del disco para anunciarlo?

Carolina: “Portal de Colores” fue la canción que sentíamos que tenía más potencial para el primer single, también porque se daba a ver un cambio en nuestro sonido. Hay gente peleándose en los comments del video pero cuando escuchen el disco completo van a ver que somos los mismos, solo un poquito diferentes [ríe].

Cuéntenme un poco del proceso creativo de este nuevo material

Sofia: Lo grabamos en el estudio Electric Emerald Records en Hermosillo, lo mezcló y produjo Felipe Garcia, igual que ‘Limonada Rosa’. Lo padre de este álbum es que todos aportamos sonidos nuevos y canciones. Son bien padres los días de estudio porque estás trabajando con tus amigos y no lo sientes nada rutinario. Es bien agusto y super bonito, más si trabajas con gente que te entiende al cien. Lo mejor de todo es escuchar cómo cada nuevo día todo va tomando más forma.

El mayor reto de hacer este disco fue…

Carolina: El tiempo de realización, queríamos tenerlo listo antes de irnos a Coachella, queríamos hacer vinilos y cassettes. También el cambio de sonido sin perder la esencia es difícil, pero cuando escuché el álbum creo que lo logramos.

¿Qué querían hacer diferente en este nuevo material en comparación con el LP pasado?

Erubiel: Experimentar con más sonidos, salirnos un poco del surf punk. Por ejemplo, el ritmo al final de “Mamón” tiene un poco de regional sonorense. Acá me regañaron para que no hiciera el mismo ritmo surf del disco pasado (pum pa-pa, pum pa ) y creo que sí sirvió.

¿El mayor reto que representó hacer este nuevo material fue?

Erubiel: Para mí la canción de “Sonámbulo”. Tuve que hacer como 10 tomas para que saliera en la batería. Felipe me quería pegar, era como el güey de ‘Whiplash’ pero en culero.

Karl: El tiempo fue una preocupación, pero es la segunda vez que trabajamos con Felipe como productor y ya nos conocemos bien, las cosas salieron rápido y bonitas, todos estamos muy orgullosos de este nuevo álbum.

Parecen pasarla bien todos los que aparecen en la portada, ¿hay una historia detrás de esos personajes?

Karl: Es el Posadelic, un festival de por acá en el desierto. El arte fue hecho por Kenneth Neudert (Mi hermano) y la neta se la rifó. Quedó muy bonito y estamos bien contentos con el resultado.

Sobre la historia: la ranita rosa (Derecha) está triste porque le gusta la ranita naranja de la izquierda, pero a la ranita naranja le gusta del diablito bebé rojo. El sol es el más bonito de todos y se está despidiendo. Los otros sahuaros del fondo parecen estar despidiéndolo también.

Los odio un poquito porque son unos adolescentes que van a tocar en uno de los escenarios de Coachella, ¡¿habían soñado con esto?!

Karl: Sí y no. Creo que a todos como músicos nos pasa algún día por cabeza pero es más como un sueño, que darlo por hecho [ríe]. Todavía no nos creemos esto y eso que ya es la siguiente semana, creo que nos va caer el 20 como en 2 años más o algo así.

¿Tienen alguna anécdota de lo que pasó cuando se enteraron que iban a ser parte del line up del festival?

Karl: Todos nos marcamos por teléfono gritando. Yo andaba dormido y me marcó el Felipe diciéndome la noticia y neta nadamas empezamos a gritar y reírnos, luego yo andaba medio sonámbulo—todavía— y pues estuvo bonito [ríe].

¿Qué es lo que más ganas tienen de hacer en Coachella?

Ramses: Bien felices de representar a Sonora, en el sonora stage [ríe].

Karl: Robar catering y ver al Post Malone, ¡como no!

Erubiel: La Beyoncé, ¿no?

¿Ya pensaron qué van a llevar en su kit de supervivencia para el festival?

Erubiel: Unos mazapanes, salsa sonora para ponerle a las papas del McDonalds, bloqueador, una foto de mi mamá en la cartera y una bandera de los minions para no perdernos.

Además de Coachella, ¿qué viene para señor kino este 2018?

Sofia: Tenemos entre los dos fines de semana una fecha en el Echo en Los Ángeles con los Boogarins, después queremos sacar más videos del álbum. Como sacamos una visa de artista por un año, también queremos aprovecharla y tocar un poco más por Estados Unidos. Quién sabe, igual y sale otro festival por allá. También festivales en México y fechas íntimas en venues chicos con toda la gente que nos pide en todos lados. ¡Les juro que pronto vamos a sus ciudades!