Nuestros padres nos dicen cómo tendría que ser nuestra próxima pareja

Para todos los solteros del mundo que desean tener una pareja en un futuro cercano, el día de San Valentín es un día extraño e inoportuno que les brinda una magnífica excusa para sumirse en la apatía y los paraísos artificiales.

Es un poco como el cumpleaños de tu ex, una foto inesperada en “Tus recuerdos en Facebook” o darte cuenta de que la persona que te había empezado a gustar un poco te acaba de bloquear en Instagram.

Bajas a comprar un refresco y pan de hamburguesas al supermercado para intentar paliar tu malestar y te encuentras con que al lado de las cajas hay ramos de flores rojas y galletas rosas en forma de corazón. Eso no ayuda.

Un poco más tarde suena el teléfono y es tu madre. Por su tono sabes que te ha llamado para chequear cómo estás. También ella está pensando en el día de los enamorados pero no te dice nada. No obstante, a través de su voz sientes el titánico esfuerzo que está haciendo para no decirte: “Bueno y qué, ¿has quedado últimamente con alguna chica?”. Si estos días te han pasado alguna de estas cosas, no te preocupes, a nosotros también, y por eso se nos ocurrió afrontar el tema de cara y pedir a algunos de los solteros de las oficinas de VICE que hablamos en español que les preguntaran directamente a sus padres cómo pensaban que tenía que ser su próxima pareja. Esto fue lo que les dijeron.

Gerard, 27 años, Social Video Editor de VICE España

Nos lo cuenta él mismo: “Mis padres de primeras tiraron por lo básico: guapa, cariñosa, que te quiera… Y cómo no, que les hiciera abuelos pronto. Muy buena idea por parte de mi madre: tener un hijo para vivir en un piso compartido con dos personas más, de vez en cuando sus parejas y un perro enorme. Visto que no se querían mojar tuve que ahondar en la cuestión. Les pregunté si les daba igual su procedencia o su trabajo y me contestaron que sí, incluso aunque fuera estríper, lo importante para ellos era que, fuera cual fuese su procedencia, no me alejara de ellos. El único tema en el que mi madre se puso intensa fue en que no fuera ‘separatista’, prefería una socialista que la acompañara a iglesia los domingos”.

Montse, 27 años, Media Planner para VICE LATAM

Responde su madre: “Me gustaría que físicamente sea alto, que tenga ojos color miel y que sea varonil, que no tenga voz de pito y que sea muy seguro de sí mismo. Luego me gustaría que sea detallista, educado, que le guste viajar, que hable mínimo dos idiomas, que tú seas lo primero en este mundo para él y que le guste el trabajo en equipo… También estaría bien que sepa cantar y que le guste el arte. Pero me parece importante que sea trabajador. ¡Que gane y dinero y que no sea codo (tacaño)! Por último que no sea ni celoso ni dominante”.

Elena, 28 años, Account Manager VICE España

Responde su madre: “Que tenga dinero pero no para mantenerte, que tú no eres tonta, sino para que no te robe el dinero que ganas. Que no sea músico, son muy hua xin —mujeriego en chino— (mi padre es guitarrista de flamenco). Que sea maduro, atento y cariñoso. Trabajador, que tenga carácter y que mantenga una buena relación con su familia. Que intente aprender chino, facilitaría mucho la comunicación con nuestra familia. Que le guste comer pero también cocinar. Que quiera tener hijos y que sea capaz de educarlos. Antes me importaba que fuese de ascendencia taiwanesa, pero a día de hoy prefiero que no lo sea, pero que tenga la capacidad de poder adaptarse a nivel cultural. Lo importante es entenderse”.

Alan, 34 años, Head of Audience Development en VICE LATAM

La madre de Alan le dijo: “Me gustaría que tu próxima pareja se comporte con honestidad y lealtad dentro de tu vida. Me gustaría también que te ayude a alcanzar tus objetivos, que siempre sume a tu vida, que esté contigo en las alegrías y tristezas, simplemente que te haga feliz y claro hijo, teniendo en cuenta que sea mutuo, que tú también se lo puedas dar, para que el amor sea mutuo y funcione mejor la relación”.

Ari, 25 años, Social Editor de VICE España

Al fin un padre: “Una persona que te aporte cosas buenas, te ayude a aprender y a crecer como persona. Que te aporte tranquilidad y te haga reír. Que te quiera. Que quiera compartir su vida contigo. Que le guste que hagáis cosas juntos. Que sepa darte tu espacio. Que esté a tu lado cuando la necesites. Que comparta contigo una vida plena y que seáis felices. Después, a lo práctico, lo sencillo: que te quiera, que sea buena persona, noble, con carácter, que se porte bien con la familia, especialmente con los suegros y la cuñada… Mmm… Guapo, con sentido del humor, inteligente, que le guste el deporte, que le gusten los niños, que tenga un buen trabajo, que comparta el trabajo de casa, que le guste mucho Palamós (nuestro pueblo), que sepa cuidar, etc. Y que te valore por lo buena que eres”.

Paloma, 32 años, Editorial Coordinator de VICE LATAM

Su madre contestó: “Creo que tu nueva pareja debería ser una persona que te acompañe en tus proyectos, que los respete y los aliente. Me gustaría que busque su felicidad junto con la tuya, que sea una persona respetuosa y que sepa escuchar. Esto lo pienso porque creo que al final el amor verdadero es el que se centra en la capacidad de ver feliz a la otra persona, y una persona es feliz cuando puede concretar sus proyectos individuales y cumplir sus sueños”.