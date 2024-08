Cómo explorar la bisexualidad si solo has tenido relaciones homosexuales

Existen varios conceptos erróneos sobre las personas bisexuales. El primero es que o eres gay en secreto o simplemente estás experimentando. El segundo es que tu relación actual define tu sexualidad. (Si alguien tuviera una pareja pelirroja, no asumirías que solo le gustan las personas pelirrojas, ¿verdad?) Y el tercero es que a todas las personas bisexuales les cuesta trabajo explorar sus sentimientos queer.

Por supuesto, ese tercer punto puede ser común (el mundo sigue siendo heteronormativo, después de todo). Pero no es bueno generalizar. Algunas personas bisexuales o pansexuales solo han tenido relaciones con personas del mismo sexo y ni siquiera sabrían por dónde empezar cuando se trata de salir con alguien del sexo opuesto.

Como alguien que solo ha estado en relaciones largas con otras mujeres, pero que no necesariamente tiene preferencia por un solo género, la cultura fuera de la homosexualidad puede parecer extraña y complicada. ¿Por qué los hombres a veces son malos con las mujeres que les gustan, por ejemplo? ¿Las personas heterosexuales tienen “activos” y “pasivos”? ¿El coqueteo es igual independientemente del género? En verdad, es un campo minado ahí fuera.

Tomando en cuenta todo lo anterior, aquí te dejamos una guía para explorar tu bisexualidad si solo has tenido relaciones con personas del mismo sexo, según expertos.

Recuerda que hay muchas formas de ser bi

Lo primero que se preguntan muchas personas bisexuales es “¿pero soy lo suficientemente bisexual?”, dice Zachary Zane, columnista y especialista en sexo de Promescent. Es hora de deshacerte de todos tus prejuicios sobre la bisexualidad. ¿Qué importa si solo has tenido relaciones con personas del mismo sexo? No existe ninguna “prueba de bisexualidad” secreta que tengas que pasar.

“La bisexualidad es un espectro”, dice Zane. “Tenemos la idea de que ser bisexual significa que te atraen por igual los hombres y las mujeres. Pero no siempre es así, también pueden gustarte las personas no binarias”.

Tal vez te atraiga románticamente un género, pero todos los demás te atraigan sexualmente. Tal vez solo a veces te atraiga más de un género, pero no siempre. No importa. Tu bisexualidad sigue siendo válida incluso si no se parece a la de otra persona.

Apps, apps y más apps.

¿No estás acostumbrado a estar en espacios “hetero”? ¿No sabrías cómo acercarte a alguien de otro género? ¿Te da miedo de que la gente se espante si le dices que solo has tenido relaciones homosexuales? Lo mejor de no vivir en los noventa es que podemos evitar todo lo antes mencionado gracias a las aplicaciones.

“Yo pondría en mi biografía o le comentaría desde el principio a alguien que solo he conectado con personas del mismo género, y que esto es algo nuevo para mí”, dice Zane.

“Puede que te rechacen, y está bien, pero si no lo haces, te sentirás nervioso cuando veas o te relaciones con alguien de otro género por primera vez. Quieres estar lo más cómodo posible durante la cita, y la mejor manera de hacerlo es haciéndoles saber que eres nuevo en todo esto”.

Puede ser útil salir con otras personas bisexuales.

Por otro lado, si no te molesta explicarle a un chico o chica heterosexual exactamente cuántos coños o pollas te has comido, Zane dice que puede ser útil tener citas o ligar con otras personas bisexuales.

“¡Mi consejo para todos los bisexuales es que salgan con otras personas bisexuales!”, dice. “Sobre todo si has experimentado bifobia al intentar tener una cita con alguien. Por eso te recomiendo que pongas que eres bisexual en tu biografía, para que atraigas a otras personas bisexuales. Como mujer, te van a fetichizar o te van a ofrecer participar en tríos, no hagas caso y bloquea a quien sea necesario. Como hombre, tendrás menos matches si dices que eres bisexual, pero notarás que harás match con muchas más personas bisexuales, o con hombres, mujeres y personas no binarias que aman salir con chicos bi”.

Es probable que te sientas incómodo al principio, y es normal

Cada experiencia sexual y/o romántica será diferente, independientemente del género, los genitales o cualquier otra cosa. Dicho esto, es normal y está bien sentirse nervioso por ligar o salir con un género diferente cuando estás tan acostumbrado a vivir, reír y amar con gente de tu mismo género.

“Tenemos que hacer las paces con esa incomodidad”, dice Tawney Lara, una escritora bisexual sobre relaciones y sexo. “Soy fan de la honestidad y la comunicación. Dile a tu ligue o tu posible pareja que estás nervioso o ansioso. Si se muestra frío al respecto, no vale la pena. Si está dispuesto a escucharte y ayudarte a hablar o a hacerte reír, ¡vale la pena!”.

Recuerda: salir con personas del sexo opuesto no significa que ya no seas queer

El hecho de que puedas tener una relación hetero, no significa que inmediatamente empezarás a beber Bud Lights, a escuchar house y a organizar fiestas de revelación de género. Eres igual de queer que siempre.

“A mí me ha tocado experimentar bifobia tanto de personas queer como de personas heterosexuales”, dice Lara. “La bisexualidad está tan mal representada que hasta cierto punto es entendible que sigan habiendo prejuicios”.

“Mucha gente lucha con el hecho de que ya no se siente queer”, agrega Zane.

“También te sentirás incómodo en espacios gay. Yo soy poli, y cuando llevo a mi novio a algún club gay, la pasamos increíble. Cuando llevo a mi novia, siento que no encajamos, y no podemos besarnos porque nos veríamos como esa pareja heterosexual irrespetuosa que va a los espacios queer. Así que mi consejo es que no se te olvide que sigues siendo lo suficientemente queer incluso cuando sales con alguien del sexo opuesto y estás en una relación ‘hetero’”.

Y por último… diviértete

Se supone que el sexo es divertido. Ese es el objetivo. De hecho, es muy raro y divertido. Así que recuerda que aunque estés haciendo algo nuevo o inesperado, trata de no pensar demasiado en ello. Es un privilegio que cualquiera pueda compartir tu cuerpo, así que siempre y cuando todo sea seguro y con consentimiento, pon tu placer en primer lugar.

