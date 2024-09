Cómo fue trabajar en un restaurante de París durante los ataques terroristas de la semana pasada

Mi amiga Mees List cambió su residencia de Amsterdam a París hace un mes. Aceptó un trabajo en un restaurante llamado Saturne, que está a aproximadamente a dos kilómetros de Le Petit Cambodge, el lugar donde 14 personas fueron asesinadas a tiros el pasado viernes por la noche. Mees vive en el décimo distrito donde se llevaron a cabo varios ataques. Por suerte, esa misma noche verifiqué que se encontraba a salvo. Le llamé para averiguar de qué forma había respondido la gente en su restaurante a las noticias sobre los ataques y cómo se había sentido ella la noche del viernes como mesera en el restaurante.

MUNCHIES: Hola, Mees. El viernes por la noche estabas trabajando en un restaurante de París. ¿Cómo fue ese turno? Mees List: Los viernes siempre son muy ocupados. En algún momento me di cuenta de que los chefs y otro personal de cocina se quedaron mirando la laptop que tenemos en la esquina de la cocina. Al principio no pensé en eso, pensé que estaban buscando una receta o algo así. Había muchos turistas en el restaurante esa noche, y no se dieron cuenta de que algo estaba pasando.

¿Cuándo te diste cuenta de lo que estaba sucediendo? Más y más gente comenzó a mirar sus teléfonos y computadoras, pero como no hablo muy bien francés me tomó un tiempo darme cuenta de qué tan grave era la situación. Haciendo memoria, creo que mis compañeros de trabajo tampoco lo sabían. Dijeron que «un loco estaba disparando», pero todos seguimos trabajando. Saturne tiene dos comedores, y a las 11 de la noche el chef y el gerente comenzaron a mover a todos los clientes del comedor principal, que da a la calle, al comedor trasero. Cerramos las cortinas, apagamos las luces y cerramos la puerta. En ese momento, todos los invitados francófonos se habían unido en una misma mesa y estaban hablando entre sí.

Eso suena aterrador. ¿Te diste cuenta de que estaba ocurriendo un ataque terrorista? No, pero tuvo que ver el hecho de que no podía entender realmente lo que todo el mundo decía. Cuando le pregunté a uno de mis compañeros de trabajo lo que estaba pasando, me dijo: «Un problema grande en París, boom boom«, así que eso realmente no me decía mucho. Mi jefe se sorprendió cuando le dije que no sabía realmente lo que estaba pasando. Trató de encontrarme un artículo de noticias en inglés en línea, pero el Internet había dejado de funcionar.

¿Tus compañeros de trabajo sabían que se había producido un tiroteo en un restaurante cercano? Sí, creo que sí, pero yo no lo tenía muy claro.

Mientras tanto, ¿la puerta seguía cerrada? Sí. Uno de nuestros clientes quería salir a fumar, pero mi jefe no se lo permitió. Se tenía que quedar o se tenía que ir. Una mujer en una mesa diferente recibió una llamada en algún momento y se dirigió directamente afuera del restaurante. Creo que supo que alguien que conocía había sido herido.

¿Cuántas personas estaban todavía en el interior en ese momento? Cerca de 50 personas. Seguimos trabajando, pero el personal que había terminado su turno comenzó a servirse copas grandes de vino en la cocina. Creo que estaban muy nerviosos. Todos, tanto los clientes como el personal, estaban viendo constantemente sus teléfonos.

¿Cómo terminó la noche para las personas en el restaurante? Durante mucho tiempo, no estaba claro si se nos permitía abandonar el restaurante o salir a la calle. Se sentía extraño, como si estuviera en una zona de guerra. Nos enteramos de que el transporte público había dejado de pasar y que no había taxis. También escuché a alguien decir que «las fronteras estaban cerradas». De pronto las calles comenzaron a llenarse y, finalmente, todos los clientes se fueron en taxis. Alrededor de las 2:30 de la mañana el chef, con quien realmente no hablo, se puso de acuerdo con el gerente para que me llevara a casa. Cuando llegué a casa finalmente leí la noticia de los ataques y la situación de los rehenes en Bataclán. También me di cuenta de que una gran cantidad de gente en casa había intentado ponerse en contacto conmigo. Lo único que sabían era que trabajaba en un restaurante de París. No sabían exactamente dónde estaba.

Gracias, Mees. Me alegro de que estés a salvo.