‘Comandante’, hay un hoyo en la regadera’ — nuevo audio de la fuga de El Chapo

Las imágenes de las cámaras de seguridad revelan el poderoso martilleo que salía de la celda del narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán. El sonido provocado por sus cómplices, que se apresuraban en cavar el túnel, orquesta la banda sonora de la espectacular fuga.

Las nuevas imágenes, emitidas ayer miércoles por la cadena de televisión mexicana Televisa, sugieren que los guardias que supervisaban la vídeo vigilancia no reaccionaron al sonido. También muestra cómo nadie irrumpió en la celda vacía de ‘el Chapo’ hasta 26 minutos después de que su cuerpo desapareciera de las cámaras cuando estaba en la regadera [ducha]. La ducha, de hecho, era el único ángulo muerto de la celda, y el origen del boquete que conectaba con el túnel de kilómetro y medio que le devolvió la libertad.

El gobierno, clamorosamente avergonzado tras la huida del 11 de julio, ya había mostrado algunas de las mismas imágenes. Solo que estas pertenecían a los dos minutos previos a la fuga.

Las nuevas imágenes son más completas e incorporan audio, a pesar de que un portavoz del fiscal federal no pudo corroborar que el sonido sea genuino.

El vídeo arranca con Guzmán tumbado en la cama de su celda, junto a un dispositivo audiovisual que tiene el volumen al máximo. El sonido de lo que parece un programa de televisión apenas disminuye relativamente el sonido de un martilleo incesante, presumiblemente producido por los cómplices. Estos estarían perforando el suelo de la ducha con, mientras el señor de la droga yace repantingado, cubierto por una manta. El taladro arranca cuatro minutos antes de que el magnate desaparezca por el agujero. En ese momento el vídeo señala que son las 20:52 horas.

Televisa también muestra las imágenes de lo que se supone que el centro de control desde el que se monitoriza a los prisioneros en la penitenciaría El Altiplano, a pocos kilómetros del DF.

Se ve a varias personas mirando sus pantallas. Sin embargo, o no se enteran de lo que está sucediendo en la celda de ‘el Chapo’, o no se quieren enterar. Lo que no se ve son las imágenes a las que están mirando los controladores.

El gobierno ha detenido ya a 34 personas en relación a la flagrante huida. Entre ellas, al alcaide de la prisión y a un piloto del que se sospecha que habría llevado a Guzmán hasta un escondite seguro después de que escapara.

El ministro del interior ya ha asumido que la huida solo pudo ser posible con la colaboración de los guardas y de otros funcionarios de prisiones. Sin embargo, sigue sin esclarecerse cuál fue la auténtica dimensión de la ayuda que recibió el narcotraficante.

El metraje emitido por Televisa sugiere que nadie reaccionó a la desaparición de ‘el Chapo, que deja de salir en las imágenes del circuito cerrado, hasta 26 minutos después.

«Comandante, hay un hoyo en la regadera», se escucha cómo dice un guardia. Estaría hablando, presumiblemente, con su comandante.

«¿De qué tamaño?»

«Grande, comandante, grande»

Después del hallazgo, los celadores dejan pasar otros 11 minutos hasta que regresan a la celda con antorchas e inspeccionan la cavidad. Ninguno de los guardias que aparecen en el vídeo parecen sorprendidos.

«Toda la investigación que se ha montado es una ficción, los datos que se entregaron a la Comisión Bicameral de Seguridad son falsos», ha afirmado el senador Alejandro Encinas, que es miembro de la mencionada comisión.

Guzmán, número uno del poderoso cartel de Sinaloa, fue encarcelado después de ser detenido por las fuerzas de seguridad en el noroeste de México en febrero de 2014. Llevaba 13 años en busca y captura, después de escaparse de la primera prisión de máxima seguridad en la que estaba preso en 2001. Esta es su segunda y bochornosa huida.

