Cómo beber cerveza este verano sin parecer un idiota

Como Michael Jackson murió (no el Rey del Pop, aunque también está muerto), recurrimos al experto en cerveza y cervecero gitano Jeppe Jarnit-Bjergsø para que nos diera consejos sobre cómo beber cerveza este verano sin parecer idiotas.

Todas las cervezas que he escogido son famosas por su bajo contenido alcohólico. Vas a desmayarte si tomas cervezas muy cargadas en el calor veraniego. Es mejor si prefieres aquellas que calmarán tu sed cuando estés disfrutando al aire libre. Nadie bebería un vino tinto para estar tomando el sol en la playa y lo mismo aplica para las cervezas.

Estas opciones saben mejor que otras chelas e incluso su sabor mejora bajo los rayos intensos del sol. Estas cervezas pueden soportar mejor el calor, porque tienen mucho sabor. Cuando tomas una fría, gran parte del sabor se pierde. Es mejor beber una cerveza —como una stout— lentamente para ver cómo los sabores surgen a medida que la temperatura aumenta.

Aquí está mi lista de verano para cuando estés en la playa o en una parrillada con modelos, Gwyneth Paltrow o albañiles.

Sour IPA: en realidad no es algo nuevo, es un híbrido. Es una mezcla de una IPA y una cerveza ácida. Es una excelente bebida que está ganando popularidad por varias razones. Es una cerveza de sesión —el término mamón para decir que una chela no tiene mucho alcohol—, característica muy popular en la actualidad. Ya que las cervezas de sesión han ganado tanto interés, los productores están haciendo cervezas de sesión casi con lo que sea. Es perfecta para el verano porque es frutal, refrescante y lupulosa. Cubre tantos aspectos de sabor que existen IPAs en el mercado para satisfacer el gusto personal de cada quien. Toma lo mejor de estilos diferentes y los combina en un solo estilo. Es perfecta para tomar en el desayuno, a las 9 AM durante los meses calurosos del verano, porque sabe como un jugo recién preparado y es baja en alcohol. Puedes beberla en la playa rodeado de modelos o usarla para una parrillada rodeado de albañiles, tú decides.

Saison: es una cerveza estilo francés-belga que se ha infusionado desde siempre. Regresarás en el tiempo con esta chela, la gente hace sus propias versiones hoy en día. Posee tanto notas frutales como notas de levadura por los ésteres. Claro, también contiene lúpulos y puedes agregar diferentes flores (dientes de león, hibiscos, lo que gustes). Solían destilarla en invierno y beberla en verano, pero ahora se elabora durante todo el año. Puedes hacer mucho con esta cerveza sin que sobresalga demasiado. Los albañiles quizá no beban esta chela, pero Gerard Depardieu lo haría. Se sabe que ha bebido tanques enteros.

Belgian Wit: para muchas personas ésta fue la introducción a la cerveza artesanal. Por lo regular se infusiona con cilantro y cáscara de naranja, yo no soy muy fan pero da igual. A la gente le gusta. El sabor de la levadura es muy pronunciado, así que usa cervezas de trigo belgas muy específicas. Son ligeras, bebibles y geniales para tomar en la playa. Algunas personas le agregan limón, pero es una mala idea. Cambia su sabor. Me molesta cuando los bartenders lo hacen. Siento que es una grosería. No necesito que un idiota cambie el sabor de mi cerveza que yo voy a tomar. Las modelos quizá tomen esto, porque suelen ser básicas, y éste estilo de cerveza también lo es.

Gueuze: la base para esta bebida es una cerveza lambic, pero se toma como un vino espumoso. Los sabores son parecidos a un vino blanco seco. Se añeja en barriles hasta por tres años, así que las notas tánicas y amaderadas del barril son maravillosas. Yo bebo vino naranja y saben muy parecido. Si tomas una lambic añejada durante un año, reposada en barril, y la mezclas con una lambic de tres años, el sabor tendría que ser igual al de un vino. Me parece que James Murphy de LCD Soundsystem bebería esto. Los hipsters y nerds de la cerveza la aman; es difícil de conseguir, pero si te gusta el vino naranja, te gustará.

Altbier: es un estilo alemán, originario de la zona de Düsseldorf y es una de las pocas ales que ha sobrevivido en Alemania. Por allá no tienen muchas ales. Sabe como una lager; clara y refrescante, pero más oscura. Es un poco dulce y ácida al mismo tiempo. Es la cerveza perfecta para una parrillada. Michael Jackson —el tipo de la cerveza— la bebería, porque él gustaba de los estilos tradicionales y bien hechos. Tenía que venir de esta zona en particular.