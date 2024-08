Este restaurante es investigado por vender pizza de cerdo hormiguero

Artículo publicado originalmente por Munchies de VICE Estados Unidos.

La edad adulta te enfrenta a muchas realidades decepcionantes: todo cuesta mucho dinero, Santa Claus definitivamente no es real y los cerdos hormigueros no son tan lindos como lo sugería la serie animada Arthur o Arturo. Las orejas puntiagudas y la trompa alargada del animal en la vida real lo hacen parecerse más una extraña versión de Alf que al adorable Arthur Read. Pero si este personaje aún tiene un lugar en tu corazón, es posible que comer cerdo hormiguero no te cause mucho entusiasmo, aunque sea en una deliciosa pizza.



Videos by VICE

En Escocia, un restaurante llamado Indian Accent ha agregado la “pizza picante de cerdo hormiguero” a su extenso menú, que tiene de todo, desde kurma hindú hasta omelettes, sandwiches submarinos y hamburguesas. Las descripciones del menú dejan mucho qué desear: la “pizza Mayo” dice que sus ingredientes son “cebolla, pimienta, tikka, jalapeño”; pero otros platillos como el “Runaway Chicken” [Pollo fugitivo], el “Karachi Feast” [Festín Karachi] y la pizza “Spicy Aardvark” [Pizza picante de cerdo hormiguero] dejan todos los ingredientes a la imaginación.

Esa podría ser la razón por la cual, según el tabloide Evening Times de Glasgow, la nueva pizza del restaurante se ha ganado la atención de las autoridades del lugar. El reporte de Evening Times alega que un cliente vio en el restaurante a una mujer que afirmó ser una inspectora, y que cuando ella solicitó la documentación para la pizza de cerdo hormiguero, una empleada le dijo que supuestamente ésta solo contiene “carne molida, pollo y cordero picantes”, nada de cerdo hormiguero. En cualquier caso, un portavoz de las autoridades locales le dijo al Evening Times que “los oficiales investigarán el asunto a fondo para garantizar que el dueño del restaurante cumpla con todas las leyes pertinentes”.

En MUNCHIES tratamos de contactar al restaurante Indian Accent y a las autoridades locales para tener una respuesta definitiva sobre los ingredientes de la pizza, pero aún no hemos recibido respuesta. Sin embargo, vale la pena que mantengamos el escepticismo, ya que el cerdo hormiguero no parece ser una opción de carne muy popular. Al googlear rápidamente “comer cerdo hormiguero”, obtienes más resultados sobre cómo comen los cerdos hormigueros (principalmente en la noche y bajo tierra, por si no lo sabías) y de videos lindos donde los ves comer que, por ejemplo, de recetas y estrategias de cocina.

Pero, incluso, si la pizza realmente no contiene cerdo hormiguero, dado que esos animales solo comen hormigas y termitas, el restaurante podría haber sido un poco más creativo con los ingredientes.