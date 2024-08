¿Cómo ganan dinero las brujas profesionales?

Históricamente, las brujas han sido maltratadas: los estudiosos estiman que entre 40.000 y 50.000 personas fueron ejecutadas por “brujería” en Europa y las colonias norteamericanas entre los siglos XV y XVIII.

Sin embargo, hoy en día ya no perseguimos a la brujas, al menos en la mayoría de los países, parece que cada vez hay más personas que se hacen llamar “brujas” en todo el mundo. El hashtag #witchesofinstagram tiene 5.4 millones de publicaciones, mientras que una búsqueda en Google de “curso de brujería” arroja 35 millones de resultados. Claramente, el arte una vez secreto de la brujería se ha vuelto comercial y digital.

Para saber cómo se ganan la vida las brujas modernas, me reuní con Lunadea Jankiewicz, una bruja profesional y emprendedora exitosa. Mientras la mujer de 38 años presentaba sus cartas de tarot, hablamos sobre su modelo de negocio, la moda entre las brujas y la creciente competencia en su campo.

VICE: Hola, Lunadea. ¿Cómo es un día típico en la vida de una bruja? Lunadea: Cada bruja tiene su propia especialidad, pero de broma yo me auto-denomino “bruja de la computadora”, porque siempre estoy detrás de ella, escribiendo cursos y materiales para el taller. Básicamente, soy maestra. Aparte de eso, comienzo el día con un ritual para honrar a mis antepasados.

El ritual lo hago colocando una pequeña porción de mi comida al lado de un altar, junto con incienso y velas. Esta mañana les ofrecí cereales y café. Cuando almuerzo, agrego un poco de pan. Cuando eres bruja, tus antepasados son muy importantes. Los honras para que te ayuden a alcanzar tus metas.

Lunadea publica un ‘calendario de brujas’ todos los años.

¿Qué significa ser bruja?

La brujería es una forma de vida: una combinación de estar en contacto con la naturaleza, conmemorar el cambio de estaciones y encontrar tu propia fuerza primaria. Las brujas modernas no visten túnicas negras ni vuelan en escobas, pero están conectadas con su propia espiritualidad. En mi caso, enseño a otras brujas lo que implica la brujería en talleres y clases. Siempre estoy trabajando en uno de mis libros de brujería y en un calendario de brujas que publico cada año.

¿Y te ganas la vida haciendo esto?

Sí, pero también organizo un festival anual de brujas y realizo matrimonios rituales de brujas. Además de eso, vendo kits de inicio para brujas. Haciendo todo eso, gano un poco más de 3.500 dólares al mes…

¿Tienes muchos gastos?

Mi novio es mi redactor y le pago 590 dólares al mes. También he gastado bastante en todos mis dominios web para que los clientes puedan encontrarme fácilmente cuando buscan en Google “curso de brujería”, por ejemplo. También gasto en envíos, en software y el alquiler de la ubicación de mis talleres.

¿Qué aprende la gente cuando va a uno de tus talleres?

Aprende a hacer velas para rituales, a eliminar la energía negativa de una habitación o cómo las cartas del tarot pueden ayudarte a responder las grandes preguntas de la vida. Todo es bastante práctico. Son diez noches de taller por 700 dólares. Un curso de brujas en línea cuesta 27 dólares y viene con 20 páginas de información que yo misma escribí.

Lunadea con sus cartas de tarot.

¿Alguna vez recibes solicitudes extrañas por ser bruja?

Sí. Aproximadamente una vez a la semana me piden que le quite una maldición a alguien. A esas personas las mando con otra persona, porque no tengo ni el tiempo ni la experiencia para eso.

¿Qué te distingue de otras brujas, comercialmente hablando?

La competencia en el campo de la brujería definitivamente ha ido en aumento, pero soy una de las brujas con más visibilidad en redes sociales. Se necesita mucho tiempo, pero vale la pena. Principalmente soy muy activa en Facebook e Instagram.

¿Alguna vez te subes a una escoba, solo por diversión?

La imagen de las brujas en escoba fue inventada por el artista Pieter Bruegel [en el siglo XVI]. Fue el primero en representar a las brujas como mujeres volando en escobas, revolviendo sus pócimas en ollas y con gatos negros.

Aunque fue creado por un pintor medieval tardío, la imagen sigue siendo muy popular, incluso entre las brujas. No me subo en palos de escoba, pero como esta idea de las brujas todavía existe, mis cursos sobre hierbas son muy populares. La mayoría de las brujas sueñan con vivir en una cabaña en el bosque, por cierto.

Gracias, Lunadea.