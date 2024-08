Cómo enviar notas de voz eróticas

Tomar una buena nude es una forma de arte. Iluminación suave y natural. Ángulos favorecedores. Crear la ilusión de que tus nalgas siempre se ven así de perfectamente esféricas y que no es algo que lograste después de 19 intentos y varias tomas tentativas en múltiples posiciones. Mi regla personal para saber si he captado un buen desnudo es la siguiente: ¿La imagen te excita? Si es así, probablemente debas presionar el botón ‘enviar’ (suponiendo que conoces al destinatario y es algo consensuado, obviamente).

Sin embargo, con las notas de voz, las cosas son un poco más complicadas. Las personas generalmente no se excitan con su propia voz (de hecho, los estudios han demostrado que la mayoría de nosotros nos horrorizamos por lo agudos y expresivos que realmente sonamos), lo que puede dificultar que enviemos algo que no nos cause aversión. Las notas de voz (como el sexteo o el sexo telefónico) requieren también imaginación y palabras reales, lo cual no siempre es tan sencillo como mostrar las tetas y enviar algunos emojis de gotas azules.

Las notas de voz eróticas no son para todos. Pero si te gusta el sexteo, pueden ser muy divertidas. La educadora sexual y sexóloga Gigi Engle, que también imparte clases sobre sexteo, dice que las notas de voz pueden ser especialmente excitantes porque incorporan otros sentidos además de la vista. “Todos nuestros sentidos se involucran en la excitación sexual”, dice, “por lo que es una experiencia completamente diferente escuchar a alguien decir algo obsceno por teléfono. Es excitante y sensual”.

Si nunca antes le has enviado una nota de voz a tu pareja o a un amigo con beneficios, Gigi dice que debes preguntar primero si están de acuerdo en que lo hagas, no solo por razones claras de consentimiento, sino porque podría tratarse de un momento incómodo si la persona no esta´ en un lugar privado. “Si tienen una relación establecida y ambos saben que enviarse notas de voz está bien, eso es una cosa”, dice, “pero el problema con las notas de voz es que si estás en una oficina y tu teléfono no está en modo silencio y escuchas la nota de voz [con volumen alto], toda la oficina podría escucharla también”.

De acuerdo, ya quedó establecido el consentimiento, ¿y ahora qué? No tienes que empezar inmediatamente a narrar tu propia pornografía o pasar súbitamente al modo fantasía total. Puedes empezar de forma sutil. “No tienes que ir directamente a ‘Estoy pensando en tu pene duro’”, dice Gigi. “La forma más fácil de hacerlo es decir: ‘Estoy pensando en tu desnudez, eres tan sexy, no puedo esperar a verte más tarde’, cosas así. No es necesario ser completamente obsceno, puedes ser bastante suave y aun así muy sensual”.

Otro consejo de Gigi es que, si te resulta difícil pensar en qué decir, puede ser útil describir una experiencia sexual de la vida real. “Si se trata de alguien con quien ya has tenido sexo antes, puede ser útil que describas la última vez que lo tuvieron. Puedes decir: “Fue tan excitante anoche cuando bebimos champán y luego tuvimos sexo anal intenso. Todavía sigo pensando en ello’. Y de esa manera, solo estarías describiendo algo, en lugar de inventar algo erótico en tu imaginación”.

Tasha Reign, una estrella porno, columnista sexual y productora de Los Ángeles, también sabe un par de cosas sobre hablar sucio. Dice que cuando se trata de enviar notas de voz, la clave es la autenticidad y no pensarlo demasiado. Tal vez, primero, debas acostumbrarte a enviar notas de voz regulares, dice, “Luego, sumérgete en un espacio de sensualidad. Asegúrate de estar a solas y, luego, hazlo. Lo que me encanta de las notas de voz es que puedes ser quien quieras ser [y] tan obsceno como quieras serlo”.

Al igual que Gigi, Tasha subraya el consentimiento como la clave para asegurarte de que una nota de voz dé en el blanco. “No envíes aleatoriamente notas de voz sexys no solicitadas a personas que no conoces o con las que no has tenido sexo”, dice. “Exprésate con alguien en quien confíes y que te haya dado su consentimiento. Sé auténtica y diviértete. Sal de tu cabeza… Es decir, ¿qué cosas obscenas dices en la vida real? Incorpóralas en las notas de voz para que, llegado el momento, te sientas cómoda porque ya te resultan familiares”.

En cuanto a la parte de la voz real en la nota de voz, Gigi dice que puede ser divertido bajar un poco la voz: a todos les encanta una voz ronca. “Creo que practicar hablar en una octava más baja, usando una ‘voz sexy’, puede ser bueno”, dice. “Puede parecer un poco tonto, pero el sexteo puede ser tonto, eso es parte de la razón por la que es divertido. Y realmente no te tomes demasiado en serio. Este es un sexy juego previo al juego previo… debe ser divertido y excitante. No tiene por qué ser vergonzoso o perturbador”.

Básicamente, no hay un gran secreto para enviar notas de voz sexys. Solo asegúrate de que los destinatarios estén de acuerdo con ello, que tú también lo estés y el resto… ocurrirá solo. Y como dijo Tasha, no pienses demasiado al respecto. Envía lo que te parezca correcto enviar, al igual que cuando envías un mensaje de texto. Sé sutil. O sé obscena. O sé sutil y luego obscena. Lo que quieras. “¡Asegúrate de enviar una advertencia previa y, luego, simplemente hazlo!”, dice Tasha. “No te inhibas”.

