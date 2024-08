Cómo conseguir que tu amigo que te debe dinero te lo devuelva

Todos tenemos ese amigo, familiar o compañero que te debe dinero y lleva meses sin pagarte. O años.



No estamos hablando de ese colega con el que compartes un bote común eterno y con el que cuando no invitas tú, invita él. Nos referimos a la clásica persona que te pide prestado un mes entero de piso y luego desaparece.

Vale, puedes dejarlo pasar y tomártelo como una cara lección de vida. Es de sentido común no prestarle dinero a alguien que no vas a volver a ver. Es un dinero que probablemente te vendría muy bien ahora mismo pero, según algunos expertos en el tema, si echas tiempo y ganas, puedes aumentar tus posibilidades de que te lo devuelvan en esta vida.

Localiza a tu objetivo

Alex Hayes es una cazarrecompensas de 28 años de Georgia. Su trabajo es encontrar a gente que debe dinero y quiere evitar que la encuentren. También, tiene un negocio de detectives privados con su novio. Según ella, lo primero que tienes que hacer es rastrear a esa persona que te ha estado evitando o ha desaparecido.

“En el 90 por ciento de los casos en los que intentamos encontrar a alguien, empezamos con sus redes sociales. Comprueba si tienen más de una cuenta, quizás con un nombre diferente”.

“Las búsquedas de Google también ayudan. La gente publica muchísima información sobre sí misma en internet, mucho más de lo que creen”, nos dice.

El siguiente paso puede parecer más obvio, pero hablar con tus amigos o familiares que tengan relación con esa persona puede servirte para averiguar dónde están y cuál es su situación económica. Quizás, tendrás que ir algún sitio para hablar con gente que esté en “sus círculos”, afirma Hayes. “Cuando estamos trabajando, el mejor tipo de información que podemos recibir es la humana. Alguien que sepa algo de primera mano”, nos cuenta. Saber su rutina es muy útil.

John Dalman, a la izquierda; Alex Hayes, a la derecha. Ambos cazarrecompensas de Georgia. Foto de Charla Ayers

No los espantes

En cuanto sepas dónde están, o van a estar, la estrategia que elijas para acercarte a ellos será determinante. Un encuentro privado es siempre la mejor opción.

“No aparezcas de repente en un lugar donde puedan pasar vergüenza. El problema es entre tú y esa persona. No metas a otros”, recomienda Hayes. A veces, un acercamiento agresivo puede parecer buena idea, pero probablemente no te dará los resultados que esperas.

Dice que la mejor manera de acercarse a alguien es de forma calmada y racional. “Como si fuera un negocio, no lo tomes como algo personal. Es difícil porque puede ser emocional”. Este tipo de acercamiento les deja desprevenidos y eso, en su propia experiencia, te salva la vida.

Hay que saber cuándo abortar la misión

Aunque sigas todos estos pasos, no siempre se consigue que te paguen. A lo mejor solo recibes más promesas. Incluso se puede convertir en una situación incómoda: la gente no es tan racional cuando se trata de dinero. Hayes recomienda dejarlo pasar en estos casos.

“Si se niegan a pagar, ¡vete! No te quedes allí, cuanto más tiempo estés, más probable es que todo se complique”, dice. “Nosotros lo llamamos el ‘tiempo con el objetivo’ y cuanto más largo sea, peor.

Si pasas mucho tiempo con ellos, las cosas pueden ponerse violentas. “Al final, es muy fácil que acabe en confrontación, así que hazlo lo más tranquilo y suave que puedas”, dice. “No importa el dinero que te deban, ¡no merece la pena que llamen a la policía!”.

Ve a juicio

Esta debería ser tu última opción y solo merece la pena si realmente te deben muchísimo dinero y todo lo demás no ha funcionado.

“Es mejor, si no colaboran, que presentes una denuncia. Intenta conseguir un juicio en su contra y cobrar lo que te deben. Pero esta opción también puede ser complicada porque el coste puede ser mayor de lo que te deben”, añade.

Muchos expertos recomiendan no hacerlo a menos que te deban varios miles de euros. Si no, acabarás perdiendo tu tiempo y tu dinero en vano.

Piensa en la amistad

Rubina Ahmed-Haq es una experta en economía personal y la responsable de la plataforma Always Save Money. Si la estrategia de la cazarrecompensas no te funciona y el dinero que te deben es poco, Rubina tiene algunas ideas que te pueden ayudar a no romper la amistad.

Si les das a entender que te urge y tienes una fecha límite para algo, probablemente te paguen. “Di algo tipo: ‘Me voy de vacaciones en un mes, así que necesito ese dinero para gastos extra’”, dice.

Según Ahmed-Haq, tienes que hacer que piensen que te están ayudando, aunque en realidad no sea así. Diles que necesitas el dinero. A menudo, se piensan que estás bien económicamente y por eso “se olvidan” de pagarte.

“Diles que te cuesta llegar a fin de mes, pero que no parezca que les estás suplicando que te devuelvan el dinero”, añade.

Otra estrategia, que a ella le ha funcionado con sus hermanos, es decirles que te compren algo que cueste más o menos lo mismo que lo que te deben. “Mi hermano me debía dinero, así que le dije que me comprara un paquete de cervezas para una fiesta. Le pareció bien”, cuenta. Usa esta técnica hasta que te devuelvan todo lo que te deben.

