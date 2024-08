Cómo evitar el acné provocado por el uso de mascarillas

Llevamos meses escuchando a expertos y epidemiólogos avisar que probablemente tendremos que seguir con las medidas de contención del virus durante mucho tiempo, algunos incluso hablan de años. En el caso de las mascarillas y los desinfectantes, es una buena noticia porque también ayudan a frenar otras muchas enfermedades respiratorias. No obstante, eso no quiere decir que todos aquellos que tenemos acné por el uso de mascarillas estemos perdidos.

Obviamente, no hace falta decir que cualquier persona lo suficientemente decente como para preocuparse por el resto de la gente usa mascarilla (a menos que tengas una condición médica que te impida llevarla). Si te están saliendo granos y acné debajo de la mascarilla y te cuesta lidiar con este problema además de todo lo que está ocurriendo, solo puedo decir: te entiendo.

Tengo suerte de poder afirmar que, hasta este momento, nunca he tenido una piel particularmente problemática. A veces es un poco grasienta y me salen granos alrededor de la boca y la barbilla cuando tengo la regla, pero en general, no tengo ningún otro problema. Eso, claro está, hasta que empezamos a ponernos la mascarilla.

Cuando la llevo durante mucho tiempo, puedo sentir que, a las pocas horas, me empiezan a salir granos que muchas veces son dolorosos. He probado muchas cosas con diferentes niveles de éxito, así que decidí preguntar a algunos expertos (una dermatóloga, la dueña de una marca vegana de cuidado de la piel y una facialista) para que me digan cuál es la mejor forma de tratar el acné que probablemente nos acompañará durante un tiempo.

La dermatóloga

La primera persona con la que hablamos es la Dra. Kristina Semkova, asesora dermatóloga de la Cadogan Clinic de Londres, para que nos explique por qué la mascarilla provoca acné.

“Sale por una acumulación de calor y fricción causados por el roce de la mascarilla con la piel y la obstrucción en lugares donde la piel no puede respirar”, dice. “Además, la humedad que se forma por el aire atrapado al hablar, respirar y sudar propicia el medio perfecto para que crezcan las bacterias. El frío seca la piel y esta se vuelve más sensible a la fricción y propensa a las erupciones”.

La Dra. Kristina también señala que los materiales de los que está hecha la mascarilla también pueden dañar la piel. “¡La funcionalidad debería ser más importante que la moda!”, insiste. “La mascarilla debería ser del tamaño apropiado y adecuada para la cara, no debe estar demasiado apretada ni demasiado suelta, para evitar la fricción. Las mascarillas de algodón y seda son mejor que los materiales de poliéster que no son transpirables. Además, asegúrate de que no están hechas con productos químicos. Aunque algunos fabricantes aseguran que tiene mejores propiedades antivirales, los productos químicos de las mascarillas entran en contacto con la piel durante largos periodos de tiempo y pueden dañarla seriamente”.

También es importante que la mascarilla esté limpia. La Dra. Kristina recomienda pasarla por la lavadora después de cada uso, con detergentes sin aromas y sin suavizante.

Aunque es importante consultar con un médico o un dermatólogo si el problema del acné persiste, hay algunos medicamentos de venta libre que pueden ayudar. Busca “cremas y lociones que contengan peróxido de benzoílo, ácido salicílico o zinc”, dice la dermatóloga. “Asegúrate de que utilizas estos productos con moderación porque pueden secar la piel e irritarla si se usan en exceso. Trata de aplicarlos una vez cada dos o tres días y después aumenta gradualmente la frecuencia de aplicación”.

La fundadora de una marca de cuidado de la piel

Poca gente puede decir que conoce tan bien el cuidado de la piel como alguien que fabrica los productos que nos untamos en la cara, así que tenía ganas de hablar con Roshanne Dorsett, fundadora de la marca The Glowcery.

The Glowcery da prioridad a ingredientes que “normalmente encontramos en el frigorífico, en los batidos o en las fruterías locales”. Roshanne destaca uno en particular que es útil para tratar el acné provocado por la mascarilla: “El aceite de semilla de cáñamo es un ingrediente genial para aliviar el acné. Es antiinflamatorio, enormemente hidratante y no es comedogénico, lo que quiere decir que nutre y alivia la piel sin obstruir los poros”, explica. Por supuesto, como cualquier buena marca de cuidado de la piel, en The Glowcery tenemos algo que te puede ayudar: el suero facial Clean Greens, que contiene aceite de semilla de cáñamo prensado en frío y 18 aceites hidratantes adicionales de frutas y verduras.

En cuanto al cuidado de la piel en general, Roshanne recomienda una rutina metódica para ayudar a mantener la piel en buena forma. “Siempre empieza cualquier rutina de cuidado con la piel limpia”, aconseja. Una doble limpieza implica utilizar un limpiador a base de aceite para eliminar las impurezas diarias como el exceso de grasa, mugre y maquillaje. Después, utilizamos un limpiador a base de agua para eliminar el sudor y la suciedad”.

“Es esencial incorporar productos a base de agua en tu rutina, como los sueros, los tónicos, o las esencias para mantener una piel suave y tersa. También es importante utilizar los productos en el orden correcto” añade Roshanne. “Los productos a base de agua más ligeros se deben aplicar primero, luego los hidratantes, que sellan todo con productos más pesados como aceites o mantecas, y, por último, protector solar, aunque estamos dentro de casa”.

La facialista

Daría lo que fuese por poder ir a un balneario y recibir un tratamiento facial, pero como es muy poco probable, he intentado la segunda mejor opción: contactar a una especialista en tratamientos faciales para que me aconseje sobre el acné provocado por la mascarilla.

Katie White, terapeuta nutricional, terapeuta holística, experta en cuidado de la piel y fundadora de la compañía re:lax, recomienda una rutina simple, especialmente para aquellos que llevan mascarilla durante mucho tiempo.

“Como facialista, pero también como alguien que tiene una piel propensa al acné y que estuvo llevando mascarilla y visera durante 12 horas al día para trabajar (pero nunca me salió acné), recomiendo primero tratar de mantener la piel limpia de maquillaje”, dice. También sugiere un limpiador diario suave y un exfoliador ácido con BHA dos veces a la semana y una mascarilla depurativa una vez a la semana.

Las técnicas faciales también pueden ser útiles, dice, y “los masajes faciales y el gua sha son extraordinarios para las erupciones”. Además, señala que “si sientes que la piel está demasiado inflamada o dolorida, céntrate en trabajar los lados del cuello para empezar. Masajea alrededor de las erupciones, desde el centro hasta el exterior de la cara y bajando por el cuello.

“Para más consejos, puedes visitar el sitio re:lax Skin Society [en inglés] donde compartimos un montón de tutoriales y talleres caseros”, añade Katie. “También, recomiendo preparar un paquete de hielo para cualquier erupción que esté muy hinchada y sea dolorosa, para ayudar a bajar la hinchazón rápidamente”.

Por último, Katie ofrece una buena alternativa a la tentación de toquetear los granos. “En su lugar, elige un tratamiento como un exfoliador, una mascarilla o un masaje”.