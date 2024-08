Cómo ayudar a tu amigx que está en una relación abusiva

La violencia doméstica es una de las formas de abuso más comunes en todo el mundo. Según la ONU, un tercio de las mujeres en todo el mundo ha experimentado alguna vez la violencia a manos de una pareja íntima, y ​​el 18 por ciento lo ha hecho en los últimos 12 meses. Los estudios sobre violencia doméstica a menudo pasan por alto a las personas transgénero, pero un informe de 2015 concluyó que es más probable que experimenten violencia doméstica que la población en general.

La probabilidad de que conozcas a alguien que es o ha sido víctima de violencia doméstica es alta. Pero, ¿qué puedes hacer si sospechas que unx de tus amigxs está en una relación abusiva? ¿Cómo puedes ayudarle? ¿Y qué haces si no quiere que le ayuden?

Hablamos con Kirsten Regtop, trabajadora social y consejera especializada en violencia doméstica, para saber qué hacer en estos casos y cómo brindar nuestro apoyo de la mejor manera.

Cómo saber si tu amigx está en una relación abusiva

Cada relación es diferente, pero ¿cómo saber con certeza si tu amigx está siendo víctima de violencia doméstica? Según Regtop, hay algunas señales a las que debes prestar atención. Pero lo más importante es confiar en tu instinto. Por ejemplo, ¿ha cambiado mucho su comportamiento? ¿De repente se viste completamente diferente o busca excusas para no verte? ¿Ha dejado de contestarte los mensajes o cambia repentinamente de tema cuando hablan por teléfono? Todas estas podrían ser señales de que tu amigx está en una relación abusiva.

Regtop no recomienda buscar evidencia de violencia física, ya que es muy fácil tapar los moretones y los rasguños, además, las relaciones pueden ser abusivas sin violencia física. “Una vez un policía me contó de una mujer cuya pareja solía amenazar a sus perros”, dice Regtop. “Eso es muy intimidante, pero no deja moretones”.

Agrega que nuestra idea de las personas que sufren abuso doméstico es muy limitada. “Tenemos que dejar atrás ese cliché de la mujer tímida con el ojo morado”, explica Regtop. “Hay muchos hombres y mujeres bien educadxs que tienen mucho éxito en su carrera y, sin embargo, son víctimas de violencia doméstica”.

Acepta que no será fácil ayudarle

Según Regtop, la mayoría de las personas que sufren violencia doméstica se quedan con su abusador o abusadora durante años antes de irse. En la mayoría de los casos, la persona que sufre abuso dirá que quiere separarse después de un episodio peligroso, pero cambiará de opinión al poco tiempo.

“Muchxs piensan que su pareja finalmente está lista para recibir ayuda, o se preguntan si exageraron la situación”, dice. “En el momento en que quieres ayudarle a alguien a salir de una relación, muchas veces la persona ya está reconciliándose con su pareja”.

Este proceso puede resultar muy frustrante. La clave es ser paciente y aceptar que puede tardar un tiempo.

Ponte en sus zapatos

Uno de los primeros pasos para ayudar a alguien es tratar de entender por lo que está pasando y la dinámica de su relación. Regtop dice que muchas personas que experimentan violencia doméstica son muy empáticas. Su pareja muchas veces se aprovecha de su sensibilidad y les hace creer que en realidad son responsables del abuso. “No se ven a sí mismxs como víctimas, sino como la persona que causó la violencia”, dice.

Si tu amigx cree que tiene la culpa, seguramente también cree que la violencia se detendrá una vez que adapte su comportamiento a lo que su pareja le pide. Aunque eso pueda parecerte absurdo, es perfectamente normal desde su punto de vista. Es importante no juzgarles, sino tener en cuenta las complejas dinámicas de poder que están en juego en su relación.

“Este tipo de relaciones se caracterizan por ser muy intensas al principio”, dice Regtop. Es probable que tu amigx se haya enamorado de inmediato y se haya involucrado mucho emocionalmente. “Las parejas violentas pueden aprovecharse de eso de formas engañosas y sutiles”.

Por ejemplo, para ejercer más control sobre la vida de la víctima, la pareja abusiva intentará aislarla de las personas que se oponen a la relación. “Podrían decir: ‘Te amo mucho, y si tú también me amas, dejarás de salir con este grupo de amigxs’”, dice Regtop. Tu amigx, que está enamoradx y confía en su pareja, cederá y se adaptará, perdiendo de vista sus límites. Eventualmente, llegará a depender completamente de su pareja.

Esta idea de dominio y subordinación es fundamental en las relaciones abusivas. La pareja abusiva quiere mantener el control y podría perderlo cuando su poder sea cuestionado. En realidad, esa es la razón más importante por la que simplemente no puedes esperar que tu amigx se vaya; puede ser extremadamente peligroso. En la mayoría de los casos fatales de violencia doméstica, lxs abusadorxs matan a sus parejas después de que terminan la relación.

Pase lo que pase no le abandones

El aislamiento es una de las principales herramientas que utilizan las parejas abusivas para controlar a sus seres queridos. Así que es muy importante que no dejes de estar presente para tu amigx. Regtop dice que el primer paso es reunirte con tu amigx fuera de su casa. “Salgan a caminar”, sugiere. “Especialmente durante la pandemia, es importante encontrar un espacio seguro para platicar”.

El término “espacio seguro” es clave aquí. “Tu primera reacción puede ser hacer muchas preguntas, pero debes tener cuidado con eso”, dice Regtop. Es probable que tu amigx haya sido condicionadx para proteger a su pareja y puede que le parezca hostil que cuestiones su relación. “Siempre que tu amigx crea que es responsable del comportamiento controlador, dominante y manipulador de su pareja, también se sentirá culpable cuando hablen mal de su pareja”. Si está incómodx, no te dirá cómo se siente ni qué es lo que realmente está pasando en su vida.

También es importante dejar el ego a un lado. Centrar la atención en ti diciéndole constantemente que estás preocupadx por ella o él, o que sientes que necesitas hacer algo solo aumentará la presión sobre la persona. Como amigx, tu trabajo es enfrentarles con información importante sin que se sientan aún más responsables de la situación. Por ejemplo, si hay niñxs de por medio, Regtop dice que no debes decir cosas como, “Tienes que dejar a tu pareja por tu hijx”, sino más bien, “Tu pareja tiene que dejar de comportarse así por el bien de tu hijx”.

El objetivo es mantener una línea de diálogo abierta, convertirte en la persona en la que tu amigx pueda confiar sus sentimientos más profundos y oscuros. Una vez que hayas construido algo de confianza, Regtop sugiere comenzar con un simple, “¿Cómo estás realmente?”. Si sientes que se está reprimiendo, vuelve a preguntar. Regtop agrega que es absolutamente crucial que tu amigx comprenda por sí mismx que lo que le está sucediendo está mal. Necesita hablar; puede ser extremadamente útil y liberador decir las cosas en voz alta. Ni siquiera tienes que darle un consejo.

Si tu amigx no está listx para hablar, dile que le entiendes y estarás allí cuando ella o él lo esté.

Prepárate para cualquier emergencia

¿Qué haces si la situación se pone más violenta? Regtop dice que debes contactar a alguna organización o línea directa local de abuso doméstico y pedir asesoramiento si crees que tu amigx necesita la intervención de la policía. “Lo más importante es investigar las opciones disponibles para ellxs con anticipación. Cuando tu amigx se ponga en contacto contigo, es útil tener todo listo”.

Muchos países no tienen leyes específicas dirigidas al abuso emocional o psicológico, por lo que es probable que la policía no pueda intervenir, pero aún así puedes tener preparado un lugar seguro para que se quede mientras recibe ayuda o le pongas en contacto con una organización que pueda ayudarle.

Sé fuerte

Habrá momentos en los que querrás darte por vencidx. Pero como dice Regtop, “No dejes que tus propias dudas se interpongan en tu camino. No tengas miedo de empeorar la situación o de involucrarte en los asuntos de otra persona”.

Si bien puede ser difícil ver a tu amigx volviendo una y otra vez con una pareja violenta, debes ser amable, perdonar y recordar que eso es lo que hace la mayoría de las personas en su posición. Aunque parezca una batalla cuesta arriba, dejar a una pareja abusiva es más fácil para las personas cuando pueden contar con un apoyo incondicional.

“Cuando alguien te dice que tiene miedo y lo tomas en serio, es más probable que se apegue a su decisión de terminar la relación“, dice Regtop. En otras palabras, cuando tu amigx se dé cuenta de que necesita ayuda, es muy importante que haya alguien que lo escuche.