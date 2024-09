Floyd Mayweather ofrece 15 millones a Conor McGregor para pelear

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

Floyd Mayweather, un buen amigo de Donald Trump, le presentó una oportunidad de oro a Conor McGregor para revestirlo de riquezas en la hipotética pelea que ambos luchadores llevan ya un tiempo negociando entre chulerías y piques a través de las redes sociales.

El boxeador retirado, que pronto cumplirá 40 años, estuvo en el programa de la cadena ESPN First Take para comentar que le hizo una contraoferta a Conor McGregor para realizar un combate entre los dos. En un principio, el irlandés había pedido, según Mayweather, una bolsa de 100 millones de dólares, pero el estadounidense le ofreció 15 millones y un porcentaje de los ingresos de televisión del evento.

Mayweather explicó por qué, según su opinión, la cantidad que él propuso para luchar con el campeón de la UFC tiene mucho más sentido que la petición absurda de McGregor: «Cómo es que alguien pretende ganar 20 o 30 millones si ni siquiera ha ganado 8 o 9 millones en una pelea… he ganado 300 millones en 30 minutos. Lo que quiero decir es lo siguiente… no importa cuánto haya ganado, si ha recibido 8 millones en una pelea, estoy dispuesto a darle 16. Si ha ganado 5 millones, le daré 10. Si ha recibido 3 sólo puedo darle 6 millones. Yo sí que puedo pedir 100 millones, porque he ganado más que eso en más de una ocasión».

McGregor, en su condición de rey de los bocazas, contestó a través de Twitter a las palabras de Mayweather.

«Llámame C.J. Watson», le contestó. Para quienes no entiendan la provocación de McGregor, solo hay que saber que Watson, actual jugador de los Orlando Magic de la NBA, fue acusado de haberse acostado con Jose Harris, la madre de los tres hijos de Mayweather, por el propio boxeador. Un poco más tarde, a Floyd le cayeron dos meses de cárcel por violencia doméstica contra su exnovia.

La pregunta que todo el mundo se hace es, sin duda, ¿algún día se concretará esta pelea? Tendremos que esperar. Pero si llegase a organizarse, no habría mejor lugar que el hotel de Trump en Las Vegas. Presten atención, Pretty Boy, Notorious: pónganse de acuerdo o denlo por muerto. No hagan enfadar más a los fans con falsas esperanzas y más tonterías en las redes sociales.