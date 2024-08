Cómo es transmitir un funeral en vivo

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Grace Druien es “una especie de organizadora profesional de funerales”.

La fotógrafa de 27 años de Holcomb, Illinois, ha ayudado a organizar los funerales de muchos amigos, familiares y personas en su comunidad que es muy unida. Pero hasta que su padre murió este mes, nunca había transmitido un funeral en vivo.

“De casualidad teníamos un aparato viejo para colocar el celular en un ángulo sobre uno de los arreglos florales” dijo Druien. Cuando el pastor se puso de pie para dar su sermón, ella y su hermana presionaron el botón de video de Facebook Live y se apresuraron a sus asientos al frente. Afuera, en el estacionamiento de la casa funeraria, los familiares y amigos vieron la transmisión en sus teléfonos en sus automóviles.

Druien no es la única persona que está experimentando con estrategias funerarias digitales. A medida que el coronavirus se ha extendido por todo el mundo, ha dejado muertes a su paso y, paradójicamente, se han cancelado los funerales. Para frenar la propagación de la enfermedad, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE. UU. le dijeron a los directores de las funerarias el 16 de marzo que transmitieran en vivo los funerales cuando fuera posible. Nadie sabe aún cuánto tiempo puede sobrevivir el patógeno COVID-19 en un cadáver, pero está claro que los vivos representan una amenaza mutua. Múltiples brotes de coronavirus en todo el mundo, desde España hasta Albany, Georgia, comenzaron en los funerales.

Pero el mandato de los CDC no ha sido fácil de seguir. Según Wired, solo el 20 por ciento de las funerarias ofrecieron transmisión en vivo en 2019. “Era casi como algo provechoso, pero simplemente no se estaba llevando a cabo”, nos dijo David Lutterman, CEO de OneRoom, una nueva empresa de transmisión de funerales en vivo. “Con esta situación [del coronavirus], llegó al primer lugar en la lista de todos en unos pocos días”. OneRoom está trabajando para satisfacer la demanda, pero solo tienen un número limitado de cámaras que pueden instalar en un día. A medida que las empresas se ponen al día, los funerarios y dolientes como Druien terminan haciendo transmisiones funerarias, con todos los contratiempos que se pueden esperar.

El padre de Druien murió de mesotelioma el día de San Patricio. Fue la última noche que su hospital local permitió visitas. Su funeral se celebró ese sábado, horas antes de que entrara en vigencia la ley de “refugiarse en el lugar” del estado de Illinois. Las funerarias ya impedían reuniones de más de 10 personas y restringían las ceremonias a la familia inmediata, por lo que Druien decidió establecer una transmisión en vivo.

Después de presionar grabar en el video de Facebook Live y sentarse, Druien se dio cuenta de que probablemente debería comprobar que la transmisión en vivo estaba funcionando. Cuando miró su propio teléfono, vio que el video no tenía sonido.

“Pensé, ‘Oh, noooooo’”, dijo Druien. “Le di un codazo a mi hermana y le mostré discretamente el teléfono y sus ojos se pusieron realmente grandes y los dos nos levantamos y regresamos corriendo”. Terminaron por reiniciar la transmisión. En los comentarios, Druien preguntó si ya se podía escuchar, y la gente respondió de inmediato para confirmar que sí, incluido un conocido de la infancia que desde entonces se había mudado a Florida.

Imagen: OneRoom

“Fue un momento surrealista para mí, porque me di cuenta de que la gente lo estaba viendo”, dijo. “Había personas que realmente querían verlo y estaban en casa en lugar de mirar Netflix, se tomaron un tiempo de su día para ver el funeral de mi padre”.

Hay otros problemas con las transmisiones en vivo que no se resuelven tan fácilmente. Un usuario de YouTube le pidió a sus amigos que reclutaran nuevos seguidores para él, para que pudiera superar el umbral de los 1,000 seguidores requerido para transmitir en vivo en el sitio. Incluso cuando tienes este servicio, no hay garantía de que otros puedan verlo. Un usuario de Twitter hizo una captura de pantalla al funeral en vivo de YouTube de un amigo que al parecer no se lograba ver. El video había sido bloqueado por Warner Music Group, porque la familia estaba poniendo música con derechos de autor como parte de la ceremonia. También hay otras desventajas en estas plataformas. Los funerales en YouTube están formateados como cualquier otro, con Me gusta, No me gusta y la cantidad de espectadores que se muestran debajo del video.

Laura, de 23 años, recientemente intentó ver la transmisión en vivo del funeral de una amiga. (Ella pidió que se ocultara su apellido para proteger la privacidad de la familia). “Hubo un par de segundos en que funcionó y oímos a alguien cantando, pero fueron solo 3 o 4 segundos”, dijo. Durante más de dos horas, esperó a que se moviera la única imagen congelada de la familia que estaba junto al ataúd. Nunca pasó.

“En mi cabeza, pensé, bueno, si no puedo asistir en persona, al menos puedo decir adiós a través de una pantalla, y ni siquiera pude hacer eso”, dijo. “Fue un día muy duro después de eso”.

Cuando una transmisión en vivo funciona, puede ser un consuelo para la familia, dijo Daniel Ownby, director de funerarias en Weaver Funeral Home en Bristol, Tennessee. Les permite incluir a personas que viven lejos o que no pueden viajar. Ya ha intentado transmitir en vivo a petición de la familia, pero trabajar con Facebook Live o YouTube le resultó difícil. “Cada vez hay un problema nuevo”, dijo.

En enero, Ownby se inscribió en OneRoom, sin darse cuenta de cuán premonitoria sería esa decisión. “Fue un muy buen momento para hacerlo, dijo. El equipo de OneRoom vino e instaló dos cámaras en la capilla de la funeraria: una en la parte posterior de la sala, para mostrar al oficiante y el ataúd, y otra en el frente de la sala, para mostrar a las personas reunidas para la ceremonia. Ahora, lo único que tienes que hacer es programar la hora del servicio en una aplicación complementaria, y las cámaras empiezan a grabar automáticamente.

“La configuramos y prácticamente nos olvidamos de todo lo demás”, dijo Ownby.

Las personas de todo el mundo pueden ver la transmisión en vivo, pero las familias también pueden repetir la grabación más tarde. “No escuchas todo” en la ceremonia, dijo Ownby, “así que ha sido agradable para ellos” poder volver a verla.

Imagen: OneRoom

OneRoom ha estado ofreciendo transmisiones en vivo de funerales desde 2012. Pero la compañía, que comenzó en Nueva Zelanda y presta servicio a cerca de dos tercios de todas las funerarias de Nueva Zelanda, tuvo más dificultades para ingresar al mercado estadounidense. Encontraron éxito en algunos lugares obvios. “Donde ha sido de gran ayuda es donde hay funerarias que sirven a las comunidades de inmigrantes”, dijo Lutterman, el CEO. Pero luchó por convencer a los directores de funerarias de que los enfermos y los aislados también querrían tener este servicio.

Sin embargo, el coronavirus está demostrando que hay más demanda de lo que muchos directores de funerarias anticiparon. “Todo se volvió real”, dijo Lutterman. “Ahora es muy tangible”, dijo Lutterman. “Pero la necesidad siempre ha estado ahí, ha estado en el pasado y continuará allí después de todo esto”.

Druien ve las transmisiones en vivo del funeral como un nuevo mundo de posibilidades. “Nunca antes lo había pensado, [pero] desde que mi padre falleció, otras personas en mi comunidad han fallecido y no puedo estar allí. Y es horrible”, dijo. “No puedes simplemente llegar con otros y pedirles” que transmitan en vivo el funeral, agregó. Pero si las personas quieren, deberían saber que “a muchas personas, que ni siquiera te hubieras imaginado, les interesa”.