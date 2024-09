Cómo elegir el succionador de clítoris adecuado para ti

La tecnología de los juguetes sexuales evoluciona constantemente y, si no estás familiarizada con la industria, el término «juguetes a presión de aire» puede que no signifique nada para ti, pero debería. Los juguetes a presión de aire, a veces llamados «juguetes de succión» o «juguetes para chupar el clítoris», se comercializaron inicialmente como juguetes que imitan el sexo oral. Estos juguetes tienen un cabezal circular que se coloca por encima del clítoris, el cual emite pequeñas ráfagas de presión de aire que producen una estimulante sensación de succión. Si bien esta descripción es bastante llana, los orgasmos que pueden producir estos juguetes son justo lo opuesto.

Los juguetes a presión de aire pueden generar orgasmos estremecedores que se sientan muy distintos de los orgasmos que se alcanzan con los vibradores convencionales y otros productos para el placer. Dado que la sensación se concentra en el clítoris y los nervios que lo rodean, muchas usuarias de estos juguetes descubren que pueden tener un orgasmo mucho más rápido y más intenso que con un vibrador o un consolador común.

Ahora, con el aumento de la popularidad de estos juguetes, ha surgido una gran variedad de ellos. Sin embargo, no todos los juguetes a presión de aire son iguales. La fuerza de succión, la forma del cabezal, la forma en que cada quien prefiere sostenerlos contra su cuerpo y el precio son cosas a considerar, entre otras características. (¡Afortunadamente, tengo un clítoris muy exigente y la necesidad de ayudar a las personas a encontrar los juguetes perfectos para su cuerpo y su presupuesto!). Aquí están los mejores juguetes sexuales a presión de aire que hacen que masturbarse sea sencillo y sumamente placentero.

El juguete succionador de clítoris más popular (y más icónico): El Satisfyer Pro 2

El Satisfyer Pro 2 es el juguete que recomiendo una y otra vez. Lo que me encanta de él no son solo sus distintas velocidades, que van desde una succión suave e intermitente hasta una succión fuerte y constante, sino también su mango ergonómico. Sus botones son claros y fáciles de manejar, además, su suave cabezal de silicona se adapta a varios tamaños de clítoris. Si bien no es el juguete más silencioso del mercado, el precio lo convierte en una adquisición inicial de gran calidad.

El mejor juguete succionador para llevarlo contigo a todas partes: El Love Triangle de Satisfyer

Compacto, discreto y perfecto para acompañarte en tus aventuras, este juguete a presión de aire es impermeable y recargable. El Love Triangle utiliza tecnología de presión de aire y vibración, con dos juegos de controles para que cada modalidad de sensación se pueda cambiar de forma independiente. Como beneficio adicional, este discreto juguete también es compatible con una aplicación, por lo que es perfecto si viajas a un destino lejos de tu amante, pero aún quieres que juntos tengan una experiencia sexual ardiente.

El mejor juguete a presión de aire si te gusta la estimulación del punto G: El LELO Enigma

El problema con los juguetes que pretenden estimular el clítoris y el punto G es que intentan hacer dos cosas diferentes a la vez, por lo que puede ser todo un desafío encontrar la forma y el estilo adecuados para tu cuerpo. Los juguetes de estimulación doble tienen que tener un diseño cuyo ajuste sea perfecto, y es posible que el nuevo Enigma de LELO lo haya conseguido. Su brazo flexible tiene una acentuada curva para vibrar contra tu punto G, y sus pulsaciones de aire son de las más fuertes que he sentido en mi extensa investigación. Este vibrador puede estimular todos los puntos correctos sin perder ni un poco de la potencia por la que la marca LELO es tan conocida.

El mejor juguete succionador de clítoris por menos de 50 dólares: El Romp Switch

Si deseas ahorrar dinero, lo ideal son los juguetes que funcionan con baterías. Que no sean recargables, no significa que no sean buenos vibradores. El Romp Switch pueden funcionar hasta por 300 minutos continuos, ¡y las baterías recargables siempre son una opción! Este juguete lindo y silencioso, con seis diferentes niveles de intensidad y un cabezal extraíble para facilitar su limpieza, es una gran compra a un bajo costo.

El mejor juguete succionador de clítoris para tener sexo: El We-Vibe Melt

El We-Vibe Melt fue diseñado específicamente para usarse durante el sexo con penetración. Su diseño elegante no ocupa mucho espacio entre los cuerpos y su curvatura única significa que no hay nada que se interponga en el camino de su inserción. El We-Vibe Melt también es POTENTE, ya que te permite elegir entre 12 intensidades diferentes a la hora de jugar. Además, se controlado por medio de una aplicación, lo que todos sabemos que es divertido para jugar en persona o a larga distancia.

El mejor y más lujoso juguete sexual a presión de aire: El Womanizer Premium

El Womanizer Premium es, una y otra vez, recomendado como uno de los mejores juguetes a presión de aire del mercado. De hecho, con frecuencia es recomendado como uno de los mejores juguetes sexuales de todo el mercado en general. Este vibrador viene con dos cabezales ovalados de diferentes tamaños para que puedas personalizar la experiencia específicamente para tu cuerpo. El Womanizer Premium es silencioso en comparación con otros juguetes e integra la tecnología Smart Silent, lo que significa que tiene que estar contra la piel para encenderse. (¡Buenas noticias para aquellos con departamentos de paredes delgadas!). Aporta un tipo de sensación totalmente diferente: de suave a fuerte, cada ráfaga de presión de aire se siente de manera individual. Créeme, las 8.000 terminaciones nerviosas de tu clítoris se regocijarán.

Incluso si ya tienes un vibrador que sea tu favorito, te insto a que te consientas con un juguete a presión de aire, especialmente si nunca antes has probado uno. Nuestra vida sexual merece ser variada y aventurera, y no importa qué juguete a presión de aire te regales, tu clítoris lo agradecerá.

El personal de VICE seleccionó de forma independiente todas los productos que aparecen en esta historia y es posible que VICE reciba una pequeña comisión si compras a través de los enlaces de nuestro sitio.