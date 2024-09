Comer como surfista profesional

Quizá sea su bronceado brillante o su cabello acariciado por el sol, pero los surfistas profesionales parecen irradiar buena salud. Me reuní con cuatro de las figuras de este deporte más conocidas de California del Sur para descubrir qué es lo que hacen para verse tan bien en sus trajes de neopreno mientras el resto de nosotros —¿o sólo yo?— parecemos salchichas deformes embutidas en trajes de baño.

Descubrí que a diferencia de otros atletas profesionales, los surfistas son muy relajados respecto a su dieta y entrenamiento.

«Solo sigo lo que mi cuerpo me dice», Conner Coffin me cuenta en el jardín idílico de su familia en Santa Barbara. (Las mariposas revolotean mientras hablamos, no es broma).

Coffin es un principiante del Campeonato Masculino de la Liga Mundial de Surf (WSL), básicamente la copa mundial del surf, donde los 34 mejores surfistas de la Tierra compiten entre sí en 11 pruebas alrededor del mundo. Cuando este artículo fue publicado, Coffin obtuvo el segundo lugar a nivel mundial.

Coffin al frente del jardín de su abuela en Santa Barbara. Foto de la autora.

Coffin tiende a evitar el gluten y los lácteos, prefiere carnes asadas y productos orgánicos.

«Cuando mi jardín florece, me gusta comer y cocinar vegetales», dice Coffin. «Paso por mi fase de tomar un smoothie verde todas las mañanas. Realmente me gusta hacer eso».

Courtney Conlogue es otra fanática de los smoothies verdes. La nativa de Santa Ana compite en el Campeonato Femenil de la WSL, combatiendo contra las 16 mejores deportistas por el título mundial en diez pruebas a lo largo del año. (Actualmente tiene el puesto número uno, nada más).

«Mi salud es muy importante para mí», Conlogue dijo en nuestra entrevista por correo. «Por supuesto, lo que consumo tiene un efecto directo en cómo me siento, mi desempeño personal, rutinas de entrenamiento, niveles de energía, patrones de sueño y calidad de vida».

Conlogue coge una ola. Foto cortesía de Billabong.

La atención nutritiva de Conlogue no se traduce en cuentas calóricas o limitaciones extremas. Ella está totalmente a favor de los vegetales al vapor y frutos secos surtidos, pero aún así come pasta.

«Disfruto muchos alimentos diferentes y no me restrinjo mucho».

Como es de esperar, todos los surfistas parecen evitar la comida rápida.

«Si voy a surfear mucho, me alejo de los productos procesados, pero sigo comiendo mucho. Soy una especie de pozo sin fondo», Nathan Yeomans me comentó por teléfono. Yeomans es un surfista regular de la WSL Qualifying Series (QS) y vive en San Clemente con su esposa y dos hijos pequeños.

«Luego de un largo día surfeando, lo último que suena bien es conducir hasta Del Taco«.

Uno de los platillos favoritos de Moniz de el Source Cafe en Hermosa Beach. Foto de la autora.

El clean eating continuó cuando conocí a Kelia Moniz en el Source Cafe a unas cuantas cuadras de su casa en Hermosa Beach. Ella pidió una frittata mientras que yo escogí otro de sus favoritos, el pan tostado con aguacate, queso de nuez de la India, rábano, perejil, aceite de linaza, sal de mar celta y zumaque.

Moniz nació y creció en Hawaii, proviene de una familia de surfistas. Es una bicampeona del Campeonato Mundial Femenil de Longboard de la ASP (el antiguo nombre de la WSL), título determinado por una sola competencia llevada a cabo a final de año en la isla Hainan, China.

«No compites durante todo el año y de pronto tienes que encender el modo deportivo; solo tienes una oportunidad», Moniz dijo acerca del evento. «Es tan fácil equivocarte cuando surfeas. Es muy fácil ponerte nervioso o no conseguir una buena ola».

«Como lo que quiero, pero lo hago con moderación», dice Moniz sobre su dieta. Foto de la autora.

Después de un terrible accidente en las Maldivas, Moniz no pudo ser capaz de competir por el mismo título en 2015. Sigue surfeando de manera profesional, aunque con un rendimiento diferente. Moniz es parte del equipo Roxy Surf Team, una labor que requiere hacer varios viajes para tomar fotos alrededor del mundo y así crear contenido para la marca.

«Hay veces en que pienso: ‘Espera, debes controlar las galletas’. Es toda mi moderación», Moniz dijo cuando le pregunté sobre su preparación para la sesión de fotos. «Para ser honesta, trato de ser consistente. Cuando estoy más feliz y me siento bien, se proyecta en mi apariencia más que nada. Trato de hacer cosas que me hacen feliz, genuinamente feliz».

Surfear para Instagram a comparación de luchar por títulos mundiales no siempre es lindo. Moniz realiza retos épicos como montar olas de 4.5 metros en Fiji, incluso cuando termina con cortes sangrientos por el choque contra los arrecifes.

Moniz practica una mezcla de yoga, pilates y pliometría aparte del surf. Foto de la autora.

Comer internacionalmente es otro beneficio para la mayoría de los surfistas.

«Ésa es una de las bellezas de viajar a todas partes del mundo», dijo Conlogue. «Verdaderamente disfruto todos los países y pruebo la comida local cada vez que puedo».

«Japón definitivamente es mi lugar favorito para comer», dijo Moniz. «Crecí comiendo comida japonesa auténtica, así que cuando voy aprecio mucho todo lo exótico».

No todos los destinos ofrecen la misma variedad de atractivo culinario como Japón. Resulta que los lugares más complicados para que los atletas coman bien están más cerca de casa de lo que creen.

«Estados Unidos es uno de los lugares más desafiantes para comer bien», dijo Yeomans.

Moniz está de acuerdo.

«En algunas ciudades pequeñas al azar de Estados Unidos, es un poco más difícil encontrar comida saludable», dijo Moniz. «Tuvimos que detenernos por gasolina en una ciudad y literalmente solo había comida rápida».

Coffin confía en los snacks como las barras de cereal de Lärabar y PROBAR cuando está manejando.

«Comer es lo más difícil. Puedes estirarte donde sea, puedes traer contigo una colchoneta para yoga, un tapete de foami y acomodarte», dijo. «Pero en algunos sitios es difícil encontrar buena comida. Especialmente cuando estás en el aeropuerto. Me da mucha hambre y termino comiendo cualquier cosa enfrente de mí».

El itinerario de surf de Coffin lo hace ir de Australia a Río a Fiji, con algunas pequeñas pausas en casa. Foto de la autora.

demás de lo básico, como evitar productos crudos en zonas menos desarrolladas, Coffin confía en las remedios naturales para evitar enfermarse.

«He descubierto que el carbón vegetal funciona bien para el estómago. Hago una pequeña cocción con extracto de semillas de uva y la Wellness Formula cuando viajo para mejorar mi sistema inmune».

Conlogue y Yeomans están de acuerdo. Ambos toman polvos a base de plantas cuando viajan.

«Parece que ayuda a tu sistema inmune», dijo Yeomans sobre el suplemento de Vitamineral Green™ que toma. «A pesar de todos los aviones y cambios de horario, parece que no me enfermo tanto como antes. Ayuda a conseguir toda la variedad de vitaminas que necesitas».

Respecto a ejercitarse, surfear es parte esencial del entrenamiento. Cuando los surfistas escuchan la alarma de una oleada, pueden sortear buenas olas durante horas. Yeomans recuerda un día en Kirra —una zona de Australia considerada como uno de los mejores sitios donde rompen olas— cuando surfeó durante tanto tiempo que se torció la espalda de cansancio.

Coffin en su elemento. Foto cortesía de Hunter Martinez.

Pero ahora, más que nunca, los surfistas están entrenando afuera del agua.

«Tengo muchas rutinas diferentes que disfruto fuera del agua», dijo Conlogue. «Mantiene las cosas interesantes, cambiando, divertidas, progresivas y dinámicas».

Una parte de la rutina de Conlogue es dirigirse a Extreme Athletics en Costa Mesa, California.

«Entrenar para surfear se está volviendo una actividad popular», me contó por teléfono el director y cofundador de Extreme Athletics y fisioterapeuta, Paul Norris.

«Cuando comencé a entrenar surfistas hace diez años, todo mundo solía pensar que surfear era lo mejor que podías hacer para entrenar. No era un deporte tradicional. Mientras que el básquetbol, el béisbol y el fútbol han sido practicados por las personas durante siglos».

Debido al constante movimiento de una ola, los surfistas usan diferentes músculos. Norris, también surfista, se concentra en la estabilidad y balance del entrenamiento con sus clientes, enfocándose especialmente en el corazón, las articulaciones, la espalda baja y la fuerza de las rodillas. Incorpora herramientas como tablas Indo Boards, entrenadores de balance BOSU y cuerdas TRX además de ejercicios de resistencia.

Conlogue nadando. Foto cortesía de Billabong.

«Cuando observas la dinámica del deporte, quienes lo practican necesitan ser muy fuertes y poderosos en la parte baja del cuerpo, no tanto en la parte alta, pero igualmente necesitan flexibilidad y movilidad».

Yeomans regularmente va a DSC Performance Physical Therapy para trabajar con Kevyn Dean, maestro fisioterapeuta. Los ejercicios son una mezcla de yoga, pilates y pliometría diseñados para corregir el equilibrio y prevenir lesiones.

«Creo que siendo surfista quieres ser fuerte, pero también flexible y ágil», dijo Yeomans. «Quieres ser ligero, como un corredor de fútbol americano».

Moniz prefiere actividades de mayor intensidad como un entrenamiento inspirado en Muay Thai y CrossFit para mantenerse fuerte y utilizar la energía extra de alimentos no tan sanos como jamón del diablo con arroz.

«[Hacer ejercicio] es parte de lo que hago, pero honestamente me hace sentir bien. Tienes que recompensar a tu cuerpo».

Al final del día, no hay secretos acerca de cómo se mantienen ágiles estos atletas. No solo pasan horas surcando incesantemente las corrientes marinas abiertas, sino que prestan atención a lo que comen, así como todos deberíamos hacerlo. Si quieres verte tan bien como los surfistas profesionales, sigue su consejo y haz el shaka.

