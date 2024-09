Comí tacos y hablé sobre sadomasoquismo con Fat Mike de NOFX

Todas las fotos de Javier Cabral

«Hago reseñas de restaurantes tomando notas en el baño y averiguando si hay zonas dónde drogarse y dónde podrías atarte, ya que mi esposa dominatrix me ha amarrado antes de la comida algunas veces.»

Estoy sentado afuera de un local de Tacos Mexico en el centro de Los Angeles, llenando mi cara con tacos picantes de carne asada, lengua y al pastor junto a mis acompañantes, Mike «Fat Mike» Burkett de la banda de punk rock NOFX, y el compañero colaborador de MUNCHIES Nick Woods de Direct Hit! Están en tour por el nuevo libro de la banda, NOFX: The Hepatitis Bathtub and Other Stories. Me pellizco para asegurarme de que en verdad estoy comiendo tacos con la figura icónica de punk rock y que esto no es un sueño.

Videos by VICE

Usando el sarcasmo en casi todo lo que hablo, Burkett me confirma, que esto está pasando en la vida real.

Entre los bocados de carne cocida y tortillas de maíz calientes –y los consecuentes tragos de agua y agua fresca que toma Burkett para extinguir el ardor de la salsa roja semi-picante del local –me cuenta acerca de una nueva reseña de un restaurante en la que está trabajando, titulada S&M Food Reviews. «He hecho reseñas de alrededor de 15 restaurantes hasta el momento. En otra ocasión, fui a un restaurante tailandés con mi esposa. Ella no se avergüenza casi nunca.»

El plato de Mike

Burkett se llama a sí mismo «foodie.» Actualmente posee un restaurante en Park Slope llamado Thistle Hill Tavern, y el hombre tiene serios problemas en decir que Los Angeles tiene mejor comida mexicana que San Francisco. «No hay competencia. San Francisco es mucho mejor. Te diré por qué: Todos viven en el Distrito Mission, así que las filas largas significan que la comida siempre está fresca. Incluso San Diego tiene mejor comida mexicana que LA.»

Me cuenta acerca de otra época en que comía puré de papas con wasabi de los genitales de su esposa, y otra ocasión cuando su esposa lo amarró con traje BDSM y así le dio de comer.

Caminando por Broadway en el centro, Burkett sostiene una lata de cerveza abierta mientras un policía evita que un vagabundo orine en la calle. A los policías no les importa que estemos bebiendo en público, así que continuamos la excursión de cinco minutos desde The Belasco Theater a Tacos Mexico para cenar. Inmediatamente se hace evidente que ésta no es la primera vez que el hombre ordena tacos. Habla español a medias y prefiere solo la salsa roja en lugar de cebolla y cilantro. «¿Tienes alguna cerveza?» le dice Burkett al cajero. (No tenían.)

Comiendo tacos

«Oh, vaya, está picoso. Estos tacos están demasiado picantes,» Burkett grita después de su primera mordida a los tacos con salsa. «Si estuviera atrapado en una isla mexicana, sólo comería comida mexicana. Sólo es buena para uno cuando tiene tortilla de maíz y carne magra y a la parrilla. Esto, sin embargo, es mediocre.»

Es bueno saber que incluso íconos del punk rock con un estilo de vida notorio de ‘vive rápido, muere joven’ aún saben cómo tomarse un momento para apreciar los placeres de la buena comida.

Cuando le pregunto dónde están los tacos en su espectro de comida favorita junto con la pizza y las hamburguesas, Burkett responde de forma muy realista: «Definitivamente tacos, si los comparamos con el resto de esa comida chatarra.» Burkett me dice que fue vegetariano durante 12 años por razones morales, pero que empezó a comer carne otra vez debido a que su doctor le dijo que tenía que hacerlo –por razones de salud.

Fat Mike pidiendo tacos

Debido a esas mismas razones, dice que siempre escoge tacos en vez de burritos. Eso no quiere decir que no disfrutara su parte de los mundialmente famosos Oki Dogs: un burrito con hot dog, pastrami, col y queso enchilado que era el platillo oficial para después de los conciertos para muchos íconos del punk rock durante la escena temprana del punk en Hollywood. Aunque, ahora él prefiere los burritos de La Corneta Taqueria en el Distrito Mission.

Mientras la tarde avanza lentamente, Burkett empieza el recuento de lo que imagino es una probadita de cómo la comida se ha convertido en un aspecto importante de su vida diaria. Recuerda una vez que llevó a su esposa y a su esclava sexual a cenar a la French Laundry, pero tuvieron que irse a la mitad y pedir la comida para llevar –todo porque él quería ir a casa y tener sexo con ambas tan pronto como fuera posible. Me cuenta acerca de otra época en que comía puré de papas con wasabi de los genitales de su esposa, y otra ocasión cuando su esposa lo amarró con traje BDSM completo y así le dio de comer.

Sin embargo, nuestra conversación no fue toda de sexo, drogas y bromas sarcásticas. Al final de la comida, Burkett se abre acerca de cómo tener una buena cena antes de un evento le ha ayudado a moderar su consumo de alcohol y drogas. «Usualmente gasto entre $300 y $400 dólares cada noche para ir a un buen restaurante antes de un evento, ya que es una manera agradable de relajarme y despejarme.» La tradición de prepararse con una buena cena en lugar de con drogas duras empezó luego de una presentación que Brian Baker (de Minor Threat y Bad Religion) escenificó, junto al resto de NOFX.

Fat Mike con Nick Woods

«Hubo un par de años [cuando] no cenaba y sólo bebía martinis y tomaba Valium. Sí, me caí del escenario un par de veces.» Burkett hace una breve pausa para refleccionar. «Baker y el resto de la banda me dijeron que le bajara un poco. Me dijeron, ‘No queremos que dejes las drogas o el alcohol, pero ¿podrías comer?’» Después de ese incidente, Burkett admite que empezó a comer antes de los conciertos, bebía vodka con soda en vez de martinis, y ahora sólo toma la mitad de un Valium en lugar de uno entero. En LA, le encanta derrochar en ostras, patas de cangrejo y ribeyes en Water Grill. También tuvo su primera cita con su esposa en el Pete’s Cafe recientemente cerrado, calle arriba.

La noche termina con Burkett mostrándome algunas fotos personales en su teléfono de los mocos más grandes que ha sacado de su nariz. (Algunos los puso junto a una moneda a manera de escala.) Entonces me muestra otro grupo de fotos privadas de él vestido como esclavo con su esposa.

No obstante, es bueno saber que incluso íconos del punk rock con un estilo de vida bastante notorio de ‘vive rápido, muere joven’ aún saben cómo tomarse un momento para apreciar los placeres de la buena comida.