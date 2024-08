Cómo empezar tu carrera musical en las redes según Carly Gibert

El verano de 2016, con solo quince años, Carly Gibert empezó a subir vídeos cantando la música que le gustaba a redes sociales. Actualmente, su popularidad ha subido tan rápido que su perfil se ha posicionado como un referente. Hablamos con la adolescente catalana sobre Instagram y sobre tener ”supporters” en lugar de fans, con motivo de su colaboración con Nike Women.

VICE: Buenos días, Carly. Tu carrera empezó cuando metiste caña a Instagram, explícanos un poco cómo fueron tus comienzos subiendo canciones a esa red social.

Carly Gibert: Empecé gracias a mi prima, que me pidió que le dedicara un cover de la canción “Titanium” de Sia, y a partir de allí nació el “requested by” de mi lnstagram (la gente me pide canciones en los comentarios y canto algunas de las canciones que me piden mencionándoles en la descripción). Hacía ya muchos años que cantaba pero nunca antes me había planteado subir covers a redes sociales hasta el verano de 2016.

¿Qué crees que te diferenciaba de otros usuarios para destacar de entre todos los demás?

No es una conclusión a la que haya llegado yo personalmente, pero gente de la industria siempre me ha dicho que lo que llama la atención al público es que mi edad, mi apariencia y mi estilo no tienen nada que ver, chocan completamente, y supongo que ahí está la gracia, pero de todas formas creo que para uno mismo es bastante difícil responder a esta pregunta.

Una de las claves de tu éxito es la comunicación con quienes te escuchan, sobre todo al versionar las canciones que te piden, ¿cómo entiendes la relación entre artista y público

Creo que es muy importante mantener a la gente activa en tus canales, que sientan que pueden formar parte de ello, que participen. La comunicación con tus seguidores y ser cercano con ellos te hace parecer más humano, no tienen que creer que por tener x número de seguidores vas a dejar de ser persona, es por eso que intento hablar con ellos lo máximo posible

¿Ha habido alguna versión que lo haya petado notablemente más que el resto de tus vídeos? De esto que no dejan de llegarte notificaciones sin parar de todo el feedback generado.

Por alguna razón los vídeos rapeando siempre funcionan mucho mejor, sobre todo rapeando a Eminem. “Rap God” fue el cover que me hizo empezar a ganar seguidores, publicaron el cover en una cuenta rusa con diez millones de seguidores. Es por eso que mi base principal de seguidores durante mucho tiempo fue rusa, y aún hoy en día muchísimos de mis followers son de Rusia.

No sé si conoces la existencia de un movimiento “‘antifan” que rechaza la idea del ídolo y de que exista esa admiración ciega por algunos artistas, ¿qué diferencias hay entre el fan y el “supporter”, como tú les defines?

Simplemente no me gusta la palabra fan para dirigirme a mis seguidores, creo que “supporters” o seguidores básicamente suena mucho más cercano. Como he comentado antes me gusta que haya comunicación en mis redes y estar en contacto con la gente que me sigue, y la palabra “fan” me transmite totalmente lo contrario: fanatismo, poner a personas por encima de otras como si hubiera niveles, cuando no es para nada así.

Además de tu voz y tus aesthetics vemos que en tu cuenta también se puede encontrar mucha parodia y vídeo más de coña, ¿es importante añadir algo de humor a nuestro contenido en internet para que sea atractivo o piensas que es algo secundario?

No creo que sea 100% necesario, pero me gusta que mis seguidores me conozcan tal y como soy. Es más, tengo una cuenta secundaria (@iamnotcarlygibert) en la que subo mi día a día, quiero que la gente vea que no todo es tan perfecto como parece en las redes y que situaciones completamente cotidianas también nos pasan a nosotros, no hay que avergonzarse de nada, yo al menos no lo hago.

Ahora eres también muy activa en YouTube, ¿qué te parece lo mejor de esta otra plataforma? ¿Cuál recomiendas a la gente que quiera seguir tus pasos: YouTube, lnstagram, Soundcloud…?

EI poder subir videos más largos te da más libertad y aparte utilizo YouTube para subir otro tipo de contenido (vlogs, vídeos sobre cómo editar fotos, etc.), creo que es la forma de que la gente te conozca al 100%, y aparte les encanta seguir tu día a día. Lo que sí es cierto es que, para mí personalmente, es mucho más difícil ganar seguidores en YouTube que en Instagram, así que recomendaría empezar con lnstagram, pero repito que hablo desde mi experiencia personal y que a cada uno le funcionará de una forma diferente.

Se puede ver en cualquiera de tus redes sociales que te desenvuelves cómodamente en el mundo de la interpretación. ¿Está entre tus opciones de futuro llegar a ser actriz?

La verdad es que no me lo he planteado, nunca como proyecto profesional, pero siempre me ha encantado actuar y llevo muchísimos años diciendo que ojalá algún día actuar en una película o una serie.

El año pasado sacaste el EP Once We Can Fly con el dúo Kimotion, pero ahora llega tu turno en solitario. ¿Qué sientes al haber crecido tan rápido como para tener ya un disco a punto de ver la luz?

La verdad es que llevamos más de un año trabajando en este disco y estamos ansiosos por sacarlo a la luz. Va a sonar muy cheesy, pero llevar tanto tiempo trabajando en algo en lo que has puesto tantísimo esfuerzo y que finalmente haya cogido forma es increíble, no podéis haceros una idea de lo feliz y ansiosa que estoy por sacarlo ya. Aparte, al haber escrito las letras creo que todas las canciones son muy, muy personales y espero que la gente conecte con ellas y se sienta identificada, porque al fin y al cabo son situaciones que probablemente nos hayan pasado a todos antes.

Has mencionado en varias entrevistas que no te interesa por el momento firmar con una discográfica. Esta estrategia se ha popularizado en la actualidad, ¿por qué los artistas ya no quieren contratos?

Las discográficas te chupan la sangre. Seguro que habrá algunas más radicales que otras, pero por lo general te limitan mucho la libertad, cosa por la que no voy a pasar. Tengo claro por dónde quiero llevar mi música y mi carrera, y no voy a dejar que una empresa limite mi creatividad ni mis proyectos.

Ahora vas a sacar tu primer álbum, pero ¿qué sensaciones te da lanzar un primer trabajo sin una discográfica detrás? Háblanos del EP.

Está claro que no tener a una discográfica trabajando por detrás hace que todo sea mucho más lento y complicado; hay que buscar sponsors, inversores, etc., para poder sonar en radio, montar giras o básicamente darte un nombre en la industria. Por suerte el productor ejecutivo del proyecto, Rafa Sardina, lleva muchos años en esta industria y al tener su base de operaciones en Los Ángeles facilita mucho las cosas.

Sin ánimo de presionar como una abuela en las comidas familiares de las que nada más acabar bachillerato te preguntan qué vas a estudiar al año que viene… ¿Después de este lanzamiento tienes ya futuros proyectos en mente?

Siempre he querido dedicarme a la música, así que después del lanzamiento, del álbum voy a seguir trabajando en nuevas canciones y en cómo mejorar:

Además de atender tu carrera musical actualmente eres imagen de Nike Women. ¿Cuándo empiezas a trabajar con marcas tan grandes? ¿Qué cualidades crees que hay que tener para conseguir este tipo de colaboraciones?

Empecé a trabajar con marcas como Nike hará cuestión de un año. Creo que lo que buscan las marcas es que marques tu propio estilo, que seas diferente, creativo.

En Instagram podemos ver que diseñas tu propia ropa, incluso forma parte del vestuario de algunos de tus videoclips. ¿De dónde nace esta pasión por la moda?

Desde muy pequeña me encanta el diseño de moda, en realidad quería ser diseñadora. También me gusta muchísimo dibujar, así que al final esta todo relacionado. Actualmente estoy trabajando en una colaboración con otra marca (Minga London), no sabemos fecha de release pero voy a sacar una colección con ellos. Aparte, tengo pensado sacar mi propia marca de ropa en un futuro, es algo que siempre he querido hacer.

Aparte de la música y el diseño haces también de modelo para muchas marcas. ¿Quiénes son tus referentes en la moda? ¿Coinciden con los musicales?

No diría exactamente de “modelo”, básicamente porque no lo soy, dejémoslo como “imagen”. Ahora mismo mis referentes de moda probablemente sean Dua Lipa, Cherie Madeleine, Billie Eilish, Sarah Snyder y Jorja Smith, entre muchos otros. Más o menos coinciden también con la música.

Creo que todo aficionado a la música que esté leyendo esta entrevista agradecería un consejo tuyo para conseguir tu éxito, ¿podrías decirnos un par de claves elementales para diferenciarse de otros artistas y triunfar?

Siempre doy la misma respuesta a esta pregunta pero es muy importante crear tu propio estilo, marcar la diferencia, no tirar por lo comercial porque es lo más fácil, ya hay muchísima gente haciendo lo mismo.

Muchas gracias por todo, Carly.

