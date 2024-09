Cómo abordar el tema de los celos con tu pareja

Algunas de las peleas más difíciles, tontas y persistentes en las relaciones giran en torno a personas que probablemente ni siquiera lo saben: un mejor amigo o amiga que tu pareja jura que nunca ha visto con otros ojos; su roomie al que le encanta abrazar; esa amistad del trabajo que se la pasa mandándole memes; o su ex de hace siglos que «en realidad es súper buena onda». Pelear por el hecho de que tu pareja tenga una vida fuera de ti es una señal de que no eres lo suficientemente madurx para estar en una relación, punto. Pero cuando el problema se reduce a una amistad en específico, las cosas se complican un poco, especialmente si no estás segurx de que los celos sean cosa tuya o si realmente pase algo entre ellxs.

La buena noticia es que los celos son básicamente El padrino de todos los problemas de pareja (un clásico inmortal), según la terapeuta y experta en relaciones Rachel Sussman. “Es parte de la naturaleza humana: sobrevivir, protegernos a nosotrxs mismxs y proteger a los nuestros. Tendemos a creer que alguien podría poner en peligro nuestra relación y eso provoca algo de ansiedad, cierto miedo de perder a esa persona”, dijo Sussman a VICE. «Describimos ese sentimiento como ‘celos’, pero en realidad es el miedo de que algo le pase a tu relación y pierdas a la persona que amas».

Videos by VICE

Sin embargo, el hecho de que sea normal sentir celos no significa que éstos deban consumir tus pensamientos o afectar la interacción con tu pareja. Si no estás segurx de si debes hablar con tu pareja sobre por qué una de sus otras relaciones te hace sentir incómodx, o si estás cansadx de abordar el tema a medias, respira hondo y tómate un tiempo para analizar por qué quieres hablar sobre «esx amigx» y sigue estos consejos para tener una discusión productiva.

Reflexiona antes de hablar con tu pareja

Si te das cuenta de que cada vez te sientes más celosx o te incomoda constantemente la forma en que tu pareja pasa el tiempo con otra persona, debes abordar el problema, pero no necesariamente con tu pareja. Los expertos recomiendan que tengas un momento de introspección y analices tus relaciones pasadas para ver si este tipo de celos es un patrón en ti. De esta manera, sabrás si es necesario comunicarle tus sentimientos a tu pareja como algo en lo que estás trabajando personalmente, o si hay algo que él o ella debería trabajar con respecto a esx amigx.

Si notas que tu pareja ha traspasado algunos límites, es hora de comunicárselo

QuaVaundra Perry, especialista en problemas de pareja, dijo que hay dos señales principales de que debes hablar con tu pareja sobre su relación con esx amigx. “Si nunca te invitan a pasar tiempo con esa persona, es bastante alarmante. Es como, ‘si es algo platónico, ¡al menos invítame! Quizás no me interese las cosas que tienen en común, pero al menos dame la oportunidad de decir que no’», le dijo a VICE. «La otra cosa es cuánto apoyo emocional se dan». Si descubres que tu pareja consulta con frecuencia a su amigx o se desahoga más con él o ella que contigo, sobre todo si se queja de su relación contigo, vale la pena tener una conversación sincera, pero sin acusaciones, al respecto.

Por último, es importante saber en qué momentos se hablan. ¿Se llaman seguido cuando están borrachxs? ¿Hacen videollamada hasta la madrugada? ¿Hablan mucho fuera del trabajo o de la escuela sobre su vida personal? Esos son límites que tu pareja debería respetar pero tal vez tengas que imponerlos, sobre todo si su amistad empezó antes que tu relación con él/ella.

Si te sientes insegurx o la relación apenas empieza, es probable que sea algo en lo que ´tú debes trabajar

Según los expertos, hay algunos indicios de que los celos son problema de uno. Si estás obsesionadx con el o la ex de tu pareja, especialmente si esx ex no está muy presente en su vida ahora (tal vez se mandan mensajes de vez en cuando o se ven en reuniones de amigos en común), es posible que estés creando lo que Sussman llama «celos de fantasía» y estés preocupándote por una amenaza que realmente no existe.

Ella recomienda que te hagas algunas preguntas para determinar qué tiene esta otra persona que te hace sentir insegurx: “¿No te sientes cómodx con tu apariencia, o tu carrera? ¿Hay algo en ti con lo que no te sientes cómodo? ¿Por qué pones a la otra persona en un pedestal y comparas tu relación actual, que es buena, con algo que ya terminó?”.

Perry dijo que la cronología de la relación también es un factor: si la relación es más nueva, podrías estar cargando algo de tus relaciones pasadas o tener la impresión de que sabes cómo es tu pareja como persona. «Lo he visto cuando la relación apenas empieza, y si eso sucede, puede ser una señal de que es algo tuyo», dijo Perry a VICE. «Pero si ese sentimiento surge después de haber estado saliendo por un tiempo, y has tenido tiempo para analizar la situación y recibir algún consejo de tus amigos, entonces suele ser un problema externo. No es blanco o negro, pero esa es la tendencia».

Planea la conversación con anticipación

Incluso si lo has pensado mucho y has decidido que los celos tienen más que ver con tu inseguridad que con el comportamiento de tu pareja, podría ser una buena idea decirle cómo te sientes y hacerle saber que estás trabajando en ello. «Si tienes una relación sólida y emocionalmente conectada, está bien decir: ‘Oye, puede ser que a veces haga más preguntas y que eso te moleste, pero estoy trabajando en eso’», dijo Perry. También recomendó hablar con amigos o con un terapeuta sobre los problemas persistentes con los celos, especialmente si provienen de infidelidades en relaciones pasadas; de esa manera liberas un poco a tu pareja a la hora de manejar tus emociones.

Si decides hablar con tu pareja sobre la relación que tiene con esx amigx, el momento y el enfoque son clave. Sussman recomienda programar la plática con anticipación. «Cuando tengo que hablar con mi esposo sobre algo, planeo la discusión con anticipación como lo hago con una reunión en el trabajo, le digo: ‘¿Cuándo tienes tiempo para hablar? Necesito como una hora’. Luego él checa su calendario y me dice cuándo puede”, dijo.

Y el tono importa: hacer que tu pareja se sienta atacada (incluso si crees que se lo merece) no es la manera de tener una conversación productiva. «Me acerco al tema de una manera que no suena como una acusación, como, ‘Estoy bastante seguro de que ninguno de ustedes tiene tales intenciones, pero me hace sentir así’», dijo Perry. “Y luego da ejemplos concretos sobre momentos en los que sentiste que cruzó algún límite o te sentiste excluidx. Cuando hables de ciertos incidentes, tu pareja no solo podrá entender lo que te molesta (por ejemplo, me sentí herido cuando tú y … miraste el último episodio de Tiger King, aunque prometiste que lo verías conmigo). , pero también te ayudará a mantenerte en pie y no traer acusaciones vagas que no te lleven a ninguna parte (¡Tú y … deberías comprar un zoológico, ya que amas tanto a los tigres desde hace mucho tiempo! ”).

El tono también es importante: hacer que tu pareja se sienta atacada (aunque creas que se lo merece) no es la manera de tener una conversación productiva. «Aborda el tema de una manera que no suene a que lx estás acusando, di algo como: ‘Estoy segurx de que no es su intención, pero así me siento’», dijo Perry. «Y luego da ejemplos concretos sobre momentos en los que sentiste que cruzó algún límite o te sentiste excluidx. Mencionar incidentes específicos no solo ayudará a tu pareja a entender lo que te molesta, sino también evitará que te desvíes del tema con cosas que no llevarán a ninguna parte”.

Si tu pareja te rechaza o se pone a la defensiva, confía en tu instinto

A veces, aunque plantees el problema a la perfección (y no lo harás, porque nadie puede), es posible que tu pareja se enoje o se sienta lastimado cuando hables del amigo o la amiga que te hace sentir celos. Tu pareja puede sentirse ofendida porque no confías en ella o avergonzada de que no se haya dado cuenta antes de que algo andaba mal. Esas reacciones «negativas» están bien y vale la pena discutirlas; prepárate para tener más conversaciones al respecto.

Por otro lado, si te insulta, te rechaza o se pone a la defensiva, no está bien. «Una reacción negativa puede ser un: ‘Estás locx, eres un idiota celosx, eres muy insegurx’, o un: ‘¿De qué estás hablando? ¡Tú eres el/la que coquetea con todxs!’», dijo Sussman. «Si pasa algo así, di algo como: ‘Wow, me sorprende tu reacción. Quería hablar contigo para acercarme, porque cuando tenemos discusiones difíciles, fortalecen y hacen crecer nuestra relación. Me duele tu comportamiento y no tengo nada más que decir al respecto».

Después de eso, Sussman recomienda que te retires de inmediato y pienses seriamente si realmente quieres estar con esa persona. Si hay algo mal en la amistad de tu pareja o no (y su reacción negativa significa que probablemente tengas razón), pasa a segundo plano cuando hay algo mal con tu pareja. «Si así es como tu pareja te responde cuando quieres tener una discusión profunda e íntima, ¿dónde terminará esta relación?».

Hazte amigx de su amigx

Si tu pareja insiste en que no pasa nada inusual entre él/ella y su amigx y está dispuesta a cambiar cualquier comportamiento que cruce los límites, qué bueno, pero aún así, es posible que sigas con los celos. Afortunadamente, hay otra solución bastante fácil: sal con los dos e intenta tener una relación aparte con esta persona. Si tiene buenas intenciones, estará feliz de aceptarte en su vida porque su amigx te ama.

Obviamente, no es necesario que se conviertan en mejores amigxs al instante, pero observar la forma en que los dos interactúan y al mismo tiempo establecer algún tipo de relación funciona muy bien para aliviar la ansiedad. Es fácil sentir celos de una persona misteriosa, talentosa y súper sexy que compartió casa con la persona que amas, a sentir celos de Perenganitx, la persona talentosa y súper sexy que compartió casa con la persona que amas y a la que le acabas de ganar en el póquer.

Sigue a Katie Way en Twitter.