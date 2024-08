Cómo hablar en pareja sobre enamoramientos platónicos sin generar celos

Mi esposa Sam y yo hemos sido abiertas a lo largo de nuestra relación sobre los enamoramientos que sentimos hacia otras personas. (Por “enamoramientos” me refiero a la atracción casual e inofensiva, nada que sea complicado o intenso). Cualquiera que sea el género de la persona en cuestión, ya sea que se trate de una celebridad o de la enfermera que limpia la nariz de mi esposa para hacerle una prueba de COVID, mantenemos estas atracciones que sentimos hacia otros dentro de nuestra relación. Cuando encontramos algo sexy de lo cual cuchichear y reírnos, eso nos recuerda cómo coquetear entre nosotras, incluso si ninguna de las dos está completamente segura de cuándo fue la última vez que nos lavamos el cabello.

Como a Moraya Seeger DeGeare, terapeuta y cofundadora de BFF Therapy, un centro de asesoramiento en Beacon, Nueva York, le gusta decirles a sus pacientes: “Sentirás atracción hacia muchas cosas. Eso no significa que esté sucediendo algo malo”. Lo que sí significa es que eres un ser humano experimentando el mundo que te rodea. Ella comparó la atracción con entrar en una panadería y oler los panquecillos. Sería extraño fingir que los panquecillos no huelen deliciosos o que no percibiste su aroma. Entonces, ¿por qué nos inclinamos a fingir que no notamos que otras personas son atractivas?

Aquí hay algunas ideas sobre cómo abordar el tema de los enamoramientos inofensivos con tu pareja, qué hacer si alguno de los dos tiene problemas de celos y cómo estas conversaciones pueden ser benéficas para su relación si ocurren de manera respetuosa y considerada.

Pregúntale a tu pareja si hablar de sus enamoramientos hacia otras personas es algo con lo que ambos están bien.

Es posible que prefieras dejar el tema en el olvido si te preocupa hacer sentir insegura o poco atractiva a tu pareja, o si temes que deje de confiar en ti.

Todos estos son miedos legítimos, pero algunas personas descubren que en realidad nada de esto es un problema para su relación; Gina Senarighi, terapeuta y coach de parejas, dijo que hablar con tu pareja sobre las atracciones que ambos sienten hacia otras personas puede incluso acercarlos más. “Nuestra cultura está configurada para hacernos pensar que está mal sentir atracción”, dijo. “Todas las comedias románticas nos dicen que nunca debemos sentirnos atraídos o intrigados por nadie fuera de nuestra relación”. Pero esas expectativas llevan a la gente al fracaso. “Se trata de fomentar la confianza”, dijo, “de ser capaces de ser vulnerables y ser nosotros mismos, y de que nuestra pareja acepte eso”.

Senarighi reconoció que este tipo de conversaciones pueden ser diferentes para cada pareja. Si te preguntas por dónde empezar, ella lo comparó con entrar a una piscina: “No te lances de lleno”, dijo, sacando, así de la nada, el tema de que cuán sexy te parece alguien, si eso no es algo que hayan hecho antes, o si sientes que podría ser el tipo de tema que podría hacer enloquecer a tu pareja. Para averiguar con qué se siente cómoda tu pareja y con qué te sientes cómodo tú: “Tal vez sea bueno comenzar con ‘Hablemos de las celebridades que nos resultan atractivas, personas a las que probablemente nunca conoceremos’”, dijo Senarighi.

“Empiecen a practicar a partir de ese punto”, dijo Senarighi, “y analicen qué factores son los que los hacen sentir incómodos”. Tú y tu pareja también pueden hablar abiertamente sobre sus inseguridades, y si esa apertura sobre las atracciones que sienten por otros termina convirtiéndose en un tema más desagradable que divertido, está bien omitir este tipo de conversaciones si eso es lo que funciona mejor para su relación.

Quizás puedas iniciar preguntando casualmente a tu pareja qué rasgo físico encuentra más atractivo en otra persona. Yo podría responder que me atraen los hombres altos, las mujeres de labios carnosos y cualquier persona amigable. Esta es una manera sencilla de abordar el tema de la atracción hacia otras personas fuera de la pareja, porque no se trata de una persona en particular.

También puedes intentar hablar sobre las cosas que les gustan a uno del otro y que también encuentran atractivas en otras personas. Tal vez sea algún talento o la confianza personal, o tal vez sea algo físico. Sam se rió la primera vez que le hablé de mi enamoramiento con una ganadora de Top Chef. “¿Qué te gusta de ella?”, me preguntó. Le dije que tenía unos lindos hoyuelos y que era un poco ñoña, pero que de alguna manera también parecía ser segura y accesible. Sam no tiene hoyuelos, pero sí posee las otras cualidades. Ver que las cosas que amo de ella entran en juego en mi atracción hacia otras personas, le dio a Sam —quien me conoce tanto como se puede llegar a conocer a otro ser humano— una idea aún más clara de lo que me deleita.

Piensa en tu gusto por tus amores platónicos como una forma sensual en la que tú y tu pareja pueden mantener un cierto misterio y, potencialmente, acercarse más.

Comunicarnos abiertamente sobre el sexo y la atracción mantiene el misterio en mi relación; es un recordatorio de que Sam y yo somos y siempre seremos dos personas individuales, incluso si estamos profundamente conectadas. La experta en sexo Esther Perel ha discrepado abiertamente con la idea de que nuestra pareja debe ser leal y devota, al mismo tiempo que es aventurera, sexy y espontánea. Esos son muchos roles para una sola persona.

“Tiene que haber espacio para que nos inspiremos como individuos, o perdemos la pasión y el deseo”, dijo Senarighi. Ella usa el término “estar súper cómodo” cuando identifica el estado al que las parejas pueden llegar cuando la intriga es reemplazada por la familiaridad. “El agotamiento del deseo llega con el tiempo”, explicó. “Necesitamos dejar espacio para el misterio y la autonomía”. Aquí es donde las conversaciones sobre nuestra atracción por otros pueden ser especialmente agradables: es una oportunidad para revelar más de nosotros mismos, fuera de la relación de pareja.

Ve si puedes encontrar el espacio en que la apertura emocional puede contribuir a una mayor apertura sexual.

“Cuando la vulnerabilidad va bien”, dijo Senarighi, “generamos confianza”. ¿Eso es un bono? La intimidad emocional a menudo abre el camino a la intimidad sexual. Entonces, si bien puede haber partes de estas conversaciones con tu pareja que parezcan arriesgadas, otras partes serán más como si estuvieran compartiendo un secreto o una fantasía.

Cuando Sam y yo hablamos de nuestros amores platónicos, casi siempre se relacionan con nuestra propia relación. Es una de las razones por las que nos encantó ver Bridgerton juntas. Pudimos reconocer; Vaya, él es sexy y juntos están teniendo sexo ficticio súper tórrido, y aquí estamos, mirando desde la comodidad de nuestra cama, donde nosotras podemos tener eso de forma real.

“[La atracción por otras personas puede ser] excitante para muchas personas”, según Senarighi, “y es más común de lo que la gente piensa”. Dijo que a muchas personas les resulta excitante saber que su pareja encuentra atractiva a otra persona, o que otra persona encuentra atractiva a su pareja, y que una vez que hablas abiertamente sobre ello, existe la posibilidad de que compartan mutuamente deseos sexuales o fantasías en una forma no amenazante. Una de las mejores partes de tener intimidad en una relación de confianza es saber que mi esposa está escuchando cuando digo, “Esto es lo que me excita”, y luego piensa en cómo podemos compartir eso juntas.

Haz de los celos tu maestro.

Los celos son normales y, en muchos casos, saludables. El objetivo no debería ser intentar deshacerse de ellos por completo, debería ser dejar que los celos hagan su trabajo y revelen qué es lo que quiere o desea la persona que los experimenta. DeGeare sugirió aceptar los celos y analizar lo que significan, generalmente tienen más que ver con la inseguridad personal que con la atracción que tu pareja pueda sentir por otros. DeGeare señaló que “la frustración de los celos por lo regular no llega a la raíz del miedo más profundo, ya se trate de inseguridades personales o inseguridades con respecto a nuestras relaciones”.

Si tu pareja admite que siente una atracción inofensiva hacia tu barista local y tu respuesta inmediata es el enojo, pregúntate qué te dicen esos celos sobre ti mismo. Tal vez deseas más atención de tu pareja, y una vez que te das cuenta de eso, estás mejor preparado para comunicárselo a tu pareja. “Te pierdes esa lección si simplemente reaccionas”, dijo Senarighi. “Si aceptas la emoción y la analizas, puedes aprender mucho sobre ti y tu pareja”.

(Sam y yo incluso usamos los celos para coquetear entre nosotras, dentro de lo razonable. Hace años, en una fiesta del Orgullo, Sam señaló a una chica que le pareció linda. Más tarde esa noche, después de varias copas, vi a la chica entre la multitud y le solicité una selfie, lo cual le informe de inmediato a Sam en un mensaje de texto. Primero Sam me llamó “pervertida”, pero luego me besó).

Identifica la diferencia entre tener privacidad y tener secretos.

Incluso si a ambas partes les gusta hablar de sus amores platónicos, no es necesario que lo hagan cada vez que se sienten atraídos por otra persona; cada uno de ustedes sigue teniendo derecho a su privacidad y autonomía, y para muchas personas, podría ser irritante hablar todo el tiempo de lo sexy que le resulta al otro cada nueva persona que ve.

Los problemas con los enamoramientos inocentes pueden surgir cuando tener privacidad se convierte en tener secretos y, a menudo, se agravan cuando las personas ocultan sus sentimientos a sus parejas. “Si [algún enamoramiento] se vuelve un tema tan sensible que no puedes hablar de él [cuando normalmente lo harías], entonces deja de ser algo privado para convertirse en un secreto”, dijo Senarighi. “Los secretos genera distancia y resentimiento a lo largo del tiempo, y eso lleva a ocultar más cosas, no porque alguien esté [necesariamente] haciendo algo malo, sino porque no siente la confianza para decir las cosas”. Si algo hace que en tu interior se prenda un foco rojo que te indica que debes ocultarle a tu pareja ese algo, es probable que hablar con tu pareja sea exactamente lo que debes hacer.

Así que ve y habla sobre tus amores platónicos. Habla de lo que te excita. Si confías en tu pareja y le compartes lo que sea que te excita, le demostrarás que también pueden confiar en ti.

