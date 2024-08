Lo que los españoles buscan más en Google cuando quieren ahorrar

Qué tiempos aquellos en los que había unas enciclopedias amarillas o verdes con varios volúmenes que estaban presentes en las estanterías de cualquier hogar. Aquellos libros, llenos de sabiduría, servían para cualquier cosa y daban la respuesta a absolutamente todo. Hacer un trabajo de clase sin consultar aquella fuente era como merendar pan con chocolate sin que el pan fuera de molde.

Por suerte o por desgracia hemos evolucionado y ahora cuando alguien quiere saber algo no hace falta quitarle el polvo a aquellas enciclopedias rancias y lo busca en Google. Es curioso ver como entre las cosas más buscadas por los españoles en 2018 está “cómo hacer torrijas”, “huelga 8 de Marzo”, “Stan Lee” o “Rosalía”. Claro está que no somos demasiado buenos cocinando, que estamos volcadas en la causa feminista, que no sabíamos que Stan Lee estaba muerto y que Rosalía lo ha petado.

Pero parece que además durante los últimos tiempos la gente también está buscando la palabra “ahorrar” en el buscador. La vida de mileuristas que llevamos hace que intentemos no gastar demasiado dinero en aquello por lo que no merece la pena pagar más.

Por comunidades autónomas y gracias a Google Trends sabemos que La Rioja, Castilla la Mancha o Galicia son las que más buscan este término. ¿Las que menos? Islas Baleares, Asturias y Cantabria por este orden. Allí no se están de nada. Los catalanes, que tienen la fama de agarrados, en cambio quedan en el puesto 13 de 17. Cosas asombrosas que nos desvela Google.

En el puesto número uno del ranking de cosas buscadas con esta palabra queda “cómo ahorrar en casa”. De hecho si lo tecleas en Google vemos que hay gente desesperada buscando consejos tan útiles como “abrir el frigorífico solo cuando es necesario” o bien “revisar nuestra despensa” para saber qué tenemos ya y no comprarlo por duplicado. ¿Realmente necesitamos que alguien nos de información tan básica? Parece que sí.

También buscamos muy a menudo “cómo ahorrar en la compra”, con respuestas tan lógicas como hacerte un listado, comparar ofertas o bien no ir a comprar con la barriga vacía para evitar comprar comida que en verdad no compraríamos.

El interés sobre ahorrar agua ha crecido claramente durante el último año

“Ahorrar en gasolina” también parece ser una preocupación para aquellos españoles que buscan siempre las mejores ofertas al céntimo. Y es que si conducís habitualmente sabréis que hay coches que son auténticos vampiros. Que sepáis que la presión de los neumáticos y las cargas innecesarias también influyen a la hora de reducir el gasto.

La ola polar que ha habido este invierno ha llegado en Google en forma de pregunta. “Cómo ahorrar calefacción” se sitúa en el top10 de cosas más buscadas con la palabra ahorrar. Buscando la respuesta resulta interesante ver como solo aumentando un grado la temperatura del termostato eleva el 7% el gasto de energía, por lo que se recomienda que la temperatura ideal se mantenga entre 17 grados y 19.

En los últimos meses se busca más “ahorrar luz”, quizá por la llegada del frío

Si filtramos la búsqueda a cinco años vista observamos que hay algo llamado “método japonés para ahorrar” que lo petó en algún momento y no se sabe muy bien por qué. Lo más heavy es que cuando pones en Google “método japonés para…” el teclado predictivo te ofrece una serie de posibilidades que merecen la pena ser reseñables (método japonés para: multiplicar, adelgazar, ordenar, relajarse…).

Pero, ¿qué es el método japonés para ahorrar? Por si no lo sabíais consiste en programar tus gastos, ordenarlos por categorías y ver cuáles son prescindibles y cuáles no. Según explican, siguiendo este método, puedes llegar a ahorrar más de 200 euros mensuales.

Y siguiendo con las búsquedas con la palabra ahorrar, se ve que hay gente que está muy preocupada para saber “cómo ahorrar la batería mientras juegan al Pokemon Go”. En serio. Activar el modo ahorro de batería de la aplicación, desactivar la opción de realidad aumentada, reducir el brillo de la pantalla o no abusar de los momentos de acción son algunas de las recomendaciones que se hacen frente a esta duda.

Entre otro tipo de búsquedas, más esperadas, está “ahorrar espacio”, “ahorrar energía” o “ahorrar agua”. Estas siguen siendo otras de las preocupaciones de los españoles y podemos ver un ligero aumento en estas tendencias.

En las últimas horas los consejos para ahorrar agua son los que más se están buscando en España. Ducharse en vez de bañarse, cerrar el grifo entre que te cepillas los dientes y te enjuagas, vigilar con las fugas y colocar reductores de caudal en los grifos y cisternas son algunos de los consejos más preciados.

También hay otras técnicas como colocar vasijas o recipientes mientras te duchas y utilizar el agua recolectada para evitar tirar de la cisterna una vez más que cada vez son más usadas por aquellas personas concienciadas con el medio ambiente.

“Cómo ahorrar dinero rápido” es algo que sorprende en el ranking de búsquedas con la palabra ahorrar durante las últimas horas (sobretodo por la palabra rápido). La duda invita a buscar si hay una forma sencilla de no gastar tanto que desconocemos. Comer en casa o de tupper, vender todo lo que no necesites, buscar trabajos extras o compartir las habitaciones de tu piso que quedan libres serían las formas más sencillas de conseguir dinero de forma inmediata.

Sea como sea, lo que está claro es que la gente quiere saber técnicas para no gastar tanto y ahorrar en todo lo que sea posible. Ya sea dinero, tiempo o recursos. Porque por mucho que digan todos somos un poco tacaños cuando la pasta no abunda. Aunque también hay tacaños multimillonarios. Y sino que le pregunten a este hombre.

