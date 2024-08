Cómo es estar casada con un psicópata

Este artículo se publicó originalmente en Broadly, nuestra plataforma dedicada a las mujeres.

Muchas han acusado a sus ex de estar locos, pero ¿qué pasaría si resultara que tu esposo es un psicópata de verdad? La autora Jen Waite explora esto en su nuevo libro de memorias, A Beautiful, Terrible Thing. Durante varios años, Waite parecía vivir una vida perfecta; era una actriz y modelo que vivía en la ciudad de Nueva York con su marido adorado, su amado hijastro y su recién nacido. Pero un mes después de dar a luz, Waite descubrió que su marido estuvo llevando a cabo un asunto secreto durante todo su embarazo. Mientras estaba en trabajo de parto, Waite afirma que recibió llamadas de su amante, y dice que él usó sus días de licencia de paternidad pagados para irse a vivir con su joven amante.

Videos by VICE

El asunto se fue desenredando lentamente, conforme Waite fue desenterrando un montón de evidencias durante varios meses. Waite descubrió que el hombre con el que estaba casada tenía un diagnóstico sorprendentemente común: su marido era un psicópata, alguien que mentía sin remordimiento y se negaba a reconocer o tomar responsabilidad por sus propias acciones.

Según un artículo de Psychology Today, «La psicopatía es uno de los trastornos más difíciles de detectar. El psicópata puede parecer normal, incluso encantador. Por debajo, carece de conciencia y empatía, es manipulador, volátil y muchas veces (pero no siempre) criminal». Aunque la gente considera que los psicópatas son criminales violentos o asesinos en serie, muchos de ellos caminan entre nosotros. El neurocientífico Dr. Kent A. Kiehl cree que una de cada 150 personas califica como psicópata.

Waite narra el colapso de su matrimonio, y su camino hacia la sanación de las secuelas de casarse con un psicópata, en su nuevo libro. Por teléfono, nos dio algunos consejos sobre cómo detectar las señales de alerta. Esta entrevista ha sido editada y condensada para mayor claridad.

Broadly: ¿Cuáles son algunos signos de que la persona con la que te casaste o que actualmente estás saliendo podría ser un psicópata?

Jen Waite: Al principio, hay muchas señales de alarma que tienes que buscar. En mi experiencia, lo más frecuente es algo que se llama bombardeo amoroso: es un bombardeo constante de adulación y atención, y de comunicación, muy constante. Al principio parece demasiado, y luego te acostumbras, y es como una droga. Lo necesitas. Te sientes como el centro del universo, te sientes adorado, se siente como si estuvieras en una película. Pero si realmente retrocedes y piensas en: «¿es normal que te sientas así después de un par de semanas?» Esa es una señal de alarma.

Relacionados: Algunas personas nos cuentan cómo las atraparon poniendo el cuerno

¿Qué otras señales de alerta existen?

Otra de las que he experimentado mucho es el juego de la compasión, la tragedia. [Puedes] notar que sus acciones no siempre están alineadas con sus palabras, y si pones atención, si es algo malo, pero no es tan relevante. Es sólo algo que te hace sentir lástima. De repente son la víctima y cambian la narración. Esa es otra que ha pasado mucho con mi ex marido. Son una especie de presa sobre la respuesta inmediata de la persona normal de la empatía y la culpa.

¿Repiten sus comportamientos?

Trata de ser lo más objetivo posible y aprender sobre su pasado, porque muchos psicópatas realmente pasan por el mismo ciclo de relación una y otra vez. Si tienen muchos exes «locos» supuestamente, y muchas otras personas que han dejado a un lado en su camino, y no tienen una gran relación con su familia o muchos amigos, eso es porque ellos van de persona en persona y destruyen esos puentes.

Si alguien está en una relación con un psicópata, o aún en contacto con uno, ¿qué sugerirías que fuera el siguiente paso?

Es complicado porque no es como salir de una relación normal porque el psicópata prospera en el drama y quiere hacer su vida lo más miserable posible. A través de mi propia experiencia, me di cuenta de que ser muy aburrido es útil. No te metas en el tipo de textos dramáticos que inevitablemente vas a recibir. Realmente apesta, no voy a mentir.

¿Hay algún concepto erróneo que hayas encontrado al hablar con la gente acerca de los psicópatas?

Sólo que hay muchos que parecen ser completamente normales y simpáticos y encantadores y atractivos. No todos son asesinos en serie. Mucha gente piensa y asocia a la palabra psicópata con el asesino en serie, ese no es el caso. Muchos asesinos en serie son psicópatas, pero también hay un montón de gente caminando entre nosotros que tienen un grupo de características y decidieron que no les gusta ser así. Se van más por la destrucción emocional o la destrucción financiera. No necesariamente matan a la gente, sino que andan por ahí destruyendo la vida de las personas.