Aprendiendo cómo llega realmente la comida a la mesa

En el nuevo episodio de ‘Jungletown’, los encargados de llevar la comida a la comunidad de Kalu Yala descubren lo que cuesta llevar la comida de la granja a la mesa. Si no puedes aguantar la verdad de lo que hace falta para que llegue la comida a tu plato, quizás no deberías comértelo. Una lección que los voluntarios de Kalu Yala aprenderán cuando tengan que elegir entre sacrificar una cabra o no comer.

‘Jungletown’, de VICELAND, se emite todos los martes desde las 23:30 en Canal Odisea.

