Cómo enfrentar el rechazo

Puede ser abrumador que te ignoren, te dejen abandonado, o que los sentimientos de la otra persona no sean recíprocos, y tratar de averiguar la razón por la que todo se vino abajo. ¿Le enviaba muchos mensajes de texto? ¿Fui demasiado directo en nuestra última cita? ¿Cree que mi sueño de visitar Dollywood es estúpido? Algunas personas se beben una jarra de margaritas congeladas de mango y llegan de sorpresa a de su ex para exigirles respuestas sobre por qué las cosas no funcionaron. Otros cometen una masacre digital, y borran cualquier rastro de su ex en sus redes sociales. ¿Existe una manera mejor de sobrellevarlo?

Les pedimos a una educadora de sexualidad, conductoras de un podcast, asesores de citas y a un profesor de filosofía que nos dijeran cómo podemos entender este proceso doloroso. Nos dieron su mejor consejo sobre cómo seguir adelante, obtener una mejor perspectiva, y establecer una sensación de paz después de que te pisotean el corazón. Las respuestas fueron editadas por su longitud y para darles claridad.

Andrea Silenzi, conductora/productora del podcast Why Oh Why

¡No voy a aceptar tranquilamente que me ignoren! No es socialmente aceptable y creo que necesitamos entrenar a una nueva generación, gente por la que se han interesado y que luego han ignorado que están dispuestos a perseguir a la persona que los ignoró para dejarles en claro que merecemos ser tratados como verdaderos seres humanos. Confróntalos directamente. Protegemos nuestro orgullo al quedarnos callados y fingir que no nos importa. Pero creo que la forma en que puedes recuperar tu orgullo es que seas franco cuando te sientes herido. Expresa tu indignación cuando se nieguen a comportarse como adultos humanos. Puede que parezca una persona extrañamente calibrada, pero no creo que debamos sentir rechazo en absoluto. El rechazo es algo que elegimos sentir. Cuando me siento rechazada, por lo general estoy proyectando mis inseguridades sobre las razones dadas. Cuando de hecho, el rechazo que siento por lo general tiene que ver con mi relación conmigo misma. Pienso en las cualidades que me obsesionaban de la otra persona y por lo general son sólo un rasgo que yo misma desearía tener. A veces tomo el rechazo e intento proyectar esa energía para adoptar esa cualidad.

Raphael Krut-Landau, profesor de filosofía

Cuando te rechazan puedes sentirte miserable. Puedes estar seguro de que te sentirás tentado a consolarte haciendo que otra persona se sienta aún más miserable que tú. Dale la bienvenida a la tentación, prepárale una taza de té, y déjala pasar. Cuando te dejan puede ser divertido fantasear con la venganza. La mejor venganza es vivir bien. Tómate todo el tiempo que necesites: un mes, un año, una década. No tienes una fecha límite. Muchos poemas y canciones te hablarán más directamente ahora. Cómo percibimos una obra de arte cambia la forma en que la asimilamos, así que tal vez debes buscar algo que te atraiga.

Dr. Timaree Schmit, educadora de sexualidad

El fin de una relación no es un fracaso; es una oportunidad de encontrar a alguien con quien seas más compatible. Regresa ahí, mantén tu impulso. Las investigaciones indican que el rebote es genuinamente efectivo, que volver a subirte al caballo de inmediato no sólo es una opción razonable, sino también una que conduce a mejores resultados que regodearte en tu miseria. Ten en cuenta que cuando alguien te dice «no», no quiere decir que te lo dijo «porque eres horrible». Podría significar cualquier cosa. El rechazo no es siempre algo que debas internalizar.

Sin embargo, si sigues usando el mismo método y nunca te da resultado, tal vez sea una oportunidad para revaluar tu estrategia, con quién lo estás intentando y por qué no funciona. Si bien esta herida está abierta, tenemos la oportunidad de explorar las lesiones que no sanaron bien la primera vez y sentar mejores bases para el futuro. ¿Qué hace que la situación se sienta tan horrible? ¿Cuál es el daño subyacente aquí? ¿Crees que no volverás a encontrar el amor? ¿Te sientes traicionado o engañado? ¿Te hace recordar un dolor anterior o un dolor existencial? Utiliza este tiempo para hacer algo productivo, creativo o bueno para ti. Soy fan de hacer playlists de canciones sobre ruptura — enojadas, tristes y esperanzadoras — y escucharlas mientras hago algo expresivo: ejercicio, arte, escribir, etc. Sentir las emociones y desentrañarlas.

Steve Dean, Consultor de citas en internet

Mi manera favorita de abordar el rechazo es con la empatía. En lugar de culpar a la otra persona por el rechazo, me gusta mirar dentro de mí mismo y tratar de entender un poco más la situación desde su punto de vista. Pon en práctica la Teoría de la Mente para entender un poco más lo que estaba pasando en su vida. He escrito una «Guía para superar las rupturas«, pero todo se reduce a los mismos conceptos básicos: el primero es aceptar tus sentimientos por lo que son. Yo recomendaría practicar la meditación a conciencia, llamada meditación Metta, la cual se trata de aceptar que las cosas han sucedido, y que todas las personas son individuos únicos y maravillosos que pudieron haber pasado por diferentes cosas. Tenemos que ser mucho más empáticos con las personas con las que salimos. Muchas veces las juzgamos y asumimos que son culpables porque no nos están validando. Esa es una mentalidad peligrosa.

Laura Yates, asesora de rupturas y escritora

Permítete sentir lo que sientes. Triste, herido, enojado; esos sentimientos son válidos sin importar cuántas veces te digan tus amigos que no valen la pena. Tratar de ignorar lo que estamos sintiendo puede hacer que recurramos a distracciones insalubres o mecanismos de defensa. Te beneficiarás más si afrontas lo que estás experimentando sin juicios. Lo que no debes hacer es tratar de obtener respuestas de tu ex; sólo lo hará peor y refleja que no tienes límites. A menudo pensamos en la idea de ‘darle cierre a la situación’ como aquello que nos ayudará a entender o conseguir paz. Eso siempre terminará por prolongar la comunicación innecesaria y sin embargo te llevará a más preguntas . No necesitas a tu ex para para pasar la página. Si la relación se ha roto, es toda la prueba que necesita. Mantente fiel a tu autoestima, ¡y mantén la cabeza en alto!

A veces la gente toma el rechazo extremadamente personal. Pero por lo general, lo que ocurre no es un rechazo en absoluto. A las personas que estoy tratando les digo que si no son las indicadas para esa persona, tampoco son las indicados para ellas mismas. No a todos podemos gustarles y las relaciones a menudo se desgastan. Los deseos y necesidades de la gente cambian. No te hace inadecuado, sino que allana el camino para que eventualmente conozcas a alguien mucho más afín a ti. Aferrarse al resentimiento sólo te hará sentir más dolor. Perdonar no significa de ninguna manera condonar el comportamiento de tu ex (si te ignoraron o si tu ex te lastimó), significa permitirte seguir adelante.

Rodéate de las personas que te recuerdan cuán maravilloso eres. Utiliza herramientas como el los artículos de opinión y la meditación para procesar lo que estás experimentando. Confía en que será más fácil, aunque ahora mismo no lo parezca. Se trata de dar pequeños pasos positivos cada día.

Laura Lane y Angela Spera, autoras de This Is Why You’re Single y conductoras de un podcast

Angela: Creo firmemente en el bloquear a tus exes en las redes sociales. Creo que la forma más rápida de superar a alguien es no tenerlos en tu cara cada vez que revisas tu teléfono.

Laura: Si te ignoraron, no se trata de ti. La otra persona no tiene las agallas de ser un adulto y decirte, «No estoy listo para una relación», o, «Oye, estaba saliendo con otras personas y en realidad empecé una relación seria con alguien más», o, «Oye, realmente me gustas pero el momento no me parece correcto». Sólo recuerda qué tan tonta es la otra persona. ¿Quieres salir con alguien así? Probablemente no.

Angela: Me gusta escuchar las historias de otras personas. Cuando estás pasando por una ruptura puedes sentir que estás solo y un poco loco, así que escuchar las historias de otras personas te hace sentir mejor.

