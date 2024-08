Cómo explicarle a tu papá los remixes de trap con Bob Esponja

Aquí hay un escenario infernal y un desafío: intentar explicar un meme reciente a alguien que rara vez está en línea. No hay forma adecuada de hacerlo, ya sea que estés pensando en el meme aquél de “well… well! Next question. See ya!”, en algún político evitando responder una pregunta difícil, o en esa mujer cerrando los ojos con las manos en las rodillas. ¿Ves? Escribir acerca de esos memes fue difícil.

Teniendo en cuenta lo mucho que esta generación combina todo: «Never Gonna Give Up Up» , hombres que rocían sal a la carne , Drake jugando en un partido de baloncesto, no me sorprende que Bob Esponja haya corrido con la misma suerte. La gran cantidad de contenido de la caricatura a lo largo de 11 temporadas y 246 episodios nos brinda todo el espectro de expresiones humanas existentes. Te metes entre las cobijas y Bob Esponja te deja sin aliento. Te unes al plan nocturno de tu chat grupal, al cual sabes de sobra que no asistirás.

Pero, a diferencia de Larry David, la meme-ficación de Bob Esponja va más allá de las redes sociales y la música. Desde los remixes de trap en YouTube de la caricatura hasta el SoundCloud de raperos como Lil Pump y Ski Mask the Slump God; las anécdotas y frases de la caricatura se han filtrado en muestras e inspiración lírica. Resulta que Bob Esponja es la analogía perfecta a la supuesta ironía de la Generación Z, la que trata de explotar las caricaturas y el nihilismo que nos encoge los hombros. Pero, ¿por qué sucedió esto? Ven, toma mi mano mientras te explico otras cosas de Bob Esponja.

Ropa de Boutique y Camisas

Los verdaderos conocedores ya sabrán que Da Brat asistió a los Premios BET 2002 con un traje blanco de Bob Esponja. En 2011, la sonrisa de Bob Esponja apareció en una playera dentro del video: «Cat Daddy» de The Rej3ctz, mientras que el rapero Bounce cantaba: “Call me SpongeBob / stackin Krabby Patties / Bitch I go to work / Do my Cat Daddy”.

Chuuwee, un artista de hip-hop de Los Ángeles, cuyo rap «Bikini Bottom » producido por Cookin Soul tiene más de 240,000 visitas en YouTube, tiene la siguiente explicación: «Al crecer, todos teníamos a Jordan Dub Zeros con Bob Esponja en una mochila. Fabricada, obviamente, en lugares chinos. Se comenzaron a estampar camisas y suéteres con la cara de Bob Esponja con el fin de atraer a más gente. Los raperos hicieron de esto una tendencia, usaban ropa de este personaje en sus videos, fue un elemento básico aceptado por cualquiera. Esta es una moda similar a los jeans y tenis».

Probablemente sabrás qué significa Chuuwee si alguna vez lo haz visto con algo de Bob Esponja puesto en lo que parece ser un lugar inadecuado. Estas camisetas reimaginan al personaje como una superestrella arquetípica del hip-hop con diamantes incrustados, un pañuelo y Timberlands; Patricio, con los ojos inyectados en sangre, una cadena de oro y jeans holgados, demostró desde el principio cómo el impacto de la cultura pop de la caricatura podría extenderse más allá de Nickelodeon y una manera de pasar el tiempo después de la escuela. Quiero decir, en la era de PlayStation 2, puedes descargar un traje de Bob Esponja para tu avatar de GTA San Andreas. Pero aún así, éstas eran en su mayoría imágenes. Bob todavía tenía que abrirse paso por completo en el juego de la música.

Alguna vez existió una app llamada Vine…

Siguiendo el ejemplo de la venta de camisas, la entrada de Bob Esponja en la música floreció con Vine (RIP para siempre). Muchos de esos remixes de trap con dibujos animados utilizados para videos han desaparecido con el remolino de la aplicación, pero algunos se pueden encontrar en YouTube. Podemos ver a Bob Esponja ‘rapeando’ sobre el ritmo de «Feeling Myself» de Nicki Minaj, en un corte de diálogo pegado sobre «Panda» de Desiigner o sobre el otro icónico video de Vine que se inspiró en un episodio de la segunda temporada: Frankendoodle, donde Bob Esponja recibe un lápiz mágico que puede dar vida a lo que sea, se dibuja a sí mismo y accidentalmente encarna un malvado alter-ego llamado ‘Doodlebob’. Hace tres meses un usurario de YouTube apodó a este remix de Doodlebob del «Lyfestyle» de Young Thug como «better than Lil Pump».

Era solo cuestión de tiempo antes de que los remixes mejor producidos y de mayor calidad llegaran a Youtube. El creador de Vine, Jerry Purpdrank hizo un video donde remixeaba un track de trap de dos minutos (arriba). Aparecen sonidos de flauta náutica de Krusty Krab en capas de un 808, mientras un pirata grita intermitentemente «HOOOOOO», esto ha sido visto más de 44 millones de veces. Es una mezcla dura y suave, entre la inocencia infantil de Bob Esponja y un ritmo que te golpea, es parte del meme y la atracción musical del personaje. La canción «Bikini Bottom» de Chuuwee, por ejemplo, sigue a Bob Esponja mientras realiza un robo a mano armada. «Siempre he sido ese tipo que hace canciones al azar con connotaciones vulgares que reemplazan la historia original», dice. «Yo estaba como, ‘quiero hacer esto en la calle’. Irónicamente, la gente siempre se acerca a mi y dice: «A mis hijos les encanta la canción de Bob Esponja», y pienso, ¿sabrán de qué se trata? «

De las Redes Sociales al Estudio

Aquí hay bastante información para sumergirse, pero la esencia principal de este apartado es: la naturaleza del sad rap en SoundCloud, la creación de un ambiente perfecto que florece con la música de Bob Esponja -en un tono de broma y tótem nostálgico -. «Shit Talk» de Ski Mask the Slump God y «Duragflowz «, «Gide Wit Da Fye» de Lil Gnar y «Rubbin Off the Paint» de YBN Nahmir han incluido todos los gestos que se refieran a Bob Esponja. Su posición cultural como un meme se adapta perfectamente a una escena que expone temas de adicción o tristeza, prioriza la mentalidad pop sobre el respeto por ‘the canonon’ y enfatiza la autoconciencia cómica sobre el machismo autopromocionado.

Este sentimiento desenfadado está tipificado por Lil Pump, un humano ¯ \ _ (ツ) _ / ¯ cuya frase auto-referencial «I’m just ignorant» transmite una actitud de superficialidad. Vemos esto en la «sinceridad» burlona de la canción de Pump, «On Larry». Ahí, él golpea sobre un ritmo de piano duro sobre el personaje de Bob Esponja, Larry, una langosta que levanta pesas y lleva un traje de baño diminuto -«Walking to the strip, bitch I’m feeling like I’m Larry»- y a Gary, el adorable caracol, al que Pump se refiere de manera similar: «40 on my back, bitch I’m feeling like I’m Gary».

En «Ignorant», Pump presenta a Smokepurrp, su amigo y colaborador, donde J Price toma como muestra la melodía del slapstick de Bob Esponja. Para Price, el humor es lo que hace que la canción funcione: «Pensé que sería chistoso probar con Bob Esponja. Crear música se basa en la emoción y la diversión. Lil Pump y las actitudes tontas de Bob Esponja entretienen y hacen reír a la gente». J Price también usa samples de la caricatura. «Agregué citas de personajes famosos como ‘Loser, Loser’, ‘Hoopla’ y ‘Is mayonnaise an instrument?’ Estas frases son memorables; se te quedan grabadas en la cabeza, lo que ayuda a los artistas a promocionar su marca y promocionarse ellos mismos «.

PJ Beats trabaja con el rapero de Bronx Joey Trap, cuyas canciones giran en torno a las referencias empapadas de nostalgia en la televisión y la tecnología de la década de los 2000, desde samples de Sesame Street hasta con un rap sobre la Wii. La canción de Bob Esponja de Joey, «I Got Top in Bikini Bottom » toma la narrativa clásica de robar a la chica de otro pero con referencias adicionales de peces: «She wanna suck on me she wanna fuck on me / like Squidward blowing on his clarinet». Para PJ Beats, quien produjo la canción, su atractivo proviene de la corrupción de un inocente recuerdo de la infancia: «Crecí viendo a Bob Esponja en televisión, pero si escuchas lo que le hice a esa canción es sorprendente, estos golpes de trap están sucios». Estamos tomando algo con lo que no nos pudimos relacionar cuando éramos niños, crecimos y lo hicimos por nosotros».

Bien, ¿qué significa todo esto?

Esta ola de raperos que crecieron on-line, ahora son muy conscientes de lo que se necesita para volverse viral. Lo notamos en la forma en que navegan en Instagram y SoundCloud para encontrar una audiencia. Y así personajes como Lil Pump, Smokepurrp y Joey Trap se han convertido en memes: su estética punk colorida; su estado adormecido y aburrido; sus voces arrastradas, todas están infladas al nivel de la parodia. Los raps sobre Bob Esponja pueden no ser serios, pero la seriedad es menos compartible que una cara amarilla tonta y sonriente que pilla dinero, además vive en una piña bajo el mar.

Usando la atención viral de los tribunales de Bob Esponja, los productores y raperos pueden atraer a los oyentes a su otro trabajo. «Mi canción de Bob Esponja salió cuando solté «The Date Tape», y le fue mejor por eso», dice Chuuwee. «Cuando uno de los productores de Cookin Soul me envió los beats no estaba seguro de hacerlo. Lo odiaba. Pensé que era la mierda más pesada de todos los tiempos, pero él seguía diciendo ‘Esto va a ser un gran hit’». Tenía razón. «Se trata de hacer algo que sea identificable, ¿sabes? La gente piensa ‘Oh, mierda, este tipo está hablando sobre Bob Esponja’, eso es casi un clic instantáneo. «Entonces, para tus padres, el mensaje termina siendo bastante simple: no es tan profundo. Inserté una broma debajo del mar.

