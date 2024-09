Cómo cocinar en tu oficina

En el Male Chef kitchen, siempre estoy buscando maneras diferentes de manipular, jugar y eventualmente ingerir mi comida. Después de dirigir un blog de comida durante un tiempo, fui invitado por MUNCHIES para explorar nuevas formas de cocinar.

Nos gustó la idea de manipular la comida con tecnología para hacernos la vida más fácil. Con esto en mente elegimos uno de los ambientes más comunes para todos los que vivimos dentro del manto del capitalismo: una oficina corporativa.

Todas las fotos de Chris Maggio.

«Hackear la comida» no es lo mismo que hackear una computadora, como lo vemos en las películas de Hollywood como The Matrix. Para esta edición pasamos la tarde en un cubículo de uno de los edificios más altos de la ciudad de Nueva York pensando en la forma más conveniente de cocinar en un lugar que no tiene cocina.

Primera regla para hackear tu comida: abandona todo lo que te han enseñado, deja tu mente cuadrada y olvida que la preparación de alimentos requiere una cocina. En el trabajo, empieza a pensar cómo vas a resolverlo a penas entres al edificio. El elevador podría ser el espacio perfecto para crear un snack mañanero. Con la ayuda de un café instantáneo puedes cocer un huevo y obtener un desayuno que podría darte la energía necesaria para empezar bien.

Ningún buen hacker pone a su familia primero. Antes de dejar a su familia por la mañana, le roba la secadora de pelo a la hija para calentar su comida, sin dejar la comodidad de su silla y sin perder el valiosísimo tiempo.

Encontrar soluciones baratas y fáciles para cocinar en un ambiente puede ser realmente un reto. El baño de un hombre, puede ser el tesoro de otro.

¿Quieres unos nachos? Puedes picar todos los ingredientes con la trituradora de papel, solo ten cuidado de no meter un dedo sin querer.

Toda comida exitosa incluye tiempo de descanso después; así que haz algo creativo. El arte en estos tiempos se define como cualquier cosa que hagas que puedas compartir en Internet, así que déjate llevar por tu imaginación (y asegúrate de que la cámara tiene el temporizador).

Esconder tu comida entre el equipo de oficina podría permitirte comer todo el día. Solo tienes que organizarte bien.

Y no olvides: la organización es la clave. No limites tu hackeo solamente a la hora de la comida. Entre más eficientes sean tu hábitos alimenticios, serás más rápido haciendo tu trabajo. ¿Para qué perder el tiempo yendo a casa a comer con tu familia si puedes imprimir su retrato y simular que estás con ellos?

Casi como en prisión, comer entre comidas en el trabajo es casi imposible; pero ¿por qué limitarte a tres comidas diarias cuando eres un ser humano perfectamente capaz de decidir cuándo comer y cuándo no?

Agradecimientos especiales a Misha Spivack, Hunter Steinman, John Wilson, Brad B. y Elena Tarchi. Para leer más sobre el Male Chef, visita su blog.