Cómo funcionan las citas cuando vives con ceguera

Navegar por el mundo de las citas no es fácil, incluso con mi perro guía.

Para comenzar, estoy ciega. Soy una YouTuber y oradora motivacional de 24 años que vive en Los Ángeles. No solo estoy súper soltera, sino que tampoco experimento la atracción física de la misma forma que la mayoría de personas.

Perdí gran parte de mi visión debido a una retinitis pigmentosa en 2008, cuando apenas tenía 14. Como muchas otras de mi edad, fue cuando me comencé a interesar en las citas. El mismo año, un niño de mi clase me dijo que «ningún hombre se casaría con una chica ciega». ¿Su explicación? «Casarse con una ciega es como comprar algo que sabes que está roto, y ningún hombre es tan estúpido para hacer eso». Puedes imaginar su sorpresa cuando, un par de meses después, conocí a mi primer novio.

Cuando nos conocimos en un estudio de música, recuerdo haber mirado en la dirección de su voz y esforzar mis ojos. Los forcé solo para saber cómo lucía él.

Sorprendentemente, no tuve suerte. Pero no importó: Sabía que era lindo. Lo pude escuchar en su voz y lo sentí en su seguridad. Incluso pude olerlo… Sí, olerlo. Aunque no duró más de ocho meses, antes del drama y una ruptura llena de lágrimas en el sótano de sus padres, aprendí mucho de esa relación. Él me enseño que el amor incondicional es algo muy real que todo el mundo merece, que estoy completa y que soy lo suficientemente buena tal como soy, y que todos tenemos fallas, algunas simplemente no son tan aparentes como otras.

Diez años después, luego de un montón de novios y rupturas, una lista de lavandería de segundas y terceras citas sin las cuartas, y otra relación que duró más de dos años, me gustaría pensar que soy un poco sabia por mis experiencias.

[Descripción de la foto: Una mujer está recostada en su cama, su cabeza está en la almohada. Está hablando por teléfono. Sostiene el teléfono con su mano derecha. Y usa su mano izquierda para jugar con el collar, que tiene un pendiente de corazón. Hay razos rectangulares y abstractos que irradian del teléfono. El fondo es negro y la imagen es muy colorida.

Entonces, ¿cuál es la peor malinterpretación acerca de tener citas estando ciega? Que la gente ciega no puede ser tan superficial como los que sí ven. No puedo decirte cuántas veces he escuchado a las personas decir cosas como, «Como no puedes ver con quien sales, solo debes salir con alguien por quien es». Definitivamente tienen a los ciegos en un pedestal cuando se trata de no ser superficial o crítico.

Soy como cualquiera: Tengo preferencias en cuanto a aspectos físicos de la persona con la que estoy saliendo, y no creo que sea algo malo. Prefiero a los hombres que miden entre 1,67 y 1,80, que son delgados pero musculosos, con un mínimo de vello facial o corporal, y buen estilo. Mis amigos se refieren a los hombres con los que salgo como del tipo de «modelos de Hollister». Y cuando se trata de lo que no me gusta, es básicamente lo opuesto: hombres con pelo largo y recogido, cabezas afeitadas, y cuerpos muy altos o anchos.

Consciente o inconscientemente, todos tenemos ciertas cosas que buscamos en la apariencia de nuestra pareja, y yo sí experimento atracción física. Solo que no es de la misma forma que los videntes. Las cosas que me atraen son cosas que puedes experimentar con tus otros sentidos, no solo con la vista. Cosas como el color de la piel o el pelo no me importan porque no puedo verlos, pero sí el aroma y la voz.

(Por supuesto, definitivamente solo salgo con personas que encajan en todas las casillas en términos de personalidad, estilo de vida, y todas esas otras buenas cosas, hice un video en mi canal de YouTube hace un rato para explicar más de las cosas que me atraen).

Antes de que empieces a imaginarte esa escena de Family Guy en el que la niña ciega toca la cara de Rocky, déjame detenerte y aclararte que, en general, la mayoría de la gente ciega no toca caras. ¡Conozco a muchas personas ciegas y ninguna de ellas lo hace! Es uno de los estereotipos más molestos que se perpetúa. Pero eso se lo podemos agradecer a Helen Keller.

…Solo bromeo. Aunque el estereotipo de tocar caras sí comenzó con ella. En el caso de personas que tienen discapacidades múltiples, tiene sentido que toquen la cara de algún amigo cercano o familiar para entender sus emociones y hacer la comunicación más efectiva. Para personas ciegas con alta funcionalidad como yo, eso es algo que generalmente no necesitamos o siquiera queremos hacer. Sentir rasgos individuales con cero contexto al resto de la cara, no me ayuda a juntar una «imagen» de la cara de alguien. (Y me lo han pedido, incluyendo la abuela de mi primer novio. Te aseguro que fue mucho peor de lo que hubiera sido decir no). Básicamente, lo que digo es, si en algún momento nos conocemos o salimos, por favor no me pidas que sienta tu cara.

Estoy bien aprendiendo de las personas tan solo por pasar un tiempo con ellos. Por ejemplo, mi último novio: aprendí que no tenía nada de vello facial la primera vez que nos besamos, pero sabía que estaba en forma mucho antes. Hablamos de todo sobre su amor por los deportes y su rutina de ejercicio. Cuando sujeté su brazo izquierdo para que me guiara, también conocido como, cómo guiar a una persona ciega correctamente, mi hipótesis fue confirmada: tenía un cuerpo bien trabajado. Por supuesto, también tengo las descripciones que mis familiares o amigos hacen de su apariencia, que pueden ser muy útiles.

Por otro lado, ¿si no lo ves, no lo sientes? Es algo real, esta chica ciega lo está confirmando. Como no puedo sentir una atracción física instantánea por alguien por su apariencia, ver su cara en Skype, o stalkear su cuenta de Instagram, necesito a alguien en persona o perderé mi atracción hacia él. Incluso después de haber estado con mi último novio por más de dos años, tenía que estar en su presencia física, hablándole, sosteniendo su mano, sintiendo su energía, antes de sentir el deseo de besarlo. Una relación de larga distancia nunca funcionaría para mí, lo que es desafortunado, porque viajo mucho por trabajo… Tal vez por eso estoy soltera.

Los chicos con los que salgo no siempre entienden por qué no quiero besarlos en la primera cita, o por qué deberían «ir despacio». No todos están felices con el hecho de que ellos siempre tendrán que ser el conductor designado, o que necesitaremos un Uber, porque no puedo conducir. Puede que no se sientan cómodos tomando el rol de «espejo» y diciéndome honestamente cuando no luzca bien. Básicamente, ser ciega es un gran filtro de idiotas.

Sin embargo, de todas las cosas que he aprendido en mis diez años de citas con una discapacidad, la más importante es que tienes que ser cuidadosa. Muchas personas no piensan que las mujeres con discapacidad son tres veces más propensas a experimental abuso sexual o físico en sus vidas. La sociedad tiende a desexualizar la discapacidad, pero tenemos más riesgo cuando se trata de violencia sexual y de estar en relaciones abusivas.

Por esta y otras razones, trato de llevar las cosas a mi propio ritmo. Pero eso lo hago yo, me enfrento a los mismos desafíos que tienen las citas como los demás, más algunos extras. Creo que todos deberían tener la libertad de hacer lo que quieran con su tiempo y cuerpos, ya sea esperando matrimonio, teniendo sexo casual, besando en la primera cita, o en la décima. Haz lo que te haga sentir cómoda, pero más importante, haz lo que te haga sentir segura.

He aprendido a aceptar el hecho de que no será fácil. Hay personas correctas para momentos correctos, y las personas correctas para los equivocados. Todos tenemos fortalezas y debilidades. Todos damos y recibimos. Es por eso que las mejores relaciones son como sociedades. Si estás bien con el hecho de que no puedo conducir y me tomo mi tiempo con las cosas íntimas, aceptaré tus pies malolientes y tal vez incluso tus ronquidos.

