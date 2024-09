Comer como una concursante de Miss Universo

Sara Chafak es Miss Finlandia 2012. Es también una chef entrenada y presentadora de Salt to Saffron, un programa de televisión finlandés de cocina que se centra en la cocina finlandesa y marroquí. He cocinado con mis amigas desde que tenía cuatro años, probamos todo lo que había en el refrigerador. Una vez mi amiga se cortó el dedo mientras rallaba una zanahoria y le dije: «Estamos en la cocina, esas cosas pasan». Mi madre entró y dijo: «¿Qué estás haciendo? ¡Detente! ¡Se están lastimando!», respondí: «No, yo voy a ser cocinera». Después de eso, comenzó a enviarme a clubes después de la escuela para mantenerme alejada de la cocina. Crecí en Finlandia. Mi madre es finlandesa y mi padre es de Marruecos. Aprendí a cocinar comida marroquí con la hermana de mi padre, quien también vive en Finlandia. Ella es una cocinera increíble, pasábamos los fines de semana juntas, y lo que más me gustaba cocinar era tajine.

Lo puedes preparar con carne o pescado. Es famoso en Marruecos, existe una mezcla de especias llamada charmoula hecha de cilantro, perejil, ajo, comino, jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta. Marinas el pescado con ella, luego hay papas, paprika y jitomate amontonados en el tajine. Es un platillo rápido –sólo tarda lo que tardan las papas en cocerse– y en Finlandia uso salmón, el pescado más común. Si es un tajine de carne, uso la carne en el hueso para hacer un caldo.

Tajine marroquí.

Después de la preparatoria pasé tres años en la escuela culinaria en Helsinki. Me gradué diez semanas antes de tiempo porque era una estudiante competitiva e incluso salí con créditos adicionales. Hice prácticas profesionales en restaurantes mientras estudiaba. Después de graduarme, pasé un año en una cafetería haciendo ensaladas y sándwiches (digo, tenía que empezar en algún lugar). En 2012 gané Miss Finlandia. Estaba destinado a suceder. Cuando tenía tres años, un día que iba de compras con mi familia, una señora se detuvo y me dijo: «Te ves tan bonita, ¡serás Miss Finlandia algún día!» Al parecer, le dije: «Sí, lo seré». Mi abuela siempre quiso que entrara a concursos de belleza, pero murió cuando yo tenía 14 y por eso no quería ni pensar en ellos. Cuando cumplí 19 cambié de opinión y decidí entrar a Miss Helsinki. Fui finalista, así que entré a Miss Finlandia. Ganar fue una forma de recordar a mi abuela.

Me apego a la comida magra y me mantengo alejada de cualquier cosa que sea procesada como los nuggets o los palitos de pescado, pero cuando Miss Universo terminó, me fui por unas hamburguesas con Miss Dinamarca y Miss Etiopía.

Siempre he comido alimentos saludables y orgánicos. La comida finlandesa es muy saludable y, como chef, sé mucho sobre ingredientes, así que cuando entré a Miss Finlandia no tuve que hacer dieta ni cambiar lo que comía. Durante Miss Universo, todas nos alojamos en el mismo hotel, pero no planeaban nuestras comidas, lo que comíamos dependía de nosotras. No nos decían qué comer ni nos daban sugerencias, ¡dependía de nosotras lo competitivas que queríamos ser! Por lo general, comía fruta y hot cakes para el desayuno. Para el almuerzo y la cena, comía pescado, mariscos o carne con ensalada o verduras. A veces comía sushi o macarrones. La experiencia de Miss Universo no cambió mis hábitos alimenticios. Comía lo que quería, siempre y cuando fuera nutritivo y me diera energía. Nunca pensé demasiado en lo que comía, lo mejor es disfrutarlo. En general, me apego a la comida magra y me mantengo alejada de cualquier cosas que sea procesada como los nuggets o los palitos de pescado empanizado, pero cuando Miss Universo terminó, me fui por unas enormes y asquerosas hamburguesas con Miss Dinamarca y Miss Etiopía.