Cómo hacer delicioso pan de ajo

Como muchos de los grandes éxitos del mundo culinario —el pato confitado, el arroz frito o la cucina povera de Toscana— los nudos de ajo se inventaron como una forma de reutilizar las sobras.

Supuestamente concebidos a principios de los años 70 en Ozone Park, Queens, los nudos de ajo se han hecho desde entonces casi tan importantes como las propias pizzas en las pizzerías de Nueva York. Están suficientemente llenos de carbohidratos, grasa y especias para que cualquier habitante de Lower East Side coma hasta reventar y son indispensables para completar la experiencia de la pizza.

Pero para aquellos que simplemente amamos el desafío de hacerlo nosotros mismos —o que simplemente no vivimos cerca de una pizzería, y menos de Nueva York— preparar estos panes de ajo en casa no podría ser más simple.

Primero, consigue masa para pizza. (Oh, qué coincidencia, tenemos una receta por aquí; nada más y nada menos que de Frank Pinello de Best Pizza en Williamsburg.) Trabaja la masa y córtala en tiras de 1.5 cm. No te preocupes por ser demasiado exacto, porque vas a formar pequeños nudos.

Deja que se esponjen, o «estén a punto» como dicen los panaderos, durante 15 minutos. Frank prefiere cocinar sus pizzas y nudos de la misma forma: en horno de madera. Pero tú puedes preparar los nudos durante 12 o 15 minutos a 205 grados Celsius en un horno convencional.

Mientras se cuecen, mezcla aceite de oliva y un chingo de ajo en un recipiente. Una vez que saques los panes del horno, báñalos con la mezcla de ajo, espolvorea una cantidad moderada de perejil y queso pecorino, y disfrútalos tan pronto como te sea posible.