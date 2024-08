El cómic del vocalista de My Chemical Romance tendrá serie y ya hay trailer

Si llegaste a ser un fanático a morir de My Chemical Romance, te debiste haber enterado que en 2006, después de publicar su disco más exitoso, The Black Parade, el vocalista Gerard Way comenzó a lanzar un cómic llamado The Umbrella Academy. Algo así como una mezcla de X-Men con Deadpool, pero con un toque más oscuro y de humor menos marvelesco, en donde siete niños con superpoderes son adoptados por un magnate que los entrena en su escuela para defender al mundo de una amenaza inminente.

Ahora, este cómic tendrá una serie en Netflix que se estrenará el 15 de febrero de 2019 y, de hecho, ya hay un trailer recién salido del horno. Allí se puede ver que la serie tratará sobre la muerte de Reginald Hargreeves, el magnate que adopta a los niños, y de cómo Spaceboy, the Kraken, the Rumor, the Séance, Number Five, the Horror y the White Violin se reúnen para develar el misterio de la muerte de su padre adoptivo.

Si quieres ver el trailer de The Umbrella Academy, aquí abajo te lo dejamos:

https://www.youtube.com/watch?v=LMeqY7ogdF8

