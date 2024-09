¿Cómo convertirte en el DJ más famoso del mundo sin mezclar música?

Sigue a THUMP México en Facebook

Este artículo se publicó originalmente en THUMP UK.

Videos by VICE

Via Flickr.



Ser un DJ, o promotor de fiestas, en el 2017 va mucho más allá de simplemente la música. De hecho, la música solo cuenta como el 7% de lo que vas a tener que procuparte a la hora de querer mantener tu lugar en este siempre-cambiante mercado que es la vida nocturna y la música dance. Los días de repartir flyers se los llevó el viento ya… si quieres destacar, vas a tener que pensar fuera de la caja.

Aquí hay algunos pasos que puedes tomar para asegurar el convertirte en más que un DJ o una fiesta. Esto es lo que puedes hacer para convertirte en una amada y respetada marca internacionalmente.

1. Sesión de fotos

Así que ya tienes tu nombre, y un conocimiento de como un controlador de Pioneer funciona. Pero, ¡oh no! Has olvidado tomarte tu sesión de fotos. No entres en pánico, todo lo que vas a necesitar es conseguir un amigo con una cámara semi profesional, tomar un par de fotitos siguiendo las reglas del género musical que te guste.

Techno – Posa con la mirada perdida viendo al suelo de una bodega abandonada. De preferencia en blanco y negro.

House – Sonrie ligeramente viaendo al suelo de una bodega abandonada. De preferencia en blanco y negro.

Garage/Grime – Pon tu cara más seria mientras ves al piso de una bodega abandonada. De preferencia en blanco y negro.

2. Memes

No es suficiente ser buen DJ. Tienes que traer más a la mesa que solo una buena colección de álbums y habilidades de mezclapromedio. Lo mismo va para los organizadores de fiestas. Hay mucho más de lo que preocuparse además de solo darle a la gente una noche que recordaran por elresto de sus vidas. Tienes que ser gracioso, y cuando digo gracioso, quiero decir realmente gracioso. Tan gracioso como para compartir una foto de Willi Wonka diciendo «Así que has tomado MDMA y ahora el house ha cambiado tu vida?» O una foto de algunos hobbits abrazándose con las palabras «Cuando encuentras a tus compas en el club» Estas son las imágenes que te definirán como algo especial. No serás otro DJ of fiesta cualquiera, serás algo much mayor. Capaz de brindar alegría. Publica tus memes con libertad: memes graciosos, memes sarcásticos, memes hermosamente relevantes. Postealos por todos lados y conviértete en el ser más popular que jamás pensaste que podrías llegar a ser.

Via Flickr.



3. Noches temáticas

¿Estás buscando una manera de hacer algo diferente? Bueno, ¿porqué no tener una noche temática en el club? En lugar de solo confiar en el tradicional «cuarto oscuro con luces brillantes», ¿por qué no experimentar con algunas decoraciones o incluso con disfraces. Tal vez podrías tirar una fiesta de «Alicia en el País de las Maravillas», una referencia cultural que está rogando literalmente para que alguien la adopte. ¿Y qué tal una noche de carnaval? ¿O vaqueros contra indios? Lo que sea que hagas no olvides que la cultura club no puede morir si hay tipos disfrazados y se encuentran en medio de 188 botargas organizado «luchitas» en los clubs.

4. Hashtags

Técnicamente, tu noche de club no puede existir si no tienes un hashtag que acompañe a todo lo que postees en Facebook, Twitter e Instagram.

Algo como:

#DJLife

#jetset

#MeEncantaMiVidaDeDJ

#QueDificilEsSerDJ

#MakeTwoStepGreatAgain

#BetterBelieveItSister

#GetFunkified!

#ClubbingGoals

#RememberTonight

#ItsOurNight

#TheNightIsOurs

#NeverForgetTheFeeling

#NightTimeIsMeTime

5. Poses de DJ

Como DJ, lo que pasa detrás de DJ booth es tan importante como lo que pasa sobre él. Teniendo eso en mente, un modo seguro de mantener el interés en tu marca personal es a través de las poses. Las poses son una genial manera de mostrar tu sentido del humor así como ganarte todos esos importantes likes y shares. ¿Por qué no hacer algo realmente fuera de lo ordinario?

Via Flickr.



6. Entra a Snapchat

¡Filtros por montones y mucho más!

7. Toma fotos de hoteles, aeropuertos y todo lo que comas

Prueba que has ido a Ámsterdam tomando una foto cursi de tu locación en el aeropuerto con el caption «¡Ayer fue increíble! Praga, ahí te voy.» Posts como estos son muy importantes para tu marca. Si no compartes fotos de tu amigo tratando de hacer una pirueta en el lobby de un hotel en Dusseldorf, ¿cómo vamos a saber que eres un DJ internacional? ¿Cómo sabremos que no eres, como Trump, FAKE NEWS?

8. Hazte experto usando emojis

Ok, lo admitimos. Muchos de estos tips son bastante agotadores. Algunas veces, las palabras pueden servir para hacer un poco más delicado algún punto que estás tratando de probar. Algunas veces necesitar el intrincado pero acertado arte de los emojis. Confía en mi, esto va a ayudar a tu marca. Aquí es cuando debes de usarlos.

Ok, we admit it, a lot of these tips are quite time consuming. Sometimes, words can serve to do little more than trample on the delicate point you’re trying to make, like trying to use a nail gun as a hole punch. Sometimes you need the intricate, intimate art of emojis. Trust me, this will help your brand. Roughly speaking here’s when to use them…

= Cuando retuitees a otro DJ que diga que la armaste chido la noche anterior.



= Este emoji quiere decir que volviste al estudio y que las cosas van muy bien.

= El caption ideal para decir que la fiesta está increíble.

= Perfecto acompañamiento para decir «Paris, nos vemos en unas horas»

=Un buen emoji para acompañar tu tweet de «Burrito time».

9. Aprende a amar los clikbaits

Facebook es una plataforma muy cambiante y tu tienes que trabajar duro para asegurarte de que tus fans no se distraigan por nuevos, más sexys DJs o mejores fiestas con más confetti. ¿Cómo harás eso? Posteando mil publicaciones con títulos como «Diez Niños Famosos de los Noventas que Crecieron Demasiado Rápido. El número 4 te dejará asombrado.» Así te aseguras que la gente nunca pierda el interés en tu «súper entretenida» página.

10. Compra Likes

Si nada de esto funciona, no entres en pánico. Recuerda que puedes comprar tu popularidad.