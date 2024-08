Cómo ganar puntos en la carrera hacia un buen score de crédito

Este artículo fue cocreado con Bancolombia.

Lograr un buen score crediticio es similar a ganar un videojuego. Esto es un puntaje al que pueden acceder bancos y otras entidades de crédito, que informa sobre el desempeño financiero de una persona y si ha cumplido con el pago de sus deudas y obligaciones. Así, es un factor clave a la hora de acceder a préstamos y, en general, crédito. Y es parecido a ganar un videojuego porque, primero, es una misión que requiere paciencia y estratégica, no se logra en cinco minutos; segundo, porque en el camino hay que saber qué elementos aportan y cuáles afectan la causa. Así como hay juegos como los de Mario Bros. en el que ciertos elementos te fortalecen y aumentan tu tamaño y otros te debilitan hasta matarte, en el juego del score de crédito hay acciones que pueden impulsarte y otras que pueden retrasarte significativamente: que logres tu meta y llegues al final exitosamente depende de cómo juegues tus cartas.

Así como Mario quiere salvar a la princesa en los videojuegos, ¿cuál es la razón para querer tener y mantener un buen score crediticio? Cuando empieza la vida económica independiente con cuentas y deudas a nombre propio, también empiezan las relaciones con distintas empresas y entidades financieras. Esas relaciones componen la historia crediticia, una suerte de reporte de disciplina financiera, que registra si se paga, si se demora al pagar, etc. Este conglomerado arroja un resultado que determina si se es apto o no para recibir nuevos préstamos o créditos, desde una nueva tarjeta de crédito hasta un gran préstamo para una casa. Como señala Juliana Cardona, de Bancolombia, “una buena calificación crediticia te ayudará siempre a tener un mejor acceso al crédito”.

Quizás el juego nos cogió distraídos al iniciar y nos golpearon varios hongos malvados, o, en el caso del score crediticio, nos retrasamos con los pagos de facturas y nos generaron un reporte negativo que dificultará que a futuro nos presten dinero fácilmente. Lo bueno es que el juego del score crediticio es una maratón y lo importante es tener buenos hábitos que se sostengan a lo largo del tiempo. Un mal inicio no es más que un contratiempo: la clave es aprender de esos errores y mejorar la estrategia, elegir los caminos que sumen puntos y vidas. Entonces, ¿qué hacer y qué no hacer? Acá va una pequeña guía introductoria.

Infórmate antes de comenzar

Para pasar un videojuego necesitas saber en qué consiste, cuál es la meta; así también pasa con el score de crédito: cuanto más sepas qué es y qué lo construye, más fácil será consolidar uno bueno. Un buen score no llega porque sí en la mayoría de los casos, son acciones concretas los que lo crean y confirman: historial de pagos, nivel de endeudamiento sano, trayectoria financiera, entre otros, son factores que tienen alto peso en esta ecuación. En general, hay varios factores que son tenidos en cuenta a la hora de calcular tu score: si has tenido o no una relación anterior con entidades financieras, si solicitas muchos créditos al tiempo, qué tan cumplido has sido con el pago de tus tarjetas de créditos y las cuotas de tus créditos. Es importante que manejes un nivel de endeudamiento sano y acorde a tu capacidad.

Entonces lo primero es informarse, leer las reglas del juego y saber cómo jugar. No puedes pasar el juego sin saber para qué es cada botón del control. Entender el juego es empezar con ventaja.

¡Paga tus obligaciones a tiempo!

Para evitar perder puntos en la carrera hacia un buen score de crédito, un consejo obvio y relativamente fácil de cumplir es pagar las facturas, cuotas o intereses de la tarjeta de crédito a tiempo. Esto no siempre te va a dar puntos positivos, pero atrasarte en el pago sí puede golpearte duramente.

También puede ayudar pagar más del pago mínimo en las cuotas de las deudas: así la deuda disminuye más rápido y se reducen los cargos financieros, lo que influye para lograr un buen score. Si la memoria o la organización fallan, es posible configurar pagos automáticamente debitados o, al menos, configurar alertas en el correo, celular o computador para que la fecha límite de pago no pase desapercibida.

No solicites varios créditos en poco tiempo

Si las cosas no van bien, quizás quieras pedir en varios créditos en varios bancos. No lo hagas: esto puede mostrar que estás en apuros y bajar tu puntaje a la hora de querer acceder a un crédito. No es recomendable que te hagan muchos estudios de crédito en poco tiempo, incluso si son entidades financieras diferentes.

En general, es recomendable seguir usando las tarjetas de crédito, pero limitar su gasto a lo esencial. Así las deudas probablemente irán disminuyendo y el puntaje irá mejorando.

Revisa siempre tus extractos

En un videojuego puedes hacer todo bien, pero si miras hacia otro lado en el momento incorrecto llega el monstruo y te come, Game over. O hay veces en que tu compañero te tiene que proteger y no lo hace. Aplicado al score crediticio, aún si has seguido todos los consejos y aplicado las recomendaciones, también debes asegurar que tus extractos y cuentas representen tus gastos reales: un simple error inadvertido puede retrasarte. Además, acá también entran temas de seguridad financiera, pues fraudes de tarjeta de crédito o transacciones ilícitas por internet pueden golpear tu carrera hacia un buen score de crédito. Por eso es bueno revisar con atención los reportes de las tarjetas de crédito y, en general, reportar cualquier información que sea errónea. De lo contrario, quedará ahí jugando en contra varios años.

Aún si no sabemos qué es o cómo funciona, el score crediticio puede ayudarnos a mejorar nuestra vida financiera – o también puede obstaculizarla y volverse una pesadilla. Con esta pequeña guía, desde VICE y Bancolombia buscamos darles herramientas a quienes están empezando su vida financiera independiente para lograr una buena calificación y así mejorar sus posibilidades de acceder a un crédito. Como siempre, tratamos de que haya más información para que tus decisiones financieras sean las mejores.