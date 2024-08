Ser joven y ahorrar: una misión casi imposible en España

El pasado 9 de febrero Mariano Rajoy pidió a los españoles que ahorrásemos para complementar las pensiones y nuestra educación porque no hay fondos para todo. Hace una semana, en cambio, el INE advirtió de que la tasa de ahorro actual corresponde al 6,1 por ciento, muy cerca del mínimo histórico del 5,8 por ciento en plena crisis de 2008.

Hablemos de esta contradicción. Por un lado se nos dice, de una forma descarada, que reservemos dinero porque la educación va a ser cada vez más cara y porque las pensiones no van a llegar para vivir dignamente, y por otro lado els gasto de los servicios básicos como electricidad, gas, agua, y otros como el transporte o internet, no para de aumentar mientras los salarios no mejoran.

Para saber cómo gestionamos los ahorros la generación más impetuosa y preparada de la historia, he salido por las calles de Barcelona a ver si nuestro sueldo da para ahorrar ese 6,1 por ciento y a ver qué se piensa de estas palabras de Mariano Rajoy «ahora que las cosas van bien es momento de ser previsores».

Nerea, 24 años

VICE: El tema está calentito. ¿Qué le dirías a Rajoy sobre que nos exija ahorrar para el futuro?

Nerea: Que mejore las condiciones laborales, más que nada porque si los jóvenes nos independizamos y pagamos alquileres de 600 € cobrando 1.200 €, que me diga él cómo vamos a ahorrar. Cuando pague las facturas y pague cuatro compras, ya me habré quedado sin nada.

¿Ahorras?

No. Mi madre siempre me dice que tengo un agujero en la mano. Para poder ahorrar, tengo que darle la pasta a mi madre y que ella me lo guarde.

¿Si lo hicieras, sería con un objetivo?

Ahora mismo soy becaria e imagínate. A veces sí que puedo ahorrar el 6,1 por ciento —45 € en su caso—, pero porque vivo con mis padres y no necesito tanto dinero. Pero la cosa cambiará cuando me independice.

Genís, 23 años

VICE: A ver, que los jóvenes no solemos ahorrar. ¿Cuál es tu caso?

Genís: Ahora mismo ahorro bastante. Unos 400 € al mes. Todavía vivo con mis padres y por eso puedo ahorrar. Lo guardo porque no sé si quiero seguir estudiando o para comprarme un coche, que son los dos cometidos por los cuales ahorro a corto plazo. Si al final no hago ni una cosa ni otra, aprovecharé el dinero para independizarme.

¿Y cuándo esperas independizarte tal y cómo están los precios?

No tengo prisa. Primero van las otras dos cosas. Desde hace un año trabajo de lo que he estudiado y cobro más, pero mientras me sacaba los estudios he ido trabajando a tiempo parcial. También ahorraba, aunque bastante menos.

¿Entonces no has estado alguna vez en números rojos?

Sí, sí que he estado, pero por suerte lo he podido “rescatar” con varios trabajos puntuales. Ahora que tengo un sueldo medianamente digno para la edad que tengo, debo aprovechar para sacarme lo que me corre más prisa como el coche o los estudios. Los viajes serían la tercera prioridad. De mis ahorros puedo destinar el 20 por ciento para viajes, aunque antes van las otras dos prioridades.

Marta, 23 años

VICE: ¿Has ahorrado alguna vez en tu vida?

Marta: Sí, estos meses por primera vez porque el año pasado me quedé sin ir de vacaciones a México. Lo que valía el billete era todo lo que había en mi cuenta, y tuve que conformarme con Almería en coche. Para este verano he decidido ahorrar para poder ir.

Pues Rajoy dijo el otro día que debíamos ahorrar para complementarlo con la pensión. ¿Qué le dirías si lo tuvieras delante?

Está claro que no va a haber pensiones; nos vamos a tener que buscar la vida por nuestro lado. Desde el gobierno siempre están poniendo pegas, y para cobrar una mierda, pues nos tendremos que espabilar. Si lo tuviera delante le diría que se marchara a ver si cambia un poco el panorama para los jóvenes. No deja de subir todo.

Los jóvenes estamos llenos de contradicciones. Por ejemplo, ¿qué haces si tienes 100 € en la cuenta y cobras a los dos días?

Me los fundo porque sé que a los pocos días voy a tener dinero. A ver, si necesito algo, claro. Soy de las que espera a final de mes a ver cómo está la situación y viéndolo, me gasto más o menos.

Esto no creo que sea un problema de nuestra generación, sino que va con la personalidad. Yo soy más de disfrutar y de vivir el momento, que de reprimirme y estar más pobre ahora para vivir mejor después. Me cuesta un poco pensar a largo plazo.

Sara, 24 años

VICE: ¿Cuánto ahorras al mes?

Sara: Unos ciento y pico. Estaría un poco por encima del rango. Ahorro por si acaso. Por si me quedo sin trabajo. Estoy independizada y el alquiler es muy alto. Comparto piso, y aquí en Barcelona los precios son desorbitados. Ahora mismo podría estar como medio año largo subsistiendo con mis ahorros sin pasarlo mal.

Por un lado nos piden que ahorremos, pero por otro lado no paran de subir los servicios mínimos o el alquiler. ¿Qué piensas?

Se está malgastando muchísimo dinero público como en infraestructuras del tipo vías de tren o en defensa. Ya tenemos, no hace gastar tanto. Se podrían invertir nuestro dinero, nuestros impuestos, en muchas cosas y no vaciar de esta forma el depósito de las pensiones.

¿Y el futuro de las pensiones es blanco o negro?

Muy oscuro. No creo que ni nuestros padres vayan a tener pensiones. Ellos deben ahorrar ya. Lo de Rajoy del otro día es una artimaña para que nos vayamos preparando.

Berenger, 25 años

VICE: Tú eres de Francia y trabajas aquí. ¿Cómo es de complicado ahorrar en España? Berenger: Es muy difícil. Ahora vivo con mi novia y todavía ella no ha empezado a trabajar. Solo con un salario pagar el alquiler, la comida y los gastos… Imagínate.

¿Y cómo ves el alquiler, por ejemplo, aquí en Barcelona?

Muy alto para lo que se cobra. Además está el tema de AirBnB, que cambió todo el panorama. También podrían haber políticas sociales. En Francia, por ejemplo, los jóvenes tenemos ayudas para independizarnos. De un alquiler de 500 €, te ayudan con 200 €.

Somos una generación muy impulsiva en cuanto al dinero. ¿Te consideras así?

Sí que lo soy, pero también me gusta planear y pensar bien lo que quiero para viajar o comprar. Prefiero planificar, aunque repito que sí que soy impulsivo.

Vigmar, 30 años

VICE: ¿Cómo es tu relación con los ahorros?

Vigmar: Difícil. Es complicado ahorrar si trabajas y estudias. Estoy terminando la carrera y no puedo tener un trabajo de 40 horas semanales, y los trabajos a tiempo parcial no tienen un sueldo desorbitado. Además, ahora empezaré a ser becaria y no sé cómo lo voy a hacer porque necesito tiempo y dinero.

¿Y ahorras el 6,1 por ciento de tu sueldo?

El Gobierno tendría que mejorar las condiciones a los estudiantes, que tenemos que hacer malabares para estudiar y trabajar. La mayoría de mi generación tenemos una preparación que no se corresponde con el sueldo. Aun así, intento ahorrar mis 100 euritos cuando puedo. He sido muy cabeza loca y desde hace un par de años intento ahorrar al menos 50 €, que sería el 6,1 de mi sueldo.

¿Entonces dirías que has caído en esa especie de trampa consumista?

A ver. La sociedad en la que vivimos está creada para el consumismo. Claro que si vemos un viaje, lo pillamos. El sistema incita a ello. Por ejemplo, la semana pasada estuve en Ampuriabrava y seguramente no me lo podía permitir, pero tenía 100 € y he ido a pasarlo con los amigos. Es algo contradictorio, pero no pueden imponerme qué hago o dejo de hacer con mi dinero.

Federica, 32 años

VICE: Estamos cerca de los mínimos históricos de ahorro en España. ¿Estás independizada y ahorras?

Federica: Sí, vivo con mi novio. Depende del mes ahorro entre 50 a 200 €. Ahorro para viajar, para el futuro por el tema de las pensiones o por si me pasa algo, rollo dentista. Necesitamos tener algo de dinero para los imprevistos porque no va a venir nadie a pagártelo. Al revés, cada vez hay más cosas que pagar.

¿Entonces crees que ahorrar es fácil o difícil?

Es muy difícil porque no solo tengo que ahorrar para mí, sino que también ahora debo pensar en mi futuro a largo plazo. Subir, sube todo, menos los sueldos.

¿Y qué piensas de que se nos “obligue” a reservar dinero cada mes por parte del Estado?

Rajoy tiene razón, debemos ahorrar porque el día de mañana está bastante oscuro, pero deberíamos repensar el plan de pensiones, ya sea en las retenciones de la nómina o qué. Yo soy de Italia y allí te quitan de la nómina una parte expresa destinada para pensiones. Aquí también te quitan, pero seguramente todos querríamos que nos quitaran un poquitín cada mes para tener pensión el día de mañana.