Cómo conciliar el sueño si estás tratando de dejar la marihuana

A lo largo de la pandemia, el cannabis ha sido la droga más popular y consumida, según un estudio de Drugs and Me. De hecho, en una encuesta realizada en abril del año pasado, el 49 por ciento de lxs participantes confirmó que consumía hierba a diario y el 88 por ciento dijo que la consumía al menos una vez a la semana o con más frecuencia.

Así que no es sorprendente que muchxs de lxs participantes hayan dicho que sienten que son adictxs al cannabis (31 por ciento) y que quieren dejarlo (27 por ciento). Pero para aquellxs que fuman marihuana para dormir, esto es casi imposible: un estudio de 2008 encontró que hasta el 65 por ciento de lxs exconsumidores de cannabis no pueden dejar de fumar porque la droga les ayuda a dormir.

Michael, un gerente de ventas en Sudáfrica, ha usado la hierba para dormir durante diez años. «Cuando me tomo un descanso de fumar, en realidad no puedo dormir. Me quedo despierto hasta las 2-3 de la mañana, con la mente llena de pensamientos”, dijo.

“Esta es una realidad psicológica muy real y dolorosa para muchos, y es causada por la abstinencia del cannabis», dijo Deirdre Conroy, directora clínica del Departamento de Medicina del Sueño Conductual en la Universidad de Michigan.

Entonces, ¿qué puedes hacer si quieres dejar el cannabis por un tiempo, pero sin perder el sueño?

Busca la raíz del problema

Según Conroy, si no puedes dormir debido a un trastorno mental, debes abordarlo de inmediato. «Por ejemplo, si trataras tu ansiedad con otros métodos, como la terapia cognitivo-conductual o la medicación, eso podría ayudarte a dormir», dijo.

Obviamente, no siempre se tiene acceso a la ayuda de un profesional. Por eso es importante tener cuidado y establecer límites durante el día, especialmente si trabajas desde casa. «Trata de no trabajar en tu habitación y, si no tienes otra opción, al menos no trabajes viendo hacia la cama. También debes fijar una hora después de la cual consideres que el horario de trabajo se ha terminado».

También es útil anotar todas tus preocupaciones unas horas antes de acostarte, para evitar llevarlas contigo al momento de dormir, dice Conroy.

Olvídate del celular

“Es normal mirar un poco al techo antes de quedarte dormido”, dice Conroy. Muchas veces, esperas quedarte dormido tan pronto como apoyes la cabeza en la almohada y, si no puedes, anhelas una solución rápida.

Nuestros cerebros no pueden apagarse a petición, por lo que es importante que te des algo de tiempo para relajarte. El experto en sueño, Neil Stanley, te aconseja limitar la cantidad de cosas que podrían distraerte y evitar cualquier estímulo. Conroy sugiere dejar el teléfono a un lado antes de acostarse y ponerlo en silencio.

También debes dejar suficiente tiempo para relajarte. Como dice Stanley, «¿Estás dispuesto a perderte una hora de Netflix para dormir mejor?», así es como debería ser.

Prepárate para las pesadillas

Muchas personas dicen que tienen sueños extremadamente vívidos o pesadillas cuando dejan el cannabis. Esto se debe a que la hierba a menudo suprime la etapa REM del sueño. «Entonces, cuando dejas de fumar marihuana, vuelves a experimentar la etapa REM y tienes sueños más raros», dijo Conroy.

Le gustaría tomar más descansos, pero le aterrorizan las pesadillas que tiene todas las noches cuando no fuma.

La periodista londinense Sarah ha fumado hierba casi todos los días durante los últimos años, desde que descubrió que el cannabis le ayudaba a calmar su ansiedad y su TDAH. Su principal obstáculo para dejar de fumar es que, sin marihuana, tiene “pesadillas traumáticas casi todas las noches».

Para remediar esto, Conroy recomienda no exponerse a cosas estresantes antes de acostarse, ya sean películas de terror o noticias.

Encuentra lo que funciona para ti

“Alguien dijo una vez: ‘El placer de uno es el terror de otro’. No tiene sentido beber té de manzanilla si no te gusta el té de manzanilla”, dice Stanley.

Nadie es igual, y tanto Conroy como Stanley creen que el mejor método para conciliar el sueño difiere de una persona a otra. «Ya sea leyendo un libro, meditando, haciendo yoga, tomando té de manzanilla, escuchando Pink Floyd, no importa», dice Stanley, «siempre y cuando te apegues a ello».